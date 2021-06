Rating: Jey Mammon triplica la audiencia que tenía Jorge Rial en el mismo horario en América

El músico y coinductor mantuvo el espíritu de las medianoches donde la música y el humor son parte fundamental de cada show nocturno

La sorpresiva salida de Jorge Rial de la pantalla de América obligó al canal a reformular su horario estelar. Y si bien a partir de esta semana la competencia es otra, se encargaron de resaltar que este cambio es momentáneo. En lugar de armar algo nuevo, en lo inmediato, Liliana Parodi, la directora del medio, decidió reordenar la grilla de programación.

A las 20.30 debutó el lunes Los Mammones Horario especial, con Jey Mammon y un muy buen promedio de 3,5. En esa primera entrega mantuvo el espíritu de las medianoches donde la música y el humor son parte fundamental de cada show.

Bendita, con Beto Casella en El Nueve, continuó fiel a su estilo, con sus informes. Este martes Bendita quedó tercero en la franja con 6,5 y Los Mammones obtuvo una marca máxima de 4,5, un número que triplicó las últimas cotas de Rial en TV Nostra.

Rating: Tinelli sigue lejos de Doctor Milagro y MasterChef

Al inicio del horario estelar del martes, Telefe Noticias se impuso con pico de 14,2 puntos y Telenoche llegó a 9,7. Luego llegó el turno de La Academia con las imitaciones de Romina Ricci, Viviana Saccone, Lizardo Ponce y Flor Vigna, que obtuvieron un pico de 12,5 puntos. Doctor Milagro lideró la franja con una marca máxima de 19,7 puntos.

En el mano a mano entre Marcelo Tinelli y MasterChef Celebrity 2, Telefe se impuso con 22 puntos y ShowMatch se despidió en 7,1 puntos luego de volver de la pausa. Cuando arrancó Guido Kazcka el certamen culinario llegó a 23,8 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo se mantuvo en 5 puntos.

Rating: la competencia del mediodía

Este martes al mediodía se impuso Flor de equipo, con picos de 7.4 puntos, con un testimonio de violencia de género y luego con el repaso de la gala de MasterChef junto a María O´Donnell. Lo de Mariana, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani en eltrece, se dedicó al análisis de la evolución de la pandemia del coronavirus y a un caso delictivo y llegó a una marca máxima de 5,3.

Canal que ganó el rating del martes 1 de junio

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 4,3 puntos. Además, tuvo los tres programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 11,6

eltrece: 7,3

El Nueve: 2,9

América: 2,6

TV Pública: 0,4

Los tres programas con más rating

MasterChef Celebrity 2: 22,5

Doctor Milagro: 18,2

Fuerza de mujer: 11,2

Destacados del rating del martes 1 de junio

MasterChef Celebrity 2 alcanzó un promedio de 22,5 puntos. Fue lo más visto del día. La hora exacta midió 2 puntos. Quedó tercero en su franja y fue la emisión más alta de la última semana.

100 argentinos dicen promedió 8,1 puntos. Ganó su franja y fue s la emisión más alta de las últimas siete. Los Mammones, en el segundo día en el horario de las 20.30, marcó 3,3 puntos. Bajó 2 décimas respecto a la emisión anterior y quedó cuarto en su franja pero de todas maneras mejoró el promedio que hacía TV Nostra.

MasterChef Celebrity: tensión y gritos entre participantes

La supuesta camaradería en MasterChef Celebrity se acabó el día que empezó a vislumbrarse quiénes podían llegar a la gran final. Al igual que en la temporada pasada, el colador es un abatidor, un aparato en forma de heladera baja que puede enfriar las preparaciones en un lapso muy corto de tiempo, siempre y cuando no lo abran cada dos minutos.

La mezcla de preparaciones parecidas despertó bronca y confusión entre los participantes del certamen culinario. El martes a Sol Pérez le boicotearon la crema que se enfriaba en el abatidor.

En medio de la prueba del martes, se escuchó un grito furioso de Pérez que retumbó en todo el estudio: "¿Quién apoyó esto arriba de mi preparación? ¿Ahora qué hago? Me voy a poner a llorar". Lo que la cámara no pudo tomar en detalle, la modelo lo explicó después: "En el medio del caramelo que se estaba enfriando había puesta una fuente".

María O’Donnell se hizo cargo del error: "Perdoname, no me di cuenta, pensé que era una asadera que le habían puesto algo arriba". La periodista minimizó el mal momento de la modelo: "Tampoco por lo que quedó en la base de mi sartén no vas a poder hacer tu torta".

Pero la falta de frío hizo estragos en el postre de Pérez, que no terminó la noche con buenos recuerdos de su compañera. Ya el día anterior sintió que la había perjudicado, por lo que 24 horas después este incidente fue la gota que rebasó el vaso.