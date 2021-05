Diego Brancatelli volvió a la televisión: explicó por qué se internó en una clínica privada cuando tuvo Covid

El periodista volvió al programa Intratables donde debió enfrentar las críticas que le reclamaban haberse internado en el Sanatorio La Trinidad de Palermo

El 23 de abril, Diego Brancatelli dijo a través de sus redes sociales que le había dado positivo un hispado de coronavirus. A los pocos días, su condición de salud empeoró por lo que se internó durante unos días en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo.

Ya recuperado y con el alta, volvió este lunes a Intratables, por América, en donde contó cómo transitó la enfermedad y aclaró por qué se internó en la clínica privada de la Ciudad.

"¿Hace cuánto saliste por primera vez?", le preguntó Fabián Doman ante el regreso de su compañero.

"El viernes, hace tres días, cuatro hoy. Hace poco más de una semana salí del sanatorio. Allí estuve internado cinco días...", dijo Brancatelli.

"El lunes me levanté con fiebre, transpirado y mareado. Estaba agitado, no tenía aire. Agarré el auto y fui al Hospital de Capilla del Señor. Siempre me traté en hospital. Me hacen una tomografía y el doctor sale más pálido que yo: tenía una neumonía bilateral".

Por qué se internó en una clínica privada

Brancatelli fue muy criticado en las redes sociales por haberse internado en una clínica privada. Esto dijo al respecto: "Los doctores decidieron mi internación. Ahí yo decido con Cecilia, mi esposa, ya que me habían ofrecido en Pilar y en Exaltación de la cruz cama y lugar para dejarme internado, que la prepaga se haga cargo".

Y agregó: "No quería sacarle la cama a alguien de la sociedad. Era por 48 horas y terminé por cinco días por un análisis de sangre que dio que, en vez de ir normalmente, se movía en forma de remolinos y eso podía provocar una trombosis".

Cuando estaba recuperándose en su hogar, el periodista también había tenido un cruce con un seguidor y, a través de un tuit, le había contado la misma versión.

"Los primeros controles me los hice en el Evita Pueblo de Berazategui. Luego fui varias veces al Sanguinetti de Pilar (me hice 2 tomografías allí). Y al momento de la internación me había hecho la tercera tomo en el Hospital de Capilla del Señor. Ahora, al decidir la internación, era mi obligación llamar a la prepaga y coordinar con ellos donde internarme. No puedo ni me pareció ético ocupar una cama de alguien que no tiene cobertura. ¿Queda claro? Besitos", escribió.

El mensaje que envió Brancatelli desde su internación

A poco de haber sido internado en el Sanatorio La Trinidad de Palermo a causa de la neumonía bilateral que le provocó el Covid, Diego Brancatelli escribió y posteó un texto sobre la dura experiencia que está atravesando. Allí también explicó el dolor que siente por estar alejado de su esposa Cecilia Insinga y sus dos hijos.

El periodista acompañó el texto que publicó con una foto de su esposa y los hijos de ambos, Valentín, de 6 años, y Luca, de 2. Luego de describir la situación que está padeciendo por el Covid-19, agradeció todas las muestras de afecto que recibe y destacó la fuerza que le da el hecho de pensar en salir adelante para volver a reencontrarse con su mujer y sus niños.

Brancatelli comenzó su posteo contando cómo se siente durante su internación en el sanatorio: "No tengo ganas de estar conectado. Es la realidad. Te saca fuerzas. Ganas. Todo", sostuvo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Branca ☜????????????⚽???????? (@diegobrancatelli)

Luego, hizo referencia al lugar fundamental que ocupa su familia en su vida. "El no pensar mal me lleva a soñar bien. En ELLOS -destacó con mayúsculas-. En ellos 3. En las ganas de compartir TODO, ABSOLUTAMENTE todo con los chunos y Cecilia".

"Tenerlos al alcance de la mano -agregó-. Abrazarnos. Y esa es mi FUERZA hoy", aseguró Diego Brancatelli en referencia a sus dos hijos y a su pareja.

"Qué importante es la salud, sin dudas -siguió planteando Brancatelli-. Cuántos no la valoran. Cuántos regalan sus vidas. Por nada. Pero qué importante también es tener una FAMILIA, AMIGOS, COMPAÑEROS que no han dejado un solo segundo de acompañarme".

"Quiero agradecerles a todos", continuó.

A continuación, el panelista de Intratables (América, a las 22) quiso seguir agradeciendo: "Quiero agradecerles a todos. Y cada uno de los que me hicieron llegar un mensaje. Por acá, por WhatsApp, por un tercero. Están y estuvieron cerca".

Diego Brancatelli se encuentra internado por una neumonía bilateral

Explicó que no es nada fácil atravesar la situación que está viviendo desde que su cuadro de enfermo de Covid se complicó y el lunes por la tarde tuvo fue internado en el sanatorio del barrio porteño de Palermo.

"Estoy internado. Con neumonía bilateral. Llevándola lo mejor posible -indicó Brancatelli-. Sin aflojar. No pensé, deseé ni hubiese elegido pasar por este momento horrible".

El periodista también expresó su gratitud a los médicos que lo están atendiendo. Lo hizo con estas palabras: "Gracias infinitas al Dr. Omar Recchi (de por vida voy a recordar el momento que me recepcionaste), al Dr. Roberto Debbag por su compromiso y profesionalismo. A tantos otros doctores que me han monitoreado, como la Dra, Lorena Gauna del Hospital Sanguinetti de Pilar".

"Gracias a todos y tantos por los mensajes, ya me voy a poner al día con todos y responderé. Sepan entender. ¡Los quiero!", escribió Diego Brancatelli al final de su largo mensaje publicado en Instagram.