"Das vergüenza y lástima": Baby Etchecopar le dijo de todo a Pablo Duggan

Por unas declaraciones del periodista de C5N, el conductor de A24 fue implacable y le dijo de todo. Te contamos qué fue lo que pasó

Durísima. Así es como se puede describir a la actitud del conductor Baby Etchecopar contra el periodista Pablo Duggan, a quien le lanzó grandes críticas.

En su programa Basta Baby por A24, comenzó diciendo: "Este fin de semana hemos escuchado a un pel… brillante como es Duggan".

"La verdad, te quisimos salvar y te avisamos mil veces que lo que hacías estaba pésimo", advirtió, y agregó: "El cobarde aprovechó para pegarle a Carolina Losada, y de paso me pegó a mi con esa típica cobardía que tienen los adelgazados culones".

Duggan había hecho declaraciones tanto contra el mismo "Baby", como contra la periodista Carolina Losada, quien recientemente anunció de manera pública que dará un giro en su carrera para volcarse a la política.

El abogado había arremetido contra la ex panelista de Intratables por "antivacuna" y por "terminar diciéndole todo que sí a las barbaridades y estupideces que dice este incapaz de Baby Etchecopar".

Estas fueron frases que el conductor de América reprodujo en su programa antes de contestarle.

"Vos sos un ambiguo. Te conocemos de toda la vida. Cuando comías de la mano de Macri fuiste más de derecha que Alsogaray; sos como Alberto Fernández, no te podés sacar el archivo de encima. Y con respecto a la vacuna: te vacunó el intendente de Tigre de favor, para que le hagas publicidad. Sos un sinvergüenza. Das vergüenza y lástima", señaló.

"Lo triste, Duggan, es cobrar de la mano de Fabián De Souza y Cristobal López. Lo triste es escribir un libro para convencer a la gilada de que Nisman se mató. Lo triste es escribir un libro para defender a Cristóbal López. La vida tuya es muy triste y lo que tiene de bueno es que yo puedo salir con la capota baja en Tigre y me saludan todos, y vos tenés que disfrazarte de Tangalanga con la gorrita, porque donde te agarre la gente te putea por panqueque y sinvergüenza", dijo duramente.

"No te hagás el gracioso porque nunca lo fuiste, sos un pobre pibe que trabaja para el emporio K y antes eras de Macri", arremetió el conductor.

Luego presentó un informe de archivo con declaraciones de Duggan, en donde criticaba fervientemente al kirchnerismo: "Esto te contesta lo panqueque, berreta y miserable que sos", concluyó.

Baby Etchecopar silenció a todo el estudio

El mes pasado, el amigo de Eduardo Feinmann habló del escándalo que se armó en torno al gobierno nacional y la exministra de Seguridad de la Nación, sobre la negociación con Pfizer. "Pensando lo de Patricia Bullrich, ¿no es muy poco el castigo para lo que dijo? Ella denunció algo muy grave, y por supuesto no quiero que la castiguen sino que la apoyemos", lanzó.

"Pero Ginés González García y Alberto Fernández en vez de dar una conferencia conjunta para explicar la negociación con Pfizer, pusieron a (Gregorio) Dalbón a hacer una querella por calumnias e injurias. Lo único que puede limpiar la sospechosa dignidad de Ginés es que dé una conferencia de prensa y haga una auditoria del último año de su gestión", arremetió el conductor delante de los televidentes.

"Me dio mucha gracia la respuesta del Gobierno a Bullrich. No sé si fue la forma o si tiene las pruebas, pero que nerviosos los puso a todos. Si hubiesen tenido razón todos, le hubiesen metido una demanda, pero quedaron todos como pollitos mojados hablando de la dignidad. Y en la boca de los que trabajaron en el kirchnerato la palabra dignidad es como una incorporación maravillosa y que nadie espera, porque es lo último de lo que pueden hablar", afirmó Baby Etchecopar.

"Me puso contento (escuchar a los funcionarios nacionales y bonaerenses) porque me doy cuenta que están diciendo estupideces, perdidos y que no saben para dónde arrancar. Me pone muy feliz porque se van a hervir en su salsa y creo que en 2 años, con el voto, nos vamos a comer una paella de inescrupulosos. Están desesperados tratando de inventar alguna alquimia del Instituto Patria para ver cómo pueden tapar la cantidad de agujeros que están dejando en la República", arremetió.

El día anterior ya se había manifestado al respecto. "Pateo el avispero la señora Bullrich, hablando de un supuesto negociado con vacunas del Hospital Militar y todas estas cosas que uno normalmente sospecha. Lo dijo y después lo ratificó. Entonces, todos los que queremos justicia salieron a decir: ‘¿Escucharon lo que dijo Bullrich?’. Y Alberto le va a hacer juicio, pero cuando vi que lo hacía (Gregorio) Dalbón me sonó a que me defiendo pero no tanto, honestamente. La denuncia de la Sra. Bullrich fue de esas denuncias cojudas, de una democracia que no estamos acostumbrados a vivir", apuntó.

Qué dijo Bullrich

"Gines González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba". estas declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, encendieron la polémica.

Menos de 24 horas después, la primera respuesta llegó de parte de la farmacéutica Pfizer, involucrada en la denuncia realizada por Bullrich.

A través de declaraciones de sus ejecutivos, rechazaron lo afirmado por la exministra de Seguridad. "Pfizer no ha recibido peticiones de pago indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna Covid-19", declaró uno de los directivos de la filial argentina de la firma estadounidense.