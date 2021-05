Rating: Esta actriz famosa quedó afuera de MasterChef Celebrity 2

El pico de la gala de eliminación marcó una marca altísima para estos tiempos de la TV abierta, asediada por la retransmisión por Internet

La noche del domingo es hegemonizada por Telefe con una propuesta imbatible incluso ante la resaca de un nuevo superclásico del fútbol argentino. El programa de entretenimientos Trato hecho y el certamen culinario MasterChef Celebrity 2 dejan muy poca audiencia a la competencia.

Poco después de las 20, Telefe y eltrece apostaron por el cine como su carta principal, en un promedio de 8,8 para el primero, y 5,7 para el segundo. Pero el comienzo del programa de juegos conducido por Lizy Tagliani, inclinó la balanza a favor de Telefe, que tomó distancia y se ubicó en un promedio de 13 puntos, contra 7 de su competencia. Debo decir, con Luis Novaresio, estaba tercero con 2,3, mientras que Vivo para vos lograba una marca de 1,6

MasterChef Celebrity 2 inició su transmisión con un piso de 20 puntos. Esta vez, el pico de la gala de eliminación fue de 23 puntos, una marca himalayámica para estos tiempos de la TV abierta, asediada por la televisión paga y la retransmisión a través de Internet.

Rating: Dura derrota de Juana Viale

Como todos los sábados, Andy Kusnetzoff y Juana Viale volvieron a dar pelea por el rating del horario estelar sabatino con PH: Podemos Hablar, en Telefe, y La noche de Mirtha Legrand, en eltrece, respectivamente.

El programa de Telefe tuvo una leve ventaja en sus más recientes emisiones, pero el último sábado se impuso de manera notoria, duplicando al ciclo de Mirtha Legrand que continúa en manos de su nieta.

Podemos Hablar hizo 14,1 puntos de rating promedio, y La noche de Mirtha Legrand obtuvo 7,2. Andy picos tuvo uno de 15,6 en la mitad de su envío, en el famoso Punto de encuentro, donde tuvo un protagonismo indiscutido el testimonio de Horacio Cabak, quien habló de su escándalo mediático después de que se aprobara la medida cautelar que había solicitado para que no se brinden detalles de su vida privada. Juana obtuvo un pico de 8,9.

La actriz condujo afectada por la muerte de su amiga Victoria Césperes. Al ingresar al estudio, Viale no pudo evitar quebrarse al recordarla. "Yo estoy un poquito nerviosa. Como todos saben o algunos mi amiga, la uruguaya partió, pero yo tuve la honra de conocerla, de vivirla... amigos que están acá presentes también, y ella no me hubiese permitido no trabajar, porque era una laburante incesante. Así que estamos acá. Ella no se fue, solamente cambió de piel", expresó una Juana al borde del llanto.

En La noche de Mirtha Legrand, Viale recibió en su mesa al infoentretenedor Gabriel Levinas, a los economistas José Luis Espert y Martín Tetaz, y a la conductora televisiva Débora Plager.

En PH, Kusnetzoff tuvo como figuras invitadas a Cabak, a la influyente Dani "La Chepi", a la conductora Lizy Tagliani, a la modelo Pía Slapka, a Carlos Nair Menem, y a Enzo Gamarra, papá de Emmita, la beba de Chaco que padece atrofia muscular espinal (AME) y que, gracias a la colecta millonaria impulsada por el influyente Santiago Maratea, recibió la vacuna Zolgensma, con la que podrá mejorar su calidad de vida.

MasterChef Celebrity: Carmen Barbieri quedó fuera del certamen

MasterChef Celebrity 2 celebró su gala de eliminación. "Una jornada triste", dijo Donato de Santis, en referencia a que alguien se iría del programa, mientras que Damián Betular aseguró que los desafíos serían dinámicos. De ese modo, entraron quienes se encontraban en la cuerda floja: La Chepi, Alex Caniggia, Gastón Dalmau, Carmen Barbieri y Juanse.

Hechas las presentaciones, el jurado se ocupó de indicar en qué iba a consistir el desafío, que una vez más se presentó a través de una caja misteriosa. En su interior, los jugadores encontraron distintos tipos de peces: dorado, boga, pacú, sábalo y surubí.

Luego tomó la palabra Germán Martitegui, que les indicó que debían preparar el plato que quisieran y el que más los represente. Con un pescado de río como principal ingrediente, los participantes se pusieron manos a la obra.

Con muchas dificultades para retirar las espinas y para filetear sus pescados, los concursantes empezaron a cocinar solo para ser sorprendidos por un bocinazo que anunciaba una segunda etapa de la prueba, en la que debían incorporar nuevos ingredientes. Mientras seguían abocados a sus tareas, otra sirena marcó la aparición de una tercera caja, con la vajilla en la que debían emplatar sus pescados.

Al momento de la degustación, el primero en acercarse fue Alexander Caniggia, con su dorado con chorizo, cebolla y rodajas de mandioca. En la devolución, Germán destacó que el pez estaba en su punto, y que la combinación era perfecta, aunque detectó errores en cómo estaba hecho. "La Chepi" con su pacú con chips de mandioca y ensalada de espinaca, resultó un paso en falso, y Damián opinó que le "faltaba sabor".

Sobre la boga con cebolla y zanahoria de Barbieri, Donato fue contundente, y consideró: "Hay contrastes que no maridan entre sí, hay gustos disparados", a la vez que Martitegui concluyó: "Tres cosas que te gustan no hacen un plato rico".

Dalmau se mostró confiado con su surubí frito, y Martitegui muy entusiasmado aseguró: "Es una de las mejores presentaciones que hiciste. El punto está muy bien, el tratamiento de las verduras está bien, si este fuera tu último plato, tenés que estar muy contento". El encargado de cerrar las presentaciones fue Juanse, con un sábalo que dejó más que satisfecho a los especialistas.

Al momento de las devoluciones, Dalmau y Juanse fueron reconocidos como los mejores de la noche, y Martitegui les dijo: "Lo que hicieron hoy los dos, es un gran paso en su evolución como cocineros, y nos emocionaron. Solo me queda felicitarlos, y decirles que este es el camino". Alexander Caniggia luego fue salvado, dejando en la cuerda floja a "La Chepi" y a Carmen Barbieri. Finalmente, la capocómica quedó eliminada del certamen.