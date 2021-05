El autor de "Padre rico, padre pobre" considera que es el momento ideal para invertir en bitcoin

Robert Kiyosaki, autor de "Padre rico, padre pobre", habló acerca del bitcoin, la criptomoneda con más fuerza actualmente. Si bien no habló de otras criptomonedas, aclaró que cada inversor debe evaluar por cuál apostar. Por ejemplo, está el caso de Dogecoin que cuando se lanzó su valor era insignificante, de mucho menos que un centavo de dólar, y subió 20.000%.

Las recomendaciones de Kiyosaki acerca del bitcoin no son nuevas, ya que en varias ocasiones ha repetido que el dólar "está muriendo". El pasado mes de abril predijo que el precio de bitcoin podría alcanzar hasta 1,2 millones de dólares en los próximos cinco años.

I hear "I can’t afford Bitcoin". Bitcoin is crashing, Good news. now is your chance. GET EDUCATED. Buy coins that outperform Bitcoin for pennies. Stop whining and take ACTION. Here’s my FREE Crypto Ebook to help, , no excuses, take care: https://t.co/fGm62HIant https://t.co/wrHAIyhGQf — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) May 20, 2021