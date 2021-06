¿Tenés que viajar?: confirman que habrá 28 vuelos al exterior por semana y estos son los destinos

Iberia incorporará un vuelo a los dos semanales rumbo a Madrid y sumará otro a Barcelona. Air Europa volará tres veces por semana a la capital española

Durante la última semana de mayo hubo 21 vuelos al exterior desde la Argentina vigentes por la pandemia de coronavirus. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), amplió a 28 en junio.

Los mayores incrementos serán de American Airlines a Dallas, que pasará de uno a cuatro vuelos por semana. Además, la misma empresa tendrá tres que seran directos a New York y mantendrá las siete frecuencias a Miami, uno de los lugares más elegidos por los pasajeros argentinos que viajan a esa ciudad de la Florida para vacunarse.

Aerolineas Argentinas mantendrá las 9 frecuencias semanales a Miami. Delta seguirá con sus dos vuelos semanales a la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Iberia incorporará un vuelo a los dos semanales rumbo a Madrid y sumará otro a Barcelona. La empresa Air Europa volará tres veces por semana a la capital española.

La decisión de la ANAC se conoció después que la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), que nuclea a más del 80% de las aerolíneas de todo el mundo, pidió la semana pasada al Gobierno nacional que extienda el cupo de pasajeros internacionales diarios.

Según el nuevo cronograma, la siguiente es la lista de frecuencias aprobadas para junio:

Aerolíneas Argentina: Bogotá-Ezeiza (1 frecuencia semanal), Lima-Aeroparque (1 frecuencia semanal), Madrid-Ezeiza (2,5 frecuencias semanales/10 vuelos mensuales), San Pablo-Aeroparque (1 frecuencia semanal), Miami-Ezeiza (9 frecuencias semanales), Santiago de Chile-Aeroparque (1,5 frecuencias semanales/6 vuelos mensuales) y Asunción-Aeroparque (1,5 frecuencias semanales/6 vuelos mensuales).

AeroMéxico : México-Ezeiza (1 frecuencia semanal).

: México-Ezeiza (1 frecuencia semanal). Air Europa : Madrid-Ezeiza (3 frecuencias semanales).

: Madrid-Ezeiza (3 frecuencias semanales). Air France : 1,5 frecuencias semanales (6 vuelos mensuales).

: 1,5 frecuencias semanales (6 vuelos mensuales). American Airlines: Dallas-Ezeiza (4 frecuencias semanales), Miami-Ezeiza (7 frecuencias semanales) y Nueva York-Ezeiza (3 frecuencias semanales).

Avianca : Bogotá-Ezeiza (3 frecuencias semanales).

: Bogotá-Ezeiza (3 frecuencias semanales). Boliviana de Aviación : Santa Cruz de la Sierra-Ezeiza (3 frecuencias semanales).

: Santa Cruz de la Sierra-Ezeiza (3 frecuencias semanales). Copa : Panamá-Ezeiza (4 frecuencias semanales).

: Panamá-Ezeiza (4 frecuencias semanales). Cubana de Aviación: La Habana-Ezeiza (2 vuelos mensuales).

Delta Airlines : Atlanta-Ezeiza (2 frecuencias semanales).

: Atlanta-Ezeiza (2 frecuencias semanales). Ethiopian Airlines : Adis Adeba-San Pablo-Ezeiza (1 frecuencia semanal).

: Adis Adeba-San Pablo-Ezeiza (1 frecuencia semanal). Iberia : Madrid-Ezeiza (3 frecuencias semanales) y Barcelona-Ezeiza (1 frecuencia semanal).

: Madrid-Ezeiza (3 frecuencias semanales) y Barcelona-Ezeiza (1 frecuencia semanal). Jetsmart Argentina: Santiago de Chile-Aeroparque (1 frecuencia semanal).

Jetsmart Chile : Santiago de Chile-Aeroparque (1 frecuencia semanal).

: Santiago de Chile-Aeroparque (1 frecuencia semanal). KLM : Amsterdam-Ezeiza (2 frecuencias semanales).

: Amsterdam-Ezeiza (2 frecuencias semanales). Latam Airlines : Santiago de Chile-Ezeiza (1 frecuencia semanal).

: Santiago de Chile-Ezeiza (1 frecuencia semanal). Latam Brasil: San Pablo-Ezeiza (1 frecuencia semanal).

Latam Perú : Lima-Ezeiza (2 frecuencias semanales).

: Lima-Ezeiza (2 frecuencias semanales). Lufthansa Líneas Aéreas : Frankfurt-Ezeiza (5 vuelos mensuales).

: Frankfurt-Ezeiza (5 vuelos mensuales). Paranair : Asunción-Aeroparque (3 frecuencias semanales) y Asunción-Ezeiza (2 frecuencias semanales).

: Asunción-Aeroparque (3 frecuencias semanales) y Asunción-Ezeiza (2 frecuencias semanales). Turkish Airlines: Estambul-San Pablo-Ezeiza (1 frecuencia semanal).

United Airlines: Houston-Ezeiza (3 frecuencias semanales).

Boom del turismo sanitario

La proliferación de casos de coronavirus, sumado la lentitud del Gobierno para garantizar la vacunación a gran escala, sigue acelerando la demanda de tickets aéreos con destino a Miami. Sólo durante mayo, los niveles de ocupación de los vuelos a esa ciudad en Estados Unidos bordearon el 100 por ciento. Y esto, más allá del valor cada vez más elevado de los pasajes.

De hecho, los traslados a Miami lideraron el interés durante el reciente Hot Sale. Esa ciudad del estado de Florida, así como Fort Lauderdale y Orlando fueron, según compañías como Almundo, las plazas que más atrajeron a los eventuales viajeros en este escenario de pandemia sin pausa. Siempre en Estados Unidos, Orlando y Miami encabezaron, también, la nómina de ciudades del mundo donde más se buscaron hoteles.

Producto de esta demanda encendida, las compañías vienen redoblando sus servicios –o, en todo caso, reconfirmando– con el fin de captar la demanda de argentinos que apuntan a Norteamérica como destino de vacunación.

En esa dirección, desde Aerolíneas Argentinas confirmaron a iProfesional que este mes la estatal aumentará a 9 las frecuencias semanales a Miami durante el inminente junio. A lo largo de mayo, la firma operó 6 servicios.

"Son 9 (frecuencias semanales) programadas hasta el 27 de junio. Pasamos de 6 a 9. A Madrid (siempre durante junio) serán 2 semanales, 1 a Bogotá, 1 Lima, 1 a San Pablo, 1 Asunción y 1 a Santiago de Chile", indicaron desde el entorno de la compañía.

Las voces consultadas señalaron que la ocupación a Miami, al menos durante el mes de mayo, "fue full, prácticamente del 100 por ciento".

Según pudo constatar este medio, los tickets disponibles para ese destino cotizan hoy –para viajar durante la segunda mitad de junio– en torno a los 320.000 pesos ida y vuelta. "Los valores están sujetos a la demanda y la anticipación", comentaron las fuentes.

Otra compañía que presta servicios a Miami y sostiene su oferta por el interés reavivado es American Airlines. La aerolínea informó que mantendrá su vuelo diario a Florida. Además, también conectará con Dallas durante la primera semana del mes que comienza.

Aerolíneas Argentinas elevará su oferta de traslados a Miami durante junio.

En cuanto a LATAM, la compañía comercializa servicios a esa ciudad en Estados Unidos con escala en Santiago de Chile. Por tramo, la aerolínea ofrece traslados a 210.000 pesos para mediados de junio.

Al igual que LATAM, Copa, United, Boliviana de Aviación (BOA) y Delta son otras de las empresas que, con escalas, prevén traslados a Miami para los próximos días. Los tickets por BOA promedian los 380.000 pesos ida y vuelta. Copa, en tanto, ronda los 418.000, mientras que los pasajes de Delta ya suben a 480.000 por persona -ida y vuelta-.

La compra de vuelos a Miami se aceleró en las últimas semanas, conforme se consolida Estados Unidos como una plaza donde es posible acceder rápidamente a la vacuna contra el coronavirus, además de que las actividades que se pueden realizar exhiben menores restricciones.

Destino sanitario

Recientemente, hasta el ex presidente Mauricio Macri contó que aprovechó un viaje a Estados Unidos para recibir la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus.

"Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar", escribió el líder del PRO en su cuenta de Facebook.

La demanda de tickets a la ciudad estadounidense se disparó a partir de abril y viajó hasta Macri

En Avantrip señalan que la tendencia de optar por el viaje a Estados Unidos comenzó a transformarse en tendencia a partir del 15 de abril. A partir de ese momento, se señala, la compra de vuelos a Norteamérica con destino específico a Miami empezó a liderar la intención de compra.

Desde la firma mencionada afirman que el "turismo de vacuna" es la variable que alienta la comercialización de vuelos a ese destino. Detrás de la ciudad en Florida se ubica, por un motivo similar, Nueva York.

En Estados Unidos están disponibles las vacunas de doble dosis de Moderna y Pfizer/BioNTech y, según la zona de ese país, la monodosis de Johnson & Johnson (J&J).

Además del ticket aéreo, los argentinos que apuntan a Norteamérica como destino para recibir la dosis deben contar de antemano con la visa inmigratoria actualizada. Caso contrario, el viaje es imposible de realizar dado que el consulado estadounidense en Argentina permanece cerrado y no se podrá tramitar el aval de ingreso hasta nuevo aviso.