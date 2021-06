Rating: Tinelli perdió ante las pizzas de MasterChef

Por segunda noche consecutiva, y en un hecho inédito en su historia en el certamen, Sol Pérez se llevó la segunda estrella de la semana

El horario estelar de la TV abierta porteña comenzó el martes con el mano a mano de los noticieros, que ganó Telefe Noticias con pico de 14,7 puntos, mientras que Telenoche llegó a 10,7.

Luego llegó el turno de La Academia que con el ritmo shuffle dance con la participación de Karina la Princesita, Cachete Sierra, Rocío Marengo y Ángela Leiva, y que obtuvo un pico de 12,1 puntos. Doctor Milagro lideró la franja con una marca máxima de 20,6 puntos.

En el mano a mano entre ShowMatch, con Marcelo Tinelli, y MasterChef Celebrity 2, Telefe se impuso con 22 puntos con la primera gala de la semana donde los participantes cocinaron pizzas. Más tarde, cuando arrancó Guido Kaczka, el certamen culinario llegó a una marca máxima de 24 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo se mantuvo entre 5 y 6 puntos.

Rating: las competencias del mediodía y la tarde

Este martes al mediodía lideró Telefe con picos de 6.9. Tanto Flor de equipo como Lo de Mariana comenzaron con el asesinato de una mujer delante de su hijo de 5 años. Luego Flor de equipo tuvo la visita de Karina Gao, después de reponerse de la Covid-19 y repasó la gala de MasterChef, mientras que eltrece llegó a una marca máxima de 4,9.

Con la vuelta de Verónica Lozano a su ciclo, Telefe ganó la franja de la tarde con picos de 8.8, primero con el mencionado femicidio. 100 argentinos dicen llegó a una marca máxima de 8,2.

Luego frente a El club de las divorciadas, Cortá con Lozano subió a 10,3. Fuerza de mujer tuvo picos de 11,6 y luego Zuleyha obtuvo una marca máxima de 9,6. El ciclo de Laurita Fernández subió sus números con un pico de 7,3.

MasterChef Celebrity 2: Sol Pérez sacó ventajas en la noche de pizzas

Luego de una noche de sushi que dejó a los cinco participantes con un mal sabor, el martes tocó hacer pizzas. Sol Pérez le hizo honor a esta noche "sobre ruedas" entrando en patines. Luego de la sorpresa inicial, y a pedido de Santiago del Moro, la modelo dio un par de vueltas por el estudio mostrando su destreza al resto.

Terminada la performance y ya con zapatillas, Sol se sumó a los compañeros en una prueba de aceitunas fritas rellenas de carne: combinación muy popular, de acuerdo a Donato de Santis. Tras veinte minutos de muchas dudas, se anunció el triunfo de Georgina Barbarossa.

Terminado este desafío, que le permitió a la ganadora complicarle la vida al resto eligiéndole cubiertas extrañas para sus pizzas, llegó la hora de la verdad. El calor no es amigo del apuro, y Sol Pérez lo vivió en carne propia cuando una imprudencia a la hora de saltear unos tomates hizo que su sartén despidiera una peligrosa llamarada.

Asustada, dio un salto para atrás y empezó a los gritos. "Me enseñaron que, cuando pasa eso, tengo que tirar como un repasador, pero en el momento no tenía ni un repasador cerca. Casi me incendio", se lamentó después.

Pero la mala suerte siguió con dos hornos pizzeros que se convirtieron en la pesadilla de los participantes. La idea era hacer una precocción de la masa pintada con tomate y, por la disposición de los aparatos, la fuente de Cande Vetrano había quedado muy en el fondo. En sus múltiples intentos para hacerse de ella, la actriz tuvo que lidiar con la potencia del horno y terminó subiéndose a caballito de Gastón Dalmau para alcanzarla.

No hubo sorpresa en la devolución del jurado, a pesar del terror que todos le tenían a la opinión del experto Donato de Santis. Todas estuvieron ricas, todas lograron su cometido, pero una sola llegó a la excelencia. Por segunda noche consecutiva, y en un hecho inédito en su historia en el certamen, Sol Pérez se llevó la segunda estrella de la semana.