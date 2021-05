Por qué conviene invertir pesos en Mercado Libre, una de las empresas que creció durante la pandemia

Esta gran empresa ha presentado balances y repasaremos todos los puntos principales que se deben tener en cuenta a la hora de invertir

Mercado Libre (MELI), una de las empresas más importantes de nuestro país, presentó balances y vamos a analizar esos datos para entender cuáles son sus perspectivas y todo lo relevante a su exponencial crecimiento.

MELI viene rompiendo récords hace años, pero principalmente en el año donde todo cambió, donde todo se digitalizó, el año de la cuarentena, convirtiéndose sin dudas en la empresa más importante de Ecommerce de toda Latinoamérica.

Actualmente ha crecido en su valuación hasta un 200%. Es cierto que el último mes ha caído un 30% y que en los últimos días después del balance, tampoco ha tenido un buen rendimiento, pero es porque están mal habituados. Hay que analizar todo el contexto de lo que sucedió desde la cuarentena hasta ahora.

Es una locura lo que pasó con esta empresa, hoy vale 73.000 millones de dólares. También se la comparó con las reservas argentinas. Pero Mercado Libre arrasó con todas estas comparaciones, afirmando que es esa empresa que todos tenemos que tener en cartera.

El balance trajo datos muy particulares. Las ventas crecieron en comparación con el año anterior. Recuerden que los primeros tres meses del 2020 no había cuarentena, por ende no se había dado el crecimiento de Ecommerce y digitalización tan fuerte como hoy.

MELI vendió más del 110% de productos que el año anterior. Es increíble el crecimiento y también el hecho de que no colapsó. Algo que suele suceder en las empresas que crecen mucho, es que se colapsan y no rinden como deberían. Hay mucho riesgo de que la crisis del crecimiento haga que todo funcione mal, pero no. Todos seguimos recibiendo los productos sin inconvenientes, pudo acomodarse y acoplarse a ese crecimiento.

Sumado a esto, tienen el beneficio de lo que es Mercado Pago. La forma de no estar manejando y en contacto con efectivo, haciendo todavía más fácil las transacciones a la hora de realizar pagos. En este punto tuvieron un crecimiento del 73%.

Mercado Pago es la plataforma de pago e inversión de Mercado Libre

Si bien el balance mostró un buen panorama en ventas, no sucedió lo mismo con respecto al rendimiento por acción ya que dio rentabilidad negativa, pero se sabe que la empresa tiene mucho futuro porque aparte de vender más, aumentó sus márgenes.

Mercado Libre va a seguir siendo parte de nuestras vidas y es una empresa que nos pone en una situación primordial del tiempo actual, que es el Ecommerce.

Para saber más sobre esta empresa y cómo puede ser una alternativa para diversificar tu cartera, mirá este video.