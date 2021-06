El laboratorio Richmond terminó la producción de las primeras 450.000 dosis de Sputnik V hechas en Argentina

El laboratorio Richmond informó que terminó la producción de sus primeras 448.625 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. La compañía hizo el anuncio a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.

"Finalizamos la producción de las primeras 448.625 dosis de la vacuna #SputnikV. Las mismas, fueron enviadas al operador logístico quedando a la espera de la liberación final por parte de Anmat y del Instituto Gamaleya", indicaron.

A su vez, agradecieron "el arduo trabajo de nuestros profesionales para alcanzar este primer objetivo, y continuar con nuestro compromiso de tener producción local de vacunas". "Es otro hito más en nuestro sueño de ayudar a vivir más y mejor", concluyeron.

El presidente de la farmacéutica, Marcelo Figueiras, había afirmado, el pasado 8 de junio, que la "planta modelo de biotecnología permitirá desarrollar 500 millones de dosis" de la vacuna contra el coronavirus cuando esté en pleno funcionamiento.

"Como sabemos, los países que producen, vacunan y los que no producen esperan", afirmó cuando expuso frente a la Cámara de Diputados en una reunión que mantuvieron los jefes de bloques con representantes de laboratorios.

En este marco, el empresario adelantó que la producción programada es de 500.000 dosis por semana.

"Podemos llegar a fabricar cinco millones de dosis por mes una vez que alcancemos el ritmo, teniendo en cuenta que completen los envíos prometidos", completó Figueiras al declarar en la Cámara de Diputados.

Según un estudio realizado por el Instituto Gamaleya, la vacuna Sputnik V es más eficaz contra la variante Delta del coronavirus, detectada por primera vez en la India, que el resto de las vacunas producidas hasta el día de hoy.

El estudio realizado por la institución rusa ya fue enviado para su publicación en las distintas revistas científicas, aunque todavía no fue revisado por los diferentes actores de la comunidad científica.

"La Sputnik V es más eficiente contra la variante Delta de coronavirus, por primera vez detectada en la India, que cualquier otra vacuna que publicó resultados sobre esta cepa hasta ahora", aseguraron desde el RDIF, a través de la cuenta oficial de Twitter de la vacuna rusa.

En numerosos países del mundo ya se detectaron brotes y cepas propias del coronavirus que en algunos casos tienen una mayor capacidad de contagio que la variante original del virus.

Asimismo, resta probarse si las nuevas cepas están asociadas también a una peor infección y, por ende, a una mayor letalidad.

