Derrumbe en Miami: ¿quién es el cirujano argentino que sigue desaparecido?

Estaba en el edificio con su pareja y su hija de seis años. Habían ido a pasar unos días a Florida para descansar y vacunarse contra el coronavirus

Mientras que los bomberos y rescatistas trabajan desde temprano en la búsqueda de supervivientes en medio de una gigante cantidad de escombros a los que se redujo el edificio construido a inicios de la década del ochenta, a metros de la playa, sin que hasta ahora las autoridades hayan brindado una hipótesis de lo ocurrido, se sabe que 9 argentinos siguen desaparecidos.

Uno de ellos es el médico Andrés Galfrascoli, de 44 años de edad, quien se dedica a la especialidad de la cirugía plástica. Estaba en el edificio con su pareja Fabián Nuñez (55) y Sofía Nuñez Galfrascoli, de 6 años. Los tres habían ido a pasar unos días a Florida para descansar y vacunarse contra el coronavirus.

Según trascendió, la familia había llegado a Estados Unidos en abril y tenían pensado regresar a la Argentina el próximo 21 de julio. En base a lo que trascendió, se sabe que Galfrasconi es un cirujano plástico conocido en el ambiente del entretenimiento. Entre otros famosos, es cirujano de la artista Julia Zenko.

El médico nació en Corrientes, donde se recibió de Cirujano en la Universidad Nacional Del Nordeste. Luego hizo la especialidad en el Hospital General De Agudos Cosme Argerich (C.A.B.A).

Qué dijo el dueño del departamento

Nicolás Patoka es propietario de dos departamentos en el edificio que se derrumbó y contó que "uno está intacto, pero el otro desapareció, ya no existe más. Y ahí estaba la pareja argentina muy amiga de la familia con su hijita".

Si bien Patoka no quiso dar a conocer las identidades de la pareja, trascendió que se trata del cirujano plástico Andrés Galfrascoli.

"Son muy buenas personas que lucharon toda su vida para poder tener una niña y es muy injusto que se hayan ido así. Aún no los han encontrado. No se sabe si están en algún hospital. Pero yo he llamado a todos los hospitales y no están", comentó Patoka en declaraciones radiales.

Y agregó: "Nadie sabe de ellos, por lo que me hace pensar lo peor. Las autoridades no pudieron confirmar nada. Espero que si siguen entre los escombros sigan con vida. En algún momento los van a encontrar espero".

Además, Patoka contó que el edificio tiene unos 40 años y que estaba por ser refaccionado. "Iban a empezar con las remodelaciones para refaccionarlo para pasar unas inspecciones. Según las últimas noticias dicen que no fue problema del techo porque estaba preparado para aguantar no sé cuántas veces el peso de esa maquinaria en el techo", señaló.

El hombre dijo que "lo que colapsó fue el garage y con él cae todo el ala del edificio".

Patoka comentó además que su madre fue quien le prestó al actor Nicolás Vazquez y su pareja Gimena Accardi, el departamento en el que estaban pasando sus vacaciones: "Mi madre le prestó el edificio a Nico Vázquez y Gime Accardi. Ellos se llevaron el susto porque estaban en el garage tres minutos antes de que colapsara todo".

Tragedia en Miami: 5 razones por las que los edificios colapsan

El derrumbe parcial de un edificio en Miami, que dejó al menos un muerto, más de 30 heridos y decenas de desaparecidos, entre ellos cuatro argentinos, provocó un enorme despliegue del servicio de bomberos de Miami Dade.

Más de 80 unidades del servicio, incluidos equipos de rescate, concurrieron al lugar con asistencia de departamentos de bomberos municipales, señalaron las autoridades. Sin embargo, un proceso burocrático clave pudo haber evitado lo ocurrido de haberse hecho antes.

Se trata de la denominada "Inspección de los 40 años" que se realiza cuando un edificio residencial cumple las cuatro décadas desde su inauguración. El condominio Champlain Towers había sido erigido en 1981 sobre el número 8777 de Avenida Collins y la inspección estaba próxima a realizarse, de acuerdo al testimonio de vecinos del complejo de apartamentos derrumbado en Surfside.

Esa inspección es la encargada de revisar en detalle la estructura y los balcones y podría determinar si el lugar es habitable o debe someterse a diversos arreglos.

Normalmente, el colapso de un edificio suele ser relacionado con terremotos o distintas fuerzas que superan la resistencia de la edificación a las vibraciones o distintos agentes externos. Sin embargo, son muchos los factores, relacionados a la construcción, que pueden causar el derrumbe de una estructura.

Estos son las 5 razones más comunes por las que un edificio se puede "venir a bajo" detallados por la empresa mexicana Fultum:

1. Cimientos muy débiles

La cimentación de un edificio cumple la función de distribuir las cargas que recibe de la estructura, transmitiéndolos al terreno por medio de superficies previamente calculadas en base al tipo de suelo en el que se construye la edificación.

Los cimientos de un edificio pueden representar hasta la mitad del costo total de su construcción, ya que es, en gran parte, la responsable de que este se mantenga en pie. Para una cimentación adecuada se deben hacer distintos análisis sobre el tipo de suelo donde se va a trabajar, ya que de esto dependerá el tipo de base que se realice para el edificio.

Factores como el tipo de suelo, el peso del edificio, su contenido, la acción del viento sobre el mismo y la sismicidad de la zona son elementos fundamentales para tomar en cuenta antes de sentar las bases de la construcción, ya que serán estas las encargadas de soportar todas las fuerzas que ejerza el edificio sobre el suelo.

En muchas ocasiones, este proceso es descuidado por los desarrolladores del proyecto con el fin de ahorrar en los altos costos que este conlleva, ignorando que este riesgo puede resultar una verdadera catástrofe. El uso de cimientos débiles ha sido la causa principal del colapso de edificios, siendo uno de los últimos casos el derrumbe en Ruanda del año 2013, en el que 6 personas resultaron fallecidas.

2. Los materiales no son lo suficientemente fuertes

Si bien la mayoría de los países establecen lineamientos muy claros para la aprobación de una construcción, los países de bajos recursos, como es el caso de distintos países del continente africanos, han protagonizado desastres por la falsificación de los materiales de construcción.

Como ya se ha mencionado anteriormente, son muchos los factores que ejercen fuerza sobre el suelo y la propia estructura de la edificación. Desde el propio peso de la construcción, pasando por sismos y vientos de altas velocidades, son muchos los elementos que ponen a prueba la fuerza de los elementos de construcción minuto a minuto, por lo que la calidad de estos determinará la integridad del edificio.

Además de la falsificación de los materiales, se han dado casos que, como ocurre con la cimentación, los contratistas buscan alternativas con el fin de reducir costos, poniendo en peligro toda la estructura. Se han registrado colapsos por el uso de hormigón que es ideal para resistir una edificación de una sola planta, pero es usado para una torre de 4 plantas.

3. Errores de los trabajadores

Hay que destacar el factor humano como una de las grandes causas del derrumbe de los edificios. Si bien los materiales no siempre son los indicados, los errores de los trabajadores pueden llevar a una tragedia. El proyecto puede contar con el material adecuado para llevar a cabo la construcción, pero en ocasiones el mal manejo del mismo puede ser igual de catastrófico.

Un ejemplo puede ser una mala mezcla del concreto, que puede hacer que este no sea capaz de soportar el peso del edificio, llevándolo a un eventual colapso.

Tal y como en los puntos anteriores, algunos contratistas buscan reducir los costos al emplear personal no calificado para este tipo de construcciones. Los ingenieros de Henry Mwanaki Alinaitwe y Stephen Ekolu detallaron este problema como una verdadera amenaza en África tras la caída de un edificio en Uganda en el año 2004.

En este caso en puntual, los trabajadores malinterpretaron las proporciones de la mezcla del cemento en la construcción del hotel BBJ. La edificación de 5 pisos colapsó, dejando un saldo de 11 personas fallecidas en el lugar.

"Se encuentran albañiles e incluso técnicos que se hacen llamar ingenieros" fueron palabras del presidente de la Institución Nigeriana de Ingenieros Estructurales Oreoluwa Fadayomi.

4. La carga es más pesada de lo esperado

Anthony Ede, profesor de ingeniería civil de la Universidad de Covenant en Ota, Nigeria usa el ejemplo de pedir a un bebé que lleve una caja pesada para explicar el problema de los fallos de cálculo de la carga de la edificación.

Esto no necesariamente debe estar relacionado con un problema de cálculos. Ede señala que incluso el cambio de uso de la edificación puede ser la causa del aumento de carga. Un edificio diseñado para ser residencial puede aumentar significativamente su carga si se convierte en un almacén o en una biblioteca.

Otra causa puede ser la adición de pisos al edificio. Esta fue la causa del derrumbe de un bloque de departamentos de lujo en Lagos, dejando a 34 personas sin vida en el año 2016. Dos años antes, ocurrió el colapso de una iglesia por la misma causa, matando a 100 personas en el accidente.

5. La fuerza no es comprobada

"La ley dice que debes probar. La aplicación de la ley es el problema. Hay que ser estricto" afirma Anthony Ede. La sugerencia del especialista es que se realice la prueba de fuerza en cada uno de los puntos de construcción.

El profesor señala la reducción de costos y la corrupción como la causa principal de este problema en particular.