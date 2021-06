Confirman que hay cinco integrantes de una familia argentina entre los desaparecidos del derrumbe en Miami

Mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes del derrumbe en Miami, confirman que hay una familia de cinco integrantes de Argentina entre los 159 desaparecidos.

Según el diario Clarín, se trata de Graciela Cattarossi, su hermana Andrea, su padre, su pequeña hija y otro familiar, quienes estaban hospedados en el Champlain Tower South al momento del derrumbe.

Sin embargo, desde Cancillería tenían reportados como desaparecidos a cuatro miembros de una familia (tres adultos y una nena de aproximadamente 7 años), además de un joven de 22 años y una joven de 27.

De acuerdo a las primeras informaciones, Graciela es fotógrafa y vive actualmente en Miami, donde desarrolla su profesión. De hecho, suele compartir sus trabajos en las redes sociales.

Según consigna en su página web, entre los clientes para los que realiza trabajos se cuentan importantes empresas y editoriales. Entre otras publicaciones, trabajó para el New York Times y para las revistas Conde Nast Traveler y Vanity Fair. Además, realizó fotografías publicitarias para los hoteles Four Seasons y Fasano, y para el Bank of America.

En tanto, su hermana Andrea es arquitecta y tiene domicilio en el Club de Campo Maylin en Pilar. En esa localidad del norte bonaerense tiene también su estudio de arquitectura de manera autónoma.

Esta familia se suma a los argentinos Andrés Galfrascoli, de 44 años; Fabián Núñez, de 55; y Sofía Galfrascoli Nuñez, de 5 años, hija de ambos, quienes también continúan desaparecidos.

Andrés Galfrascoli es cirujano plástico, oriundo de la provincia de Corrientes, y tiene su centro de estética en la Av. Santa Fe. Núñez es un reconocido productor teatral. Ambos están en pareja desde hace unos diez años.

Sigue la búsqueda

Los equipos de rescate recuperaron en las últimas horas tres nuevos cuerpos de víctimas en el edificio derrumbado este jueves en Surfside (Miami-Dade), con lo que la cifra de fallecidos se eleva a cuatro, informó la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava. Además, el número de desaparecidos aumentó a 159, mientras que los sobrevivientes son 120.

"Fue una noche muy difícil. Estamos sin noticias de 159 personas. Además, queremos confirmar que el balance de fallecidos se sitúa ahora en cuatro. Me enteré al despertar que anoche sacaron tres cuerpos de los escombros", anunció este viernes en conferencia la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava.

La funcionaria explicó que los trabajos de rescate estuvieron "muy activos" durante la madrugada de este viernes. En ese marco, los rescatistas "descubrieron tres cuerpos" que están "tratando de identificar y comunicar a las familias".

Investigan las causas

La tragedia del edificio Chaplain Towers en Miami conmueve al mundo, y se multiplican las hipótesis sobre qué puede haber ocasionado el derrumbe.

"Este tipo de cosas no pasan en Estados Unidos". Así se expresaba en la mañana del este jueves Charles Burkett, el alcalde de Surfside, la localidad del condado de Miami Dade donde en la madrugada de este jueves colapsó parcialmente un edificio residencial.

A medida que los equipos de rescate continuaban las tareas de rescate, autoridades y expertos han comenzado también a barajar las posibles causas de un derrumbre sucedido en un condado en el que las normas constructivas se encuentran entre las más estrictas de EE.UU. como resultado de los huracanes.

Según dijo Burketta a medios locales un colapso de este tipo "es menos probable que el impacto de un rayo".

"Estas cosas simplemente no suceden. No ves edificios cayendo en Estados Unidos y aquí teníamos un edificio literalmente cayendo", dijo.

No está claro de momento qué pudo haber detrás del derrumbe.

"Es demasiado pronto para establecer cuál fue la causa del colapso. No debemos apresurarnos a concluir nada y dejar que las autoridades completen su investigación", le dice a BBC Mundo Atorod Azizinamini, profesor de Ingeniería Civil y director de Escuela Moss de Construcción, Infraestructura y Sostenibilidad de la Universidad Internacional de Florida.

De acuerdo con el experto, generalmente ante situaciones como esta, se crea una comisión para investigar lo sucedido -que ya está en marcha-, aunque este tipo de estudio puede tomar meses o incluso años, señala BBC Mundo.

El edificio

El Chaplain Towers es un condominio de 12 plantas y más de 100 departamentos ubicado frente al mar al norte de Miami Beach.

Según muestra una búsqueda realizada por BBC Mundo en sitios de bienes raíces de la ciudad, los precios de los departamentos eran elevados, con costos entre los u$s600.000 y los u$s700.000.

Datos de la aplicación de venta de inmuebles Zillow muestra que un departamento de cuatro cuartos y pisos de mármol en el último piso, que se vendió a inicios de mayo por casi u$s3 millones.

Medios latinoamericanos han señalado que actores populares, familiares de presidentes y reconocidos médicos vivían en el edificio, así como miembros de la comunidad judía de Florida.

Champlain Towers era un caro edificio de apartamentos frente a la playa.

Detrás de las causas

El edificio fue terminado en 1981, según datos de la ciudad. Dado que las normativas vigentes establecen que las construcciones de este tipo deben pasar una inspección a los 40 años para garantizar su habitabilidad, el edificio estaba siendo sometido a reparaciones para poder ser inspeccionado por peritos y obtener su recertificación, de acuerdo con autoridades locales.

"Se estaba trabajando en el edificio para cumplir con el estándar de 40 años. Eso es algo que se ha implementado no solo para el condado, sino para todos las municipalidades y tenemos un estricto código de construcción desde el huracán Andrew para actualizaciones y mejoras", dijo Heyman.

Azizinamini, por su parte, considera que este lapso de tiempo no es siempre funcional para todos las construcciones.

"Soy de la opinión de que ciertos edificios, ubicados en ciertos lugares, deben inspeccionarse de manera más rutinaria, lo que permite tomar medidas oportunas si es necesario", dice.

Un estudio publicado en 2020 por expertos de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en ingles), señalaba que habían detectado que en la década de 1990 el área donde está ubicado el edificio se estaba hundiendo a un ritmo de 2 milímetros año, lo que calificaban de "alarmante".

El estudio no se realizó con el propósito de determinar la solidez del edificio, sino como parte de un proyecto para identificar qué partes de Miami podrían verse más afectadas por el aumento del nivel del mar y las inundaciones costeras, indicó el diario.

"Fue un subproducto del análisis de los datos. Vimos que este edificio tenía algún tipo de movimiento inusual ", dijo Shimon Wdowinski, profesor del Departamento de Tierra y Medio Ambiente, a medios locales.

En una conferencia de prensa durante la tarde del jueves, las autoridades de Miami declinaron responder una pregunta sobre el presunto hundimiento del terreno.

Un estudio realizado en 2016 por la Universidad de Miami y la Universidad de Padua, en Italia, concluyó que partes de la isla de Miami Beach, al norte de la cual se encuentra Surfside, se están hundiendo a una velocidad de 2 a 3 milímetros por año, aproximadamente el grosor de una moneda.

Durante los últimos 80 años, estimó el estudio, algunas casas podrían haberse hundido entre 15 y 20 centímetros.

La magnitud del desastre que sorprende al mundo.

Otras teorías

Bukett comentó que el edificio estaba siendo sometido a ciertas reparaciones en el techo, aunque aclaró que no estaba claro si estos trabajos pudieron haber influido en el colapso.

Agregó que no podía imaginar ninguna razón para la tragedia más que algún tipo de socavón o un problema en los cimientos del edificio.

Un agente de bienes raíces que vendía propiedades en el inmueble le dijo al diario Miami Herald que el Champlain Towers se encontraba "en buenas condiciones" y que "recién estaban comenzando las reparaciones" para su recertificación.

Según el Herald, la asociación de vecinos al frente al edificio contrató recientemente a un ingeniero para llevar a cabo cambios en el sistema eléctrico y estructurales necesarios para obtener la el nuevo permiso, pero aún no había comenzado la construcción.

Peter Dyga, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Constructores y Contratistas de la costa este de Florida, le dijo a CBS Local 10 News que es probable que detrás de lo sucedido haya una conjunción de "múltiples factores" y que "tomarán años de investigación y aprendizaje" para determinar qué pasó.

"Probablemente habrá varias cosas que contribuyeron. Esto simplemente no sucede sin la concurrencia de múltiples cosas que se juntan para hacer de esto una tragedia. ¿Quién sabe cuáles serán esas cosas?", consideró.

"Como dijo el alcalde, simplemente no se sabe si hay un socavón o alguna debilidad o un movimiento en el suelo", agregó.

Algunos arquitectos entrevistados por CNN señalaron que se realizaban trabajos de construcción en el área que pueden también haber removido el suelo.

Como sucede tradicionalmente al final de la primavera e inicio del verano, se han reportado intensas lluvias en la zona de Miami-Dade y las autoridades han alertado que muchos suelos han estado saturados de agua.

La zona costera de Florida, de terreno poroso y permeable, se encuentra entre las más afectadas del país por el cambio climático y tiene áreas que se inundan frecuentemente por las crecidas del mar, señala BBC Mundo.

El edificio colapsó en la madrugada del jueves.

¿Cómo se puede saber qué pasó?

Según explica Azizinamini, en estas situaciones, ingenieros estructurales recopilan toda la información disponible para luego realizar un análisis numérico detallado y simular el colapso del edificio en diferentes escenarios.

"Una vez que el resultado coincide con la observación visual, como el video que muestra el colapso del edificio, pueden sacar conclusiones. sobre la(s) causa(s) del colapso", dice.

Este tipo de investigación implica, según el experto, observar los cálculos de diseño, revisar el código y las notas de construcción, tomar muestras del material utilizado (acero y concreto), inspeccionar los cimientos, observar las piezas de construcción grandes que fallaron, entrevistar a los residentes y recopilar toda la otra información disponible.

"Es al final de dicha investigación, que puede llevar meses, cuando uno puede llegar a la(s) razón(es) del colapso", dice.

El experto señala que tras eso, el siguiente paso es verificar las políticas y códigos vigentes y ver si es necesario realizar cambios.