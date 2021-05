Ácido: ¿qué le dijo Baby Etchecopar a Rial sobre el final de TV Nostra?

En su último programa, Jorge Rial dio un sentido discurso que trajo repercusiones en redes. Baby Etchecopar le dedicó un durísimo mensaje

Con solo dos meses de aire, TV Nostra, el programa conducido por Jorge Rial, terminó su ciclo. Las razones: el programa no cumplió con las expectativas de rating y decidieron darlo por terminado.

La decisión tuvo repercusiones en redes sociales, sobre todo a raíz del sentido discurso que el conductor dió en su último programa, donde se refirió al fracaso televisivio de la siguiente manera: "Me dieron una Ferrari y la choqué, les pido disculpas por haberlos decepcionado".

Baby Etchecopar fue uno de los que disparó rápidamente desde su cuenta de Instgram. "MAÑANA ME PUEDE PASAR A MI. No me causó estupor, tampoco alegría, no disfruté, ni tampoco tomé una pastilla para dormir. Lo que sé es que no sentí piedad al verte con los ojos húmedos echándote la culpa", comenzó el conductor.

"Realmente nunca te desprecié, tampoco te odié, no uso métodos que no dan resultado como meterse en la cama de la gente, o pararse en la puerta de los alojamientos con una cámara, o tratar de destruir matrimonios con chismes berretas, o llenarse la boca gritando a los cuatro vientos que sabes todo de todo el mundo, o echar a un amigo y dejarlo sin trabajo en el peor momento de su vida. Creo que la gente aprendió a diferenciar, y nos dimos cuenta que TODO no es lo mismo, con esto de la pandemia empezó a cotizar la dignidad. No es que la gente no entendió tu estilo, es que la gente tiene memoria y en un momento se acuerda de todo y te las hace pagar", continuó.

"Algo sé de autos, nunca manejaste una Ferrari, fuiste un buen piloto de karting", escribió Etchecopar

No satisfecho con lo dicho, continuó: "Nuestro mundo no es un mundo, es una mentira que como gladiadores tuberculosos salimos todos los días a que IBOPE nos muestre su pulgar. La vida está afuera, lo importante no es comprarte un convertible sino poder viajar con la capota baja, un día me pasará a mi y realmente lo estoy esperando para poder ser feliz, para dedicarme a lo que amo, para sacarme el reloj. No somos nada de lo que creemos ser y si nos caemos del maquillaje nos matamos, por eso después de 30 años de conocerte muy bien, creo que es la mejor forma que un viejo adversario despida a un amigo".

Para rematar, Etchecopar agregó: "No doy consejos, solo te sugiero que si un día volvés a la carrera te pinches un dedo y te des cuenta que sangras como todos los mortales a los que hiciste sufrir. Algo sé de autos, nunca manejaste una Ferrari, fuiste un buen piloto de karting".

¿Por qué terminó TV Nostra?

El conductor y periodista, Jorge Rial, luego de un debut prometedor el pasado 5 de abril por canal América cuando midió 5.5 puntos, anunció este viernes que levanta su programa "TV Nostra".

El ciclo no pudo remontar el rating y en ocasiones llegó a medir apenas 0.5.

Rial se presentó al programa luego del viaje que realizó a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus, desde donde participó por videollamada.

Sin embargo, sorprendió al público al comunicar que daba por terminado el ciclo.

"Tomé la decisión de terminar 'TV Nostra' con todo el dolor del mundo", dijo acompañado de sus panelistas Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena.

"A veces uno de este lado de la pantalla se sobrevalora, piensa que está para otra cosa, o que sabe lo que el otro quiere. Pasa mucho en este medio y a veces nos enojamos y preferimos putear a la gente y echarle la culpa. Y la verdad, no es este el caso", asumió.

Rial recordó que cuando decidió dar un paso al costado de "Intrusos" lo hizo "feliz de la vida, haciendo una apuesta personal, creyendo que las circunstancias daban para un programa más distendido, o meterse más en política, tal vez en la ironía".

"No lo logramos, no lo logré en realidad, porque esto es responsabilidad absolutamente mía y de nadie más", aseguró Rial.

"Podría poner mil excusas, pero no hay", completó y explicó que tuvo "mucho miedo durante la pandemia" y que eso le "sacó energía" para encarar el proyecto como le hubiera gustado.

"Me tomaré un tiempo para ver errores", dijo el conductor en su despedida

Sobre sus panelistas, reconoció: "A Marina la conozco desde hace muchos años, sé la calidad de persona y profesional que es, Diego dio mucho más de lo que yo esperaba, además de gran tipo es brillante, es el sentido común. Y Ángela también es mucho más, nace alguien muy interesante para la televisión, para debatir con altura, con conocimiento".

"Acá hubo debates muy distintos pero con total normalidad, intentamos eso. Pero bueno, me equivoqué. Creí saberlo todo y no lo sé todo. Además de conductor y periodista soy también parte de la industria de la televisión, y cuando sos parte sabés que hay espacios, lugares y tiempos y hay que saber respetarlos. Y saber reconocer errores", completó con la autocrítica.

Con respecto al rating, Rial explicó que "los números no eran lo que esperábamos, pero estaban dentro de una normalidad de una televisión con canales con promedio de 2 o 3 puntos. Tampoco lo comercial, que estaba dentro de lo normal. Siento que tendré que revisar qué hice bien o mal hasta ahora".

Y hacia el final habló sobre su futuro: "Me tomaré un tiempo para ver errores y las pocas virtudes que puedo llegar a tener, recapacitar, volver si todavía me quieren o sino me dedicaré a mi nieto, a estar en familia. Tuve los mejores jugadores, me dieron una Ferrari y la choqué".