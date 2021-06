Cuánto cuesta llevar un perro en avión en Argentina 2021

Las normas del viaje en avión para mascotas varían según cada compañía en función de la legislación de sus países y de sus propias reglas internas

Cuánto cuesta llevar un perro en avión es una pregunta ineludible cuando planeás nuevos destinos para viajar.

Revisás actividades para hacer, averiguás sobre seguros de viaje y hospedajes cuando tu perro te mira como preguntándote si lo llevás o no.

Te compartimos información útil sobre cuánto cuesta llevar un perro en avión (en rigor, cualquier mascota). También cuáles son requisitos que se necesitan.

Requisitos para llevar un perro en avión

¿Puede viajar conmigo en la cabina o tiene que ir sí o sí en la bodega del avión? ¿Tengo que llevar alguna documentación especial?

Hay respuestas a esas preguntas necesarias antes de saber cuánto cuesta llevar un perro en avión, sobre cómo funcionan las principales compañías aéreas respecto al transporte de los animales.

Si bien los viajes con mascotas son cada vez más comunes, existen algunas reglas de aviación internacional generales.

Antes de saber cuánto cuesta llevar un perro en avión, hay que aclarar que las normas del viaje en avión para mascotas varían según cada compañía en función de la legislación de sus respectivos países y de sus propias normas internas.

Antes de volar, debés estar seguro de que contás con toda la información necesaria para saber que tu mascota será bien recibida a bordo.

Por eso, debés saber lo que las principales compañías aéreas piden para que puedas viajar con tu mascota de la forma más segura y cómoda, en cualquier parte del mundo. A partir de ahí se define cuánto cuesta llevar un perro en avión.

Te recomendamos siempre ponerte en contacto con la aerolínea con la suficiente antelación para disponer de la documentación y requisitos en regla antes de volar.

Es muy frecuente que los sitios web de las aerolíneas informen de todos los detalles sobre cuánto cuesta llevar un perro en avión, para que tengas los precios actualizados y sepas cuando publiquen cualquier cambio. De esta forma evitarás las sorpresas en el aeropuerto.

Aerolíneas Argentina ofrece el viaje de mascotas en sus aviones.

Cuánto cuesta llevar un perro en avión: requisitos de Aerolíneas Argentinas

Podés viajar con tu mascota a bordo en todos los vuelos que opera Aerolíneas Argentinas. Para solicitar el servicio debés cumplir estos pasos, según informa aquí la aerolínea de bandera:

Reservá tu vuelo en aerolíneas.com .

. Comunicate a través del WhatsApp (54 9 11 4940 4798) hasta 72hs. antes de tu vuelo, consultá las condiciones del servicio y realizá el pago.

(54 9 11 4940 4798) hasta 72hs. antes de tu vuelo, consultá las condiciones del servicio y realizá el pago. Luego sólo deberás presentarte en el aeropuerto con el canil y la documentación correspondiente.

Condiciones generales en Aerolíneas Argentinas

El servicio está disponible para el traslado de perros y gatos. La edad mínima permitida de la mascota para realizar el viaje es de 12 semanas, excepto para viajes desde/hacia Estados Unidos que es de 16 semanas. El peso máximo permitido para transportar por mascota es de 9 kilos con contenedor incluido.

Las mascotas deberán trasladarse en un contenedor (jaula) provisto por el pasajero. El servicio está sujeto a disponibilidad en cada cabina (No se permite el traslado de mascota en cabina Business a destinos internacionales operados por equipos Airbus 330). El servicio de mascota en cabina no tiene devolución.

Viajar en cabina en Aerolíneas Argentinas

Documentación para el traslado de mascotas dentro de la Argentina:

Certificado de vacunación antirrábica vigente (para perros y gatos mayores de 3 meses)

(para perros y gatos mayores de 3 meses) Certificado de buena salud/aptitud para el traslado en avión: expedido dentro de los 10 días previos a la partida de tu vuelo.

Los menores viajando solos no podrán trasladar animales bajo este régimen. Se aceptará el traslado de un perro o gato por pasajero. La mascota deberá trasladarse en un contenedor (jaula) provisto por el pasajero.

Las razas de perros y gatos "braquicéfalos" serán aceptadas para el transporte en cabina. No se permiten perros/gatos con tratamiento veterinario. No se admiten perros/gatos que se muestren agresivos con las personas o que puedan resultar peligrosos o causar molestias a los pasajeros o a la tripulación.

El perro/gato debe ser presentado higienizado a fin de evitar molestias entre los pasajeros. Se permite el acceso a salones VIP siempre y cuando los animales permanezcan dentro de su contenedor.

En el vuelo la mascota no podrá abandonar su alojamiento, ni asomar su cabeza por fuera del contenedor en ningún momento. No se podrá proveer de ningún tipo de alimentos o bebidas a la mascota durante el vuelo. Los pasajeros deben contemplar la duración del viaje a fin de prever las necesidades de su mascota, una variable a considerar al momento de definir cuánto cuesta llevar un perro en avión.

El servicio está sujeto a disponibilidad en cada cabina. Como medida de prevención epidemiológica, se pide que cuentes con una solución de alcohol al 70% para que, al momento de realizar el check-in, desinfectes el contenedor en el que viajará tu mascota. El producto sobrante deberá ser desechado ya que, por considerarse una mercancía peligrosa, no puede transportarse a bordo.

Tarifas para viajar con mascotas en cabina en Aerolíneas Argentinas

Tarifas para transporte de mascotas en cabina de pasajeros, por animal y por tramo (Hasta 9 kg), para definir cuánto cuesta llevar un perro en avión. Cuánto cuesta llevar un perro en avión dentro de Argentina (excepto Tierra del Fuego) $4.840. Entre Origen / Destino Tierra del Fuego $4.000.

Cuánto cuesta llevar un perro en avión entre Argentina / Brasil / Chile / Paraguay / Uruguay y Sudamérica: u$s150. Entre Bolivia y Sudamérica: u$s172. Entre Colombia y Sudamérica: u$s158. Entre Perú y Sudamérica: u$s177

Cuánto cuesta llevar un perro en avión entre Argentina / Brasil / Chile / Paraguay / Uruguay y Rep. Dominicana / México / USA: u$s200. Entre Bolivia y Rep. Dominicana / México / USA: u$s230. Entre Colombia y Rep. Dominicana / México / USA: u$s210. Entre Perú y Rep. Dominicana / México / USA: u$s236. Entre Rep. Dominicana y Sudamérica: u$s236. Entre México y Sudamérica: u$s232. Entre USA y Sudamérica: u$s200

Cuánto cuesta llevar un perro en avión entre Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Europa: u$s250 / 200 euros. Entre Europa y Sudamérica: u$s250 / 200 euros. Entre Bolivia y Europa: u$s288 / EUR euros. Entre Colombia y Europa: u$s263 / 210 euros. Entre Perú y Europa: u$s295 / 236 euros.

Los valores expresados son finales e incluyen el impuesto de cada país, una variable para tener en cuenta para saber cuánto cuesta llevar un perro en avión. Dentro de Sudamérica se considera a los países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia y Perú, un dato importante para definir cuánto cuesta llevar un perro en avión.

Todos los pagos dentro de México, por venta de boletos, cambios o servicios adicionales, se pueden realizar únicamente en pesos mexicanos, una variable a considerar al momento de definir cuánto cuesta llevar un perro en avión. Para caniles superiores a los tamaños mencionados, se deberá transportar a través de Cargas. El servicio de mascota en cabina no tiene devolución.

Condiciones de aceptación del contenedor en Aerolíneas Argentinas

Tener fondo impermeable, resistente, ventilado y seguro. Ser lo suficientemente amplio como para permitir que la mascota se ponga de pie, pueda sentarse erguido, girar sobre su propio eje y recostarse en posición natural. Se ubicará debajo del asiento delantero del pasajero.

Dimensiones máximas del contenedor para ambas cabinas: Bolsa contenedora: 44 cm de largo, 30 cm de ancho y 20 cm de alto. Contenedor rígido: 44 cm de largo, 30 cm de ancho y 17 cm de alto.

Viajar con mascotas en bodega en Aerolíneas Argentinas

La reserva para el traslado de mascotas en bodega es condicional dependiendo de:

Las condiciones de las bodegas de las aeronaves para transportar un animal en forma segura.

de las aeronaves para transportar un animal en forma segura. La situación climática imperante al momento del embarque en origen, conexión y destino.

imperante al momento del embarque en origen, conexión y destino. La reserva no garantiza al pasajero que su mascota pueda embarcar en el vuelo reservado.

Podrás viajar como máximo con dos mascotas por pasajero -como equipaje acompañado-. Esta limitación se debe entender dentro de las condiciones de cada servicio. Por esta razón, pueden darse las siguientes situaciones que debés considerar cuando definas cuánto cuesta llevar un perro en avión:

Trasladar una mascota en cabina y una segunda mascota en bodega .

. Trasladar dos mascotas en bodega .

Si deseás viajar con una cantidad superior a dos mascotas, podrás trasladarlas por Cargas. Deberás proveer un contenedor para el traslado de tu mascota. Si tenés vuelos en conexión con otras compañías deberás contactarlas para conocer sus requisitos para el traslado de mascotas.

Condiciones de aceptación del contenedor en bodega en Aerolíneas Argentinas

Tener fondo impermeable y ventilación lateral. Ser de material rígido, con puerta metálica y traba de seguridad, que garantice que no va a abrirse en ningún momento del vuelo, caso contrario llevará un precinto metálico de seguridad.

Ser lo suficientemente amplio como para permitir que la mascota se ponga de pie, pueda sentarse erguido, girar sobre su propio eje y recostarse en posición natural. La cabeza del gato o perro (incluyendo las orejas) no debe tocar la parte superior del canil, mientras que esté sentado o de pie en el interior. Sólo se podrá trasladar un animal por cada contenedor-jaula.

Importante perros y gatos braquicéfalo (comúnmente llamados de nariz chata): no son aceptados para el traslado como equipaje acompañado, el transporte sólo podrá realizarse como Cargas.

Tarifas para viajar con mascotas en bodega en Aerolíneas Argentinas

El traslado de mascotas en bodega como equipaje acompañado no está incluido dentro de la franquicia libre de equipaje, por lo tanto, se deberá abonar el cargo de exceso correspondiente, según las siguientes condiciones, y así definir cuánto cuesta llevar un perro en avión:

Dimensiones del contenedor (largo x ancho x alto).

Ruta o zona de viaje .

. Punto de venta .

Cuánto cuesta llevar un perro en avión: requisitos de Flybondi

Según informa esta aerolínea aquí, esta opción sólo está habilitada para vuelos nacionales.

Podés viajar con tu mascota en cabina, llevando una por pasajero y pagando un costo adicional.

Las condiciones que debés cumplir son las siguientes:

Solo se puede comprar online (no en aeropuerto).

No se pueden transportar animales en el servicio de traslado de Tienda León

Solo podés llevar perro o gato y debe ser mayor a cuatro meses de vida .

. El peso total, incluyendo contenedor, no puede ser superior a los 10 kilos .

. Deberás presentarte sí o sí con 2 horas de anticipación al horario de salida del vuelo en los mostradores de Flybondi para presentar la documentación.

El canil debe ser si o si flexible y debe cumplir con las siguientes características:

Debe tener puerta contra fugas .

. No se aceptarán caniles rígidos .

. Tener máximo una altura de 24 cm, ancho de 32cm y profundidad de 43cm.

Contar con apertura para circulación de aire .

. Contar con base impermeable absorbente .

Flybondi ofrece el viaje de mascotas en sus aviones.

El pasajero no debe presentar limitaciones para llevar el animal como tener un bebé en brazos, silla de ruedas y la edad mínima para llevar una mascota es de 8 años.

Necesitarás el Certificado Sanitario + 1 fotocopia. En el certificado un médico veterinario debe constar que el animal se encuentra en buen estado de salud y debe haber sido emitido 10 días antes de la fecha de embarque.

+ 1 fotocopia. En el certificado un médico veterinario debe constar que el animal se encuentra en buen estado de salud y debe haber sido emitido 10 días antes de la fecha de embarque. Necesitarás el Carnet de Vacunación + 1 fotocopia. Incluyendo la vacuna antirrábica aplicada con más de 30 días y a menos de 1 años. Tu mascota deberá permanecer dentro de su canil en salas de embarque y desembarque, plataforma y durante todo el vuelo. En vuelo el canil deberá ir debajo del asiento delantero.

El canil deberá ser cómodo, donde pueda moverse, cambiar de posición, dar vueltas sobre sí mismo y ponerse de costado. Si viajás con tu mascota a bordo, no podrás asignar tus asientos en la salida de emergencia o primer fila del avión.

Es importante antes de definir cuánto cuesta llevar un perro en avión, verificar la disponibilidad al momento de la compra en el sitio ya que tienen un límite operativo de cantidad de mascotas permitidas por vuelo, de estar dicho cupo completo, no te dejará añadir a tu compra este opcional.

Se reservan el derecho de rechazar el embarque del animal en canil que pueda poner en riesgo la seguridad del vuelo. Por políticas de la empresa no se aceptan mascotas en cabina ni de soporte emocional para vuelos regionales, un dato necesario antes de saber cuánto cuesta llevar un perro en avión.

No estará permitido el transporte de las siguientes razas de perros: Bulldog Inglés, Bulldog Francés, Boxer, Boston Terrier, Pug carlino, Pequinés, Shihtzu y Lhasa Apso. De gatos: Persa.

En Flybondi por el momento no cuentan con servicio de mascotas en bodega de sus aviones. Por tarifas hay que consultar en la aerolínea y así saber cuánto cuesta llevar un perro en avión.

Cuánto cuesta llevar un perro en avión: requisitos de JetSmart

Podés llevar tu mascota en cabina a un costo adicional: Entre los requisitos para viajar con mascotas están:

Solo se aceptan perros y gatos .

. La mascota debe pesar máximo 7 kg (incluyendo el contenedor).

El servicio se debe solicitar online o vía Contact Center hasta 48hrs antes del vuelo.

o vía Contact Center hasta 48hrs antes del vuelo. La mascota deberá ir en un canil blando de 36x33x20 con suelo impermeable/absorbente.

de 36x33x20 con suelo impermeable/absorbente. Solo se aceptará una mascota por canil la que además debe entrar de pie.

por canil la que además debe entrar de pie. El cobro es por tramo.

Máximo tres mascotas por vuelo. En caso de llegar al aeropuerto con la mascota sin previa compra del opcional vía online o Contact Center, Jet SMART no asegura disponibilidad en el vuelo.

Pasajeros que viajen con mascota no podrán viajar ni comprar asientos en primera fila ni salida de emergencia. Debido a que no todos los perros y gatos tienen las condiciones fisiológicas para poder viajar, existen razas que no serán permitidas en el vuelo.

JetSmart ofrece el viaje de mascotas en sus aviones.

Tarifas en JetSmart

Las tarifas para viajar con mascotas en Jet Smart van de los $2.900 a $6.000 para vuelos en Argentina; y de 80 dólares a 100 dólares para vuelos internacionales. Para vuelos desde Argentina los precios no incluyen el impuesto DNT (Fondo Nacional de Turismo) y hay que sumar un 7% adicional.