American Airlines reforzará sus vuelos hacia Estados Unidos en junio: a qué ciudades llegará

La compañía aérea estadounidense se prepara para potenciar sus rutas entre la Argentina y norteamérica. Los planes para el mes que viene

En línea con el alivio de la situación sanitaria en los Estados Unidos, la compañía American Airlines se dispone a incrementar el número de vuelos entre la Argentina y el país norteamericano.

American mantedría el vuelo diario a Miami, incorporaría vuelos adicionales a Dallas-Forth Worth y retomaría las operaciones a Nueva York desde la segunda quincena, detalla el portal especializado AviacionOnline.

Otro detalle es que en los vuelos a Miami se empleará el avión Boeing 777-300ER, con capacidad para 304 pasajeros. Se trata de una nave de mayor capacidad que la que se venía utilizando hasta anora, el 777-200 (273 pasajeros).

En cuanto a Dallas-Fort Worth, American podría llegar a operar 17 vuelos en junio.

Y a partir de la segunda quincena, la compañía retomaría las operaciones a Nueva York con ocho vuelos, con fechas de operación a confirmar, señala AviacionOnline.

Se espera que los nuevos vuelos se confirmen de manera oficial durante la semana próxima.

Furor del "turismo vacuna"

A contramano de lo que venía siendo la tendencia de venta de tickets al exterior, la demanda de vuelos a partir de las posibilidades de vacunación que ofrece Estados Unidos recalentó el interés de los argentinos por trasladarse a Miami.

Este incremento cobró envergadura a mediados de mayo a partir de las ofertas motorizadas por el Hot Sale 2021, propuesta de descuentos en la que los tickets con destino a la potencia del Norte encabezaron largamente la tendencia de compra.

Miami, Fort Lauderdale, Orlando fueron, según compañías como Almundo, los destinos que más atrajeron a los eventuales viajeros en este escenario de pandemia sin pausa. Siempre en Estados Unidos, Orlando y Miami encabezan, también, la nómina de ciudades del mundo donde más se buscaron hoteles.

Crece la demanda de viajes a Miami como parte del "turismo vacuna"

La confirmación del interés por ese destino no deja lugar a dudas en cuanto se indaga en la propuesta de aéreas como la estatal Aerolíneas Argentinas. La demanda de tickets a la ciudad en Florida fue tal que, indicaron a iProfesional fuentes ligadas a la compañía, durante junio se añadirán dos vuelos a la oferta de servicios semanales a ese destino.

"Ahora se están operando 6 vuelos. Todos los días menos los martes. En junio habrá 8, siempre semanales", comentaron desde el entorno de la empresa.

La compra de vuelos a Miami se aceleró en las últimas semanas, conforme se consolida Estados Unidos como una plaza donde es posible acceder rápidamente a la vacuna contra el coronavirus, además de que las actividades que se pueden realizar exhiben menores restricciones.

En junio, la estatal añadirá dos vuelos a su oferta semanal de servicios a Miami.

Recientemente, hasta el ex presidente Mauricio Macri contó que aprovechó un viaje a Estados Unidos para recibir la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus.

"Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar", escribió el líder del PRO en su cuenta de Facebook.

Desde el entorno de Aerolíneas Argentinos comentaron a iProfesional, en sintonía con esta tendencia de demanda acelerada, que en términos de venta de tickets "mayo está mayormente completo", mientras que ya el mes de junio "viene vendiéndose bien".