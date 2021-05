El lunes 24 de mayo iba a ser feriado, pero no: por qué decidieron eliminarlo

La segunda ola de coronavirus en Argentina hace que el día a día sea dinámico y el Gobierno deba tomar medidas para paliar el avance del virus

El 25 de mayo es uno de los tradicionales feriados en Argentina, junto con otras fechas que recuerdan momentos clave de la constitución nacional. Este año, según el calendario, cae martes, por lo que el Gobierno había decidido fijar el lunes 24 como feriado puente o feriado con fines turísticos.

Sin embargo, la situación epidemiológica en el país llevó a las autoridades a repensar su decisión y este miércoles se supo que eliminarían el feriado con fines turísticos dispuesto para el lunes 24 de mayo.

El motivo de esta decisión es la necesidad de desalentar el turismo, justamente el fin que se le había dado a este día. La experiencia de Semana Santa y la alta cantidad de casos nuevos de coronavirus en el país hizo que el Gobierno, conducido por Alberto Fernández, tomara esta determinación. Según ha trascendido hasta el momento, se oficializaría en los próximos días.

¿Cuáles son los feriados que quedan en el año?

Tras un año muy particular y atípico, los argentinos están ansiosos de dar vuelta la página y volver a disfrutar de los feriados como acostumbran hacerlo en 2021.

En ese marco, si bien durante buena parte del año persistirán las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio, en gran parte del país ya es posible trasladarse con permiso y manteniendo los protocolos correspondientes para aprovechar los días de descanso.

Ya podés agendar en tu calendario qué feriados quedan en los próximos meses

El 27 de noviembre de 2020, con el decreto 947/2020 que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro, se terminó de conformar el calendario oficial de feriados para 2021.

Entre los feriados inamovibles que quedan figuran los siguientes:

- el 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo),

- el 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano),

- el 9 de julio (Día de la Independencia),

- 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

- y el 25 de diciembre (Navidad).

Por otra parte, los cuatro feriados trasladables del 2021 son los siguientes:

- el 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes), que se conmemorará el 21 de junio,

- el 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín), que se conmemorará el 16 de agosto,

- el 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), que se conmemorará el 11 de octubre,

- y el 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).

Por último, mediante la firma del decreto 947/2020, el gobierno nacional determinó que los feriados con fines turísticos de 2021 serán los siguientes:

- 8 de octubre y

- 22 de noviembre.

Qué son los feriados con fines turísticos

Los feriados con fines turísticos conforman fines de semana largos para hacer "escapadas" a destinos locales

El Gobierno nacional tiene la potestad de determinar tres días al año como "feriado por fines turísticos", que se transforman en los famosos "feriados puente".

A través de estas fechas que las autoridades definen para cada año en particular, se busca fomentar no solo el descanso de los trabajadores sino la industria del turismo, los viajes, la hospitalidad y la gastronomía. Se seleccionan días que permitirán, junto con los feriados y días no laborables tradicionales, crear fines de semana largos de tres o cuatro días.

Esta modalidad comenzó en 2017, con la sanción de la Ley 27.399, que limitó la cantidad de veces al año que el Gobierno podía decretar para este fin a tres jornadas. Esto es así ya que la mencionada ley indica que esas jornadas deben ser destinadas a promover la actividad turística, y que por ello deberán coincidir con los días lunes o viernes.

En el caso del 2021, por ejemplo, "con la incorporación del fin de semana largo extendido del viernes 8 al lunes 11 de octubre, el Gobierno nacional fomenta las escapadas turísticas en primavera, para replicar la exitosa experiencia desde la recuperación de los Feriados de Carnaval y seguir reactivando al sector, golpeado a nivel mundial por la pandemia del COVID-19", describió en un comunicado el Ministerio del Interior al referirse a este tipo de feriados.

Otro de los objetivos que menciona la Ley N° 27.399 (Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de Semanas Largos) es que los feriados definidos cada año por el gobierno nacional estén "relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo."

En este sentido, ya que el 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo y feriado nacional inamovible, cae en martes, se determinó como feriado con fines turísticos el lunes 24 de mayo. Esto configurará un fin de semana largo de cuatro jornadas en ese mes.

Luego, el feriado con fines turísticos del 8 de octubre será un viernes que anticipará el fin de semana anterior al 11 de octubre, el cual en 2021 también es feriado por el Día de la Diversidad Cultural. Es decir, se traslada al lunes anterior la celebración por el 12 de octubre, que es martes.

Por último, el feriado con fines turísticos del lunes 22 de noviembre será la culminación del fin de semana que inicia con el Día de la Soberanía Nacional del 20 de ese mismo mes. Esa fecha patria recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado en el río Paraná.

¿Quedan fines de semana largos en 2021?

Los fines de semana largos de 2021 permitirán viajar por el país

Además de estos feriados por fines turísticos, el calendario 2021 tendrá otros fines de semana largos.

Estos son los feriados y días no laborables de 2021

En junio habrá un fin de semana largo de tres días, ya que se corrió uno de los feriados trasladables del calendario oficial. El domingo 20 de junio se celebra el Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, y al lunes siguiente -21 de junio- el Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que en realidad es el 17 de ese mes.

En julio también habrá un fin de semana largo de tres días, por el Día de la Independencia, que caerá el viernes 9 de julio de este año.

Lo mismo ocurrirá en agosto, donde habrá un solo fin de semana largo de tres jornadas gracias al traslado del Día del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín del martes 17 al lunes 16 de agosto.

Septiembre será el único mes del año 2021 sin fines de semana largos. Le seguirá octubre con un fin de semana XL por el feriado por fines turísticos del día 8 que se combina con el sábado y domingo siguientes, además del feriado trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que en lugar de celebrarse el 12 de octubre se pasó para el lunes 11.

En noviembre el día sábado 2 será un feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, que impactará en quienes trabajan los sábados, y se sumará al día 22 del mes, que se declaró feriado con fines turísticos, de acuerdo al calendario oficial.

Tampoco en 2021 tendrá fines de semana largos diciembre excepto para quienes trabajan los fines de semana, ya que el 25 de ese mes, cuando según el calendario cristiano se celebra la Navidad, será sábado.

Y es probable que ocurra, como sucedió en otros años, que muchas empresas y el gobierno otorguen también la jornada o media jornada libre el 24 de diciembre, para que sus empleados se preparen y disfruten de la Noche Buena.