Experta advierte que los pulmones de un paciente con Covid-19 se ven peor que los de un fumador

Una experta hizo una comparación cuyos resultados resultan sorprendentes y alarmantes.

La médica y profesora asistente de la Universidad Técnica de Texas, Estados Unidos, Brittany Bankhead-Kendall, comparó las radiografías de los pulmones de pacientes que no tuvieron Covid-19, quienes sí lo hicieron y de aquellos que son fumadores. En este sentido, advirtió que el resultado "es alarmante".

De acuerdo a lo indicado por Bankhead-Kendall en su cuenta de Twitter "los pulmones post-covid se ven peor que cualquier tipo de pulmón de fumador que hayamos visto. Y colapsan. Y se coagulan. Y la falta de aire persiste y no para".

I don’t know who needs to hear this, but "post-Covid" lungs look worse than ANY type of terrible smoker’s lungs we’ve ever seen. And they collapse. And they clot off. And the shortness of breath lingers on... & on... & on. — Brittany Bankhead-Kendall MD (@BKendallMD) January 4, 2021