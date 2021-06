Coronavirus: se detectaron 21.292 casos nuevos y 687 muertes en las últimas 24 horas

El informe vespertino de este lunes indica que se han detectado 21.292 casos nuevos de coronavirus en Argentina. De esta manera, el total de casos desde que comenzó la pandemia llegó a 4.145.482, de los cuales 310.659 están activos en la actualidad.

Los fallecidos informados en este reporte fueron 687, de modo que el total de muertes desde que comenzó la pandemia llega a 86.029 personas.

Actualmente, hay 7.969 personas internadas en servicios de terapia intensiva de todo el país. De esta manera, el promedio de ocupación de camas en toda la Argentina llegó al 77%, mientras que en el AMBA es del 75,1%.

En las últimas 24 horas, según el detalle de los datos del informe de este lunes, se han hecho 73.370 testeos en todo el país.

Una experta hizo una comparación cuyos resultados resultan sorprendentes y alarmantes.

La médica y profesora asistente de la Universidad Técnica de Texas, Estados Unidos, Brittany Bankhead-Kendall, comparó las radiografías de los pulmones de pacientes que no tuvieron Covid-19, quienes sí lo hicieron y de aquellos que son fumadores. En este sentido, advirtió que el resultado "es alarmante".

De acuerdo a lo indicado por Bankhead-Kendall en su cuenta de Twitter "los pulmones post-covid se ven peor que cualquier tipo de pulmón de fumador que hayamos visto. Y colapsan. Y se coagulan. Y la falta de aire persiste y no para".

