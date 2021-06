Esposa de Esteban Bullrich sobre su enfermedad: "Lloré mucho"

María Eugenia Sequeiros habló sobre cómo conoció a su marido hace 22 años y cómo le dieron la noticia del diagnóstico de ELA a sus hijos

María Eugenia Sequeiros, la esposa del senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, volvió a hablar con los medios sobre la vida familiar tras el diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que recibió su marido.

ELA es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta los músculos. "Fue un golpe muy fuerte, porque pasó de ser un esposo con capacidades increíbles y súper activo, a perder un montón de cosas, empezando por el habla", contó Sequeira en una entrevista con Radio con vos.

"Lloré mucho. Él me consolaba a mí, porque ya había leído todo, ya había atravesado antes, tomándolo con mucho optimismo, diciendo ‘no importa lo que sea, le voy a dar batalla’. Fue ahí que empecé a caer en lo que iba a ser", dijo la mujer sobre su reacción al enterarse del diagnóstico.

Sequeiros, madre de los cinco hijos del senador por la Provincia de Buenos Aires, contó al aire cómo la enfermedad de Bullrich afectó su visión del futuro: "Teníamos planes, y hablábamos de nuestros proyectos, pero yo personalmente aprendí a vivir el momento. No soy de hacer muchos planes, porque trato de vivir cada día. Entonces no sé, al tener la confianza puesta en Dios y en que él nos va guiando me entrego a su voluntad".

"Creer en Dios es creer que de Él venimos y hacia Él vamos, que acá estamos unos años y después lo más lindo es la vida eterna. Duele la noticia de la enfermedad, es como una espada porque vos decís ‘la vida hubiera ido por acá', pero tampoco se sabe, es el misterio de la fe", continuó.

En la entrevista, Sequeiros recordó que al conocer a su marido 22 años atrás lo primero que reconoció fue "su bondad". "Nos conocimos trabajando en la misma empresa, y él se quedaba después de hora dando clases de computación, porque también estudió sistemas. Él es abierto, inteligente, todo le interesa, es apasionado por la vida, por querer saber más, por ayudar. Es un hombre con un corazón increíble", concluyó.

Más allá del difícil transcurso de la ELA, que afecta capacidades como el habla y, eventualmente, la movilidad, Sequeiros contó que en su casa "reina la armonía", y lo atribuyó a la actitud de su marido: "Es agradecido, valora un montón. Creo que la casa estaría más en tensión si estuviera siempre quejándose, pero él lo hace fácil". Cuando el periodista le preguntó si se imaginaba el futuro sin su marido, la mujer respondió: "Cuando se me viene a la cabeza me lo saco porque no me contribuye, así que trato de no pensar en eso, y cambio de tema".

Por último, la mujer aclaró que sus hijos saben todo lo que ocurre con la enfermedad de su padre: "Sesde el principio los sentamos y él les dijo lo que nos decían los médicos, me encantó la manera que tuvo de explicarlo, diciendo que se iba a hacer viejito más rápido".

La esposa de Bullrich contó las distintas etapas que atravesaron como familia y su situación actual: "Pasamos por todo, lloramos, y a veces se enojan. Pero lo que prepondera es la paz, y podemos seguir con nuestra vida, no es que estamos todos frenados".

Días atrás, Sequeiros había hablado también con la CNN Argentina. "Ahí entendí que el sufrimiento tiene una misión transformadora. El sufrimiento nos hace mejores, más humanos, y yo ofrezco este sufrimiento todos los días a Dios para que él me de la fuerza para vivir cada día. Aprendimos con Esteban a vivir cada día sin saber qué va a pasar, porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Ese es nuestro lema, ‘hoy es el día’. Lo lindo de todo esto es que Dios está para todos y que nos dejó libres, así que mi mayor deseo es que todo el mundo vuelva a Dios, que lo reconozca para vivir de la mejor manera", dijo en aquella entrevista la mujer.

"Obviamente, no voy a negar que tengo momentos tristes. Obviamente lloro y grito, pero en paz. Es como un sufrimiento, pero en paz. Duermo todas las noches, no tomo ninguna pastilla y todo eso se lo atribuyo al Espíritu Santo que me acompaña a mí y a toda mi familia", concluyó.