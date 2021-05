Confinamiento total: preguntas y respuestas sobre qué se puede hacer y qué no durante los próximos 9 días

El Presidente anunció nuevas medidas, en el marco de una creciente segunda ola de coronavirus, y explicó cómo serán los próximos días

El presidente Alberto Fernández anunció nuevas medidas en el marco de una creciente segunda ola de coronavirus que azota a la Argentina y no le da respiro a su población ni al sistema de salud.

Luego del anuncio, que tuvo lugar poco después de las 20.30 horas del jueves 20 de mayo y fue grabado previamente, surgen algunos interrogantes. En este contexto, la cantidad de información puede resultar abrumadora y confusa.

"Aprovechando que la semana próxima sólo tienen 3 días hábiles, vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país que tengan alto riesgo epidemiológico", afirmó Fernández.

El nuevo DNU regirá entre el sábado 22 de mayo y el 11 de junio, es decir, por otras tres semanas.

Preguntas y respuestas clave sobre el confinamiento

¿Puedo ir a hacer las compras?

Según lo anunciado por el Presidente, los comercios de cercanía que sean esenciales estarán abiertos. Sólo se puede ir a los negocios del barrio, precisamente por la restricción de la circulación.

Los comercios no esenciales en la Ciudad de Buenos Aires podrán atender de la puerta para afuera. Esto significa que podrán abrir, pero los clientes no podrán ingresar.

En este punto se debe considerar que sólo se podrá circular en la cercanía del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas de cada día, excepto quienes tengan una autorización especial.

¿Puedo usar el transporte público?

Al igual que hasta ahora, el transporte público se podrá usar, pero es exclusivo para trabajadores esenciales. Según el Presidente explicó en el anuncio, esta vez habrá una firme intención de controlar que se cumpla y de hacer cumplir el resto de las medidas que se han anunciado.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo hincapié en este punto, al tiempo que destacó: "Sólo se permite la circulación para actividades de cercanía", explicó. Y ejemplificó: "Para ir al supermercado, para ir a una farmacia, para ir a una plaza a caminar", dijo.

¿Puedo manejar sin ser personal esencial?

En medio del crecimiento preocupante de contagios, el Gobierno porteño cerrará desde el sábado varios de los accesos más importantes a la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó una conferencia de prensa en la que brindó detalles de las nuevas restricciones en la Ciudad, entre las que se incluirán severos controles y la suspensión de clases presenciales.

También se intensificarían fuertemente los controles para que quienes circulen en esos horarios tengan la habilitación correspondiente como personal esencial.

Se cerrarán con un vallado 71 accesos y egresos a la Ciudad, sobre un total de 127. Los habilitados quedan para quienes tengan permisos que serán requeridos por la Policía de la Ciudad y las Fuerzas Federales.

La circulación en auto queda limitada a quienes sean esenciales

¿Se puede hacer actividad física al aire libre?

El Presidente dijo que no se puede hacer ningún tipo de actividad que no sea esencial durante los próximos 9 días, excepto aquellas para las que se pidan permisos especiales (para ir a una consulta médica, por ejemplo). En este sentido, aclaró que "quedan suspendidas las actividades [...] deportivas".

Cabe mencionar que los clubes también estarán cerrados, tanto aquellos que tengan instalaciones cerradas como aquellos que tengan instalaciones abiertas también.

Sin embargo, Larreta dijo que sí se pueden hacer actividades deportivas individuales en los espacios abiertos de la Ciudad de Buenos Aires, como plazas o parques, siempre que no generen aglomeración de personas.

¿Las reuniones sociales al aire libre están prohibidas?

Sí, al igual que quedó claro en el anuncio anterior del Presidente, esta vez el titular del ejecutivo reiteró que las reuniones sociales están prohibidas, tanto en espacios cerrados como al aire libre. Este punto también fue aclarado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien reiteró que son el principal foco de contagio y que quedan prohibidas.

¿Puedo llevar a mis hijos a la plaza o al parque?

En la ciudad de Buenos Aires, tal como explicó Rodríguez Larreta, es posible ir a una plaza o a un parque, siempre que el lugar esté cerca del domicilio. Sin embargo, los espacios de juegos estarán cerrados, ya que "generan mucha concentración de chicos", explicó.

¿Puedo ir a un bar o a comer afuera?

No, los locales gastronómicos estarán cerrados para la atención presencial. Esto significa que sí funcionarán para delivery o take away, es decir, para ir a buscar la comida al lugar, pero no será posible sentarse a consumir allí.

Se podrá pedir comida por delivery, pero no ir a comer a los locales gastronómicos

Cuáles son las medidas y cómo se aplicarán

Las medidas se aplicarán en dos etapas:

1. Los primeros 9 días, entre el 22 de mayo a las 0:00 hasta el domingo 30 de mayo inclusive, serán de cierre total.

2. Por lo tanto, quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.

3. Solo estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.

4. Los comercios no esenciales como peluquerías, zapaterías, locales de ropa, etc, no podrán abrir sus puertas.

5. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas, o por razones especialmente autorizadas. Esto también significa que, por ejemplo, no podrán cruzar entre Capital y Provincia aquellas personas que no tengan permiso. Tampoco podrán circular los trabajadores vinculados a rubros no esenciales.

6. Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades con la misma modalidad vigente hasta este jueves, pero se implementarán las "restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios", indicaron fuentes oficiales.

7. Sin embargo, con el objetivo de bajar aún más los contagios, se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas.

Esta decisión se tomó luego de tres días de récords de casos de Codiv-19 y en medio de una fuerte preocupación por un eventual colapso sanitario.

"Siempre les hablo con la verdad. Estamos viviendo el peor momento desde que empezó la pandemia", afirmó Fernández, y subrayó que el país atraviesa "el peor momento de casos y de muertes" por coronavirus.

El jefe de Estado dijo que "no es momento de especulaciones" y llamó a "no negar la situación", en medio de las "irreparables vidas perdidas".

"El primero que debe cuidar la salud de todos y todas es el Estado. El Estado jamás debe hacerse el distraído. Es indudable que tengo el deber de cuidar la salud de los argentinos porque la ley me lo impone, pero por encima de ese deber legar siento el deber ético", remarcó.

Fernández advirtió que "un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante un escenario tan grave" como es la segunda ola de coronavirus.