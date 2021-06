Boom de alimentos veganos: el negocio "plant based" suma jugadores e inversiones en Argentina

Firmas como NotCo, Frizata y Tomorrow Foods apuestan a productos sustitutos de las proteínas animales y promete generar u$s290.000 millones hacia 2035.

Se estima que para el 2023 el negocio global de alimentos sustitutos de las proteínas animales (carne, leche y huevo) superará los u$s7.000 millones y solo en Europa la demanda de proteínas vegetales se incrementará 57% en tan solo dos años. Mientras tanto, aunque a una tasa menor, se espera que América Latina imite esta tendencia alcanzando un crecimiento asegurado de dos dígitos, porque las proyecciones indican que para 2030 el 13% del consumo global de carnes será de productos sustitutos.

Con estas proyecciones en mente, cada vez más empresas se suman a la movida "plant based" o, en criollo, alimentos producidos en base a plantas que imitan a la perfección la textura, sabor y color de los tradicionales. Uno estos casos es la startup chilena NotCo que a pesar de la pandemia y la caída en el consumo, logró consolidar su presencia en las góndolas locales.

"Cuando empezó la pandemia ya estábamos establecidos en el país, y habíamos lanzado Not Mayo, Not Milk y Not IceCream. Al comienzo de la pandemia dedicamos 15 días exclusivamente para planificar a la empresa en el nuevo contexto. Esa pausa fue clave para redefinir nuestra forma de gestionar y los nuevos objetivos a alcanzar. De esta manera logramos continuar con nuestros planes: lanzamos una nueva versión mejorada de NotMayo e incluso nos animamos al lanzamiento de la categoría de NotBurger con una edición limitada para nuestro partner Simpleat en medio de la crisis. Todo fue un gran éxito", cuentan desde la compañía.

Lo cierto es que la firma que desembarcó en la Argentina en 2019, de la mano de su mayonesa vegana producida a partir de garbanzos, tiene un fuerte proyecto de expansión global -incluso recibió financiación por más de u$s30 millones de un fondo de inversión del que participa el dueño de Amazon, Jeff Bezos- que no se frenó por la pandemia, sino todo lo contrario ya que las proyecciones son muy alentadoras.

En este marco, diversos analistas del sector alimentario, remarcan que el consumo de proteínas vegetales continuará creciendo a paso firme en detrimento de las carnes tradicionales y sus derivados. Según explican, cada vez es mayor la conciencia social en cuanto al bienestar animal y el impacto ambiental de las actuales formas de producción y la pandemia aceleró parte de este proceso.

Otra compañía que está en plena etapa de expansión a fuerza de inversiones es la local Tomorrow Foods que recientemente inauguró en la provincia de Buenos Aires su laboratorio de investigación, desarrollo y formulación de ingredientes y soluciones proteicas de origen vegetal que tiene como objetivo desarrollar soluciones para la industria alimenticia. Además, en el mismo predio ubicado en el Parque industrial de José León Suárez está pronta a inaugurar su planta de producción, de donde saldrá oficialmente al mercado su primer producto denominado SPV Burger con el cual proyectan facturar entre $10 y $15 millones.

Tomorrow Foods orienta su negocio a abastecer a la industria y por el momento no llegar con un producto final en la góndola. Es decir, desarrolla y produce en base a plantas (principalmente legumbres) un mix de proteínas vegetales que son utilizados como base para, por ejemplo, la producción de hamburguesas no cárnicas.

Flexitarianos también

En tanto, en el negocio de las proteínas vegetales existen diferenciaciones entre las empresas del rubro, porque mientras algunas orientan sus cañones hacia el consumidor vegano, es decir aquel que no consume ningún tipo de derivado animal, otras se enfocan hacia los flexitarianos, que resultan aquellos que buscan reducir el consumo de proteínas animales pero sin eliminarla del todo.

Frizata ofrece dentro de su portfolio de 75 alimentos súper congelados, siete "meet free"

Una de estas compañías es la también local Frizata que de su portfolio de 75 alimentos súper congelados ofrece siete "meet free" y planea continuar ampliando su oferta en este sentido.

"Las free burguer, que imita a la perfección el sabor y textura de la carne pero es de origen vegetal, fue el primer producto que lanzamos y enseguida fue muy bien recibido. Ahora estamos cerca de lanzar un sustituto del atún y en una etapa de investigación y desarrollo respecto a imitar la carne de cerdo. Entiendo que el consumo de este tipo de alimentos irá cada vez más en aumento y por eso desde la empresa buscamos abastecer a una demanda creciente, teniendo siempre en cuenta a un consumidor que busca mejorar sus hábitos alimenticios con una mirada flexible", explicó Adolfo Rouillon, cofundador de Frizata.

Según explican desde la empresa, una de sus ventajas competitivas en este cada vez más poblado mercado, es que no tienen intermediaros en la cadena de comercialización y por eso pueden ofrecer precios convenientes. "Nuestro modelo de negocio se basa en llegar directamente al consumidor y eso es una diferenciación que en este momento logra atraer clientes. Volcamos insumos de primera calidad e investigación y desarrollo, pero ofrecemos precios accesibles porque no hay intermediaros en la cadena que pueden encarecer el producto final, creo que esa es una de las claves y donde el mercado tendrá que mirar con atención en un futuro para que la demanda siga creciendo", detalló Rouillon.