Marcelo Longobardi se vacunó en Miami y dijo que en Argentina "el ritmo de vacunación es muy bajo"

Además, elogió la gestión de Biden en materia de vacunación y tildó de "capricho" la negación de Vizzotti de negociar con Pfizer

El periodista informó este sábado que se vacunó contra el coronavirus, con parte de su familia. Lo hizo en Miami, donde miles de argentinos están viajando especialmente para inocularse debido a las facilidades para conseguir las dosis.

"Me vacuné obviamente, si no te vacunas te persiguen por la calle prácticamente. La vacunación es libre, gratuita y excluye cualquier consideración de nacionalidad", contó el conductor de Cada Mañana en Súper Mitre.

"Fui a una farmacia en la parte norte de Miami. Vas a la ventanilla de vacuna, llenas un formulario con preguntas simples y te sentás en una silla. Viene una señora, con algo que no sentís que es una vacuna. Esperas 10 minutos y te dan un voucher de u$s5 para comprar ahí. Eso se llama Pfizer", destacó.

Longobardi elogió la campaña de vacunación de Biden

A su vez, comentó que se vacunó Laura, su esposa y dos, de sus seis hijos. "Mis hijos también se vacunaron, pero en un centro de convenciones ya que aún no funciona para menores en farmacias", señaló.

El periodista se sorprendió que "hay cientos de farmacias y no hay cola". "Ya hay americanos que tienen para aplicarse la tercera dosis de Pfizer", agregó.

Para Longobardi, la vacunación "era un tema simple", pero "algunos países la complicaron mucho". "Hay que preguntar qué pasó en Europa", planteó el periodista.

Sobre Biden

Acerca de la gestión del presidente norteamericano Joe Biden, respondió: "Tengo una posición muy positiva de Biden. Tiene un éxito colosal en materia de vacunas".

En ese marco, estimó que "el 4 de julio la pandemia en Estados Unidos está terminada. Es extraordinario".

"Se vive la pandemia con mucha más tranquilidad. La vida está prácticamente normalizada. Se ve una Florida muy reactivada. No hay nada que éste cerrado", añadió Longobardi.

También hizo alusión al caso de Matías Almeyda que ofreció vacunas a la Provincia de Buenos Aires y se la negaron, como así también las frases de Carlos Zannini, quien dijo no arrepentirse de vacunarse en el inicio de la campaña de inoculación.

"La inflación de abril está fuera de órbita y el ritmo de vacunación es muy bajo", dijo el periodista.

"El lunes voy a comentar el modo que el gobernador Kicillof trató a Matías Almeyda o el descalabro de Zannini. Me sonó tan feo, desagradable y maleducado, lo que dijo Kicillof", adelantó.

Y agregó: "Vizzotti dice que negocia con laboratorios pero no con Pfizer, parece un capricho".

Consultado sobre el viaje del presidente Alberto Fernández a Europa, dijo: "Argentina no puede tener un default con el Club de París. Las reuniones parecieron extremadamente diplomáticas. Habrá que ver que desenlace tiene la situación del presidente y el ministro Martín Guzmán con la coalición que lo sustenta, que busca evitar todo tipo de acuerdo".

"Me preocupa la controversia interna que puede obturar el acuerdo, al igual que al mundo. Todo el mundo mira eso. Si su propio espacio le obtura los acuerdos, es un problema doble", añadió.

La crítica de Bonafini

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó a los argentinos que "se van a vacunar a Miami" contra el coronavirus, y se preguntó "a quién le robaron la plata" para poder realizar el viaje a Estados Unidos.

"Esos que se van a vacunar a Miami, ¿A quién le robaron la plata para ir a Miami? Yo no puedo ir ni a Punta Lara y trabajé toda la vida", disparó Bonafini.

En declaraciones , la titular de Madres de Plaza de Mayo precisó: "Es una vergüenza y una locura la gente que se va a vacunar a Miami, con el esfuerzo que se hace acá con las vacunas y con todo".

"Los pasajes a Miami valen en dólares, y andá a saber cuánto les cobran la vacuna que dicen que es gratis", enfatizó la referente de Derechos Humanos.

En esa línea, Bonafini continuó: "¿Viste lo que hacen? Hacen comida con choripanes y pizza y ahí les dicen dónde se van a vacunar. Es todo y un negocio".

Respecto al plan de vacunación en la Argentina, afirmó que "parece que va todo muy bien", y agregó: "Ya vienen otra cantidad (de vacunas) desde Moscú, y vamos a hacer nosotros acá un montón. Lo de las vacunas está muy avanzado.

Al referirse al aumento de precios de los alimentos, Bonafini apuntó: "Los que están haciendo esto nunca tuvieron hambre. Todo lo que sea para mejorar la comida lo sacan de Precios Cuidados".

Por último, afirmó que la deuda con el Fondo Monetario Internacional "no" es de los argentinos, sino que es "la deuda que hizo (el ex presidente Mauricio) Macri".

"Que la paguemos nosotros es una cosa, pero si nos vamos a hacer cargo de que es nuestra deuda...No, la deuda es de ellos. Se la tenemos que cobrar en algún momento. Ya se la vamos a cobrar, aunque sea haciéndolos renegar", sentenció.

Sorpresivo anuncio de Rial: se vacunará en Miami

Hace unos días, el periodista y conductor Jorge Rial, disparó contra el secretario de Legal y Técnica de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zannini, quien fue uno de los privilegiados en la polémica por la Vacunación VIP.

El procurador del Tesoro de la Nación dio polémicas declaraciones y afirmó no estar arrepentido de haber recibido la inoculación contra el Covid-19 antes de tiempo y defendiendo el "vacunatorio VIP" por el cual Horacio Verbitsky recibió su dosis.

Como consecuencia de la indignación, Jorge Rial anunció que se iba a vacunar a Miami.

"'No tenés que actuar con culpa porque vos tenés derecho a eso, sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad", fue lo que le dijo Zannini al periodista, según contó el propio funcionario en el programa Brotes Verdes.

Es por eso que Rial se indignó y lanzó una seguidilla de fuertes mensajes: "Esta gente, cada día, nos aleja más. Es nefasto ese pensamiento. De una superioridad que no coincide con los valores que dicen defender", escribió el conductor de TV Nostra.

"Si necesitan excusas para desilusionarnos y enojarnos, este tipo lo logró en un minuto", agregó luego el periodista de América TV, recogiendo una vez más las declaraciones de Carlos Zannini.

Minutos más tarde, Jorge Rial intercambió mensajes con el periodista Fernando Amato, que sostenía que está mal tanto la vacuna VIP de Zannini y Verbitsky como viajar a Miami para ser inmunizado.

"Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil mi enfermedad", explicó

"Fernando, Zannini es funcionario de un gobierno que levanta la bandera de la igualdad y priorizar a los humildes. Se vacunó como personal de salud y ahora se jacta de una superioridad esencial para él y su socio. No es por lo que peleamos. No hay justificativo. Solo desprecio", expresó Rial en la red social del pajarito.

Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud. — JORGE RIAL (@rialjorge) May 14, 2021

Cambió de opinión

Jorge Rial cambió de opinión y ahora está viajando a Miami a vacunarse: "No voy a dejar en manos de los políticos mi salud".

"Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil mi enfermedad", explicó.

"Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo, la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", explicó a través de su cuenta de Twitter.

"Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza", completó.

"Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito", concluyó Jorge Rial.