Mastercard retira su marca de la Copa América: estos son los motivos

Mastercard Inc decidió retirar de forma temporal sus marcas de la Copa América en Brasil, aunque la compañía de pagos seguirá patrocinando el torneo de fútbol, reportaron medios brasileños el miércoles.

La decisión se conoce en un momento en que la Copa América es objeto de críticas después de haber sido trasladada a Brasil, pese a sufrir el tercer peor brote de coronavirus luego de Estados Unidos e India y el segundo más mortal.

En un comunicado enviado al diario Folha de S. Paulo, Mastercard dijo que decidió no "activar" su patrocinio de la Copa América en Brasil.

Mastercard no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de Reuters sobre el asunto.

Días atrás, Jair Bolsonaro, confirmó la aprobación por parte de su Ministerio de Salud para organizar la Copa América 2021 a partir del próximo domingo 13 de junio, luego de la baja de Colombia y Argentina como sedes.

En ese sentido, el mandatario informó que están comprometidas las ciudades de Brasilia, Río de Janeiro, Mato Grosso y Goiás para recibir partidos, mientras que podría sumarse Florianópolis en las próximas horas.

"Estamos en condiciones de realizar la Copa América con los mismos protocolos que se utilizan para los partidos internacionales de clubes", explicó Bolsonaro, en conferencia de prensa.

Agora: presidente @jairbolsonaro confirma a realização da Copa América no Brasil. Jogos devem ser realizados no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e em mais um estado.Anúncio foi feito em cerimônia no Ministério da Saúde. pic.twitter.com/Fhd2fj4Seu — Metrópoles (de ????) (@Metropoles) June 1, 2021