Dramático relato de una médica: "Nos dieron la indicación de dejar morir a un hombre de 56 años"

Luciana Ortiz Luna trabaja en el Hospital Heller de Neuquén. Allí los pacientes comparten respiradores porque no hay para todos

La doctora Luciana Ortiz Luna sacó una foto en el Hospital Heller de Neuquén que se hizo viral. El edificio totalmente colapsado y un pasillo del nosocomio en el que se observan pacientes siendo atendidos con respiradores.

Más tarde, en una entrevista con el periodista neuquino Alejandro Contreras, ofreció un relato descarnado sobre lo que están viviendo: "Ayer publiqué en mis redes sociales una foto que es la que no queríamos llegar. Una foto de pacientes internados en los pasillos de las guardias".

Preocupación por la falta de terapistas en Neuquen.

El momento es tan crítico que en el hospital se comparten respirados entre los pacientes críticos: "A un matrimonio de chicos jóvenes le conectamos la única boca de oxígeno que nos quedaba, una sola, la pusimos una "Y" con unas mangueritas y pudimos darle oxígenos a los dos".

"Fuimos anunciando lo que iba a pasar, esto se venía y no teníamos como afrontarlo. Mientras los muertos no sean tus muertos no vas a entender qué está pasando", dijo la doctora Ortiz Luna.

Y por si fuera poco, les dejaron el mensaje de dejar morir un hombre de 56 años, pero lo salvaron: "Por el código de bioética nos dijeron que si no pueden sostener un paciente dejenlo morir: teníamos un hombre que se estaba ahogando porque no podía respirar y nos habían dado la orden de dejarlo morir porque no había una chance", señaló.

Y agregó: "Pero entre la muerte y nosotros es un poquito mejor nosotros. Y lo sostuvimos como pudimos".

Entonces, concluyó: "Se nos está mandando al personal de salud a matar a los neuquinos y yo no quiero ser parte de eso. Necesitamos por favor que un terapista nos venga a ayudar".

Muchos contagios

Hace varios días la situación epidemiológica de Neuquén atraviesa un grave momento. En las últimas se registraron 8 personas fallecidas y 977 nuevos contagios de covid-19. El porcentaje de ocupación de camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) se mantiene en el 99 por ciento.

Son 148 los pacientes internados en UTI, 36 en terapia intermedia y 331 en camas generales. Unas 27 personas están en DUAM y 5.563 están en vigilancia ambulatoria.

Cada vez son más los casos de Covid19 en todo el país.

Ascendió a 6.105 la cantidad de casos activos en todo el territorio provincial. Neuquén capital (1391), Plottier (546) y Cutral Co (503) son las ciudades que más contagios concentran.

La mayor cantidad de casos fueron detectados en la capital neuquina –con 372-, Plottier 72, Zapala 69, Cutral Co 68, Villa La Angostura 28, Las Ovejas 27, Plaza Huincul 23, Junín de los Andes 18, Andacollo 11, Buta Ranquil 8, Barrancas y Aluminé 7, Loncopué 6; Senillosa, Las Ovejas y San Patricio del Chañar 5; Mariano Moreno y Bajada del Agrio 4; Villa El Chocón y Picún Leufú 3; Las Coloradas, Vista Alegre, Huinganco y El Cholar 2, Villa Pehuenia, Piedra del Águila, Varvarco y Los Catutos 1.

Desde que comenzó la pandemia, Neuquén tiene: 83.350 casos confirmados, 1.394 personas fallecidas, 6.105 casos activos y 75.851 recuperados.

La ministra de Salud, Andrea Peve, brindó detalles sobre la situación epidemiológica de la provincia de Neuquén que habían registrado hasta la noche del pasado martes. "Esta segunda ola, tiene una circulación viral sostenida en todos los departamentos de la provincia a diferencia de la primera ola", sostuvo Peve, quien argumentó que esa en la principal razón del colapso del sistema de salud pública y privada de la provincia.