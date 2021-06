Rusia suspendió la vacunación por falta de dosis de Sptunik: ¿qué pasa en Argentina?

En algunas regiones del centro del país debieron pausar por dos días la inoculación, mientras que la cantidad de contagiados diarios registró un pico

Algunas regiones del centro de Rusia suspendieron este sábdo la vacunación contra el Covid-19 por dos días debido a la escasez de dosis, informaron las autoridades locales, mientras el país registró el mayor aumento diario de casos de la enfermedad desde mediados de enero.

Rusia enfrenta un aumento de nuevos casos que las autoridades achacan a la variante delta, altamente infecciosa, y a la lentitud en la vacunación de la población. El viernes se alcanzó un récord de muertes en la capital, Moscú.

Tras la escasez que obligó a suspender las campañas de inoculación desde el viernes en algunos centros de las regiones de Bashkiria y Khabarovsk, las autoridades sanitarias de la región central de Udmurtia dijeron que las vacunaciones se detendrían hasta el lunes debido a la falta de suministros.

El gobierno ruso dijo que el problema se resolverá en los próximos días

El gobierno de Vladimir Putin dijo que el problema se resolvería en los próximos días, y el primer ministro Mijail Mishustin anunció un gasto adicional de u$s347 millones (25.000 millones de rublos) para la atención de pacientes con Covid-19. Hasta ahora solo 21 millones de los 144 millones de habitantes de Rusia han recibido al menos una inyección contra la enfermedad.

A finales de este mes se pondrán en circulación 2,5 millones de vacunas Sputnik Light, de una sola aplicación, dijo este sábado el ministro de Sanidad, Mijail Murashko. Rusia informó el sábado 21.665 nuevos casos de Covid-19, más de un tercio de ellos en Moscú, lo que eleva la cifra oficial nacional de contagiados desde el inicio de la pandemia a casi 5,5 millones.

Cómo impacta la escasez

La escasez de vacunas Sputnik V -sobre todo, de su segundo componente- afecta a varios países que tienen contrato con el Centro Gamaleya, que produce las dosis, entre ellos, la Argentina. Al respecto, esta semana, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, admitió demoras y remarcó que "no es posible satisfacer absolutamente toda la demanda en el extranjero de inmediato" dado que "la prioridad absoluta es el consumo interno", es decir, para la población rusa. Sin embargo, prometió que que "todas las obligaciones se cumplirán".

Con relación a un eventual desabastecimiento en Rusia, donde además hay una resistencia a las vacunas que mantiene bajos los niveles de inoculación, Peskov señaló: "No lo consideramos un riesgo. Creemos que esto no debería ocurrir y no ocurrirá".

La semana que viene llegarán al país unas 400.000 vacunas del segundo componente

Por otro lado, el Gobierno anunció que este fin de semana partieron dos vuelos rumbo a Moscú, que traerá dosis con los dos componentes. En ese sentido, este sábado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que la semana que viene llegarán unas 400.000 vacunas del segundo componente, que serán destinada a aquellas personas que están cerca o pasaron los tres meses desde la primera aplicación.

El grupo de trabajo del gobierno de Putin sobre el coronavirus dijo que 619 personas habían muerto por causas relacionadas con el Covid-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde finales de diciembre. Esto eleva el total de decesos a 132.683.

En julio llegan dosis de Sinopharm

Carla Vizzotti, la ministra de Salud de la Nación, confirmó que se llegó a un acuerdo con Sinopharm por 24 millones de dosis de la vacuna.

Las mismas comenzarán a llegar a partir de julio, según dio a conocer en una conferencia de prensa en el Centro Logístico de la localidad bonaerense de Benavídez, donde presenció la recepción de 1.181.500 dosis de vacunas de AstraZeneca, que llegaron este viernes provenientes de los Estados Unidos, cargamento con el que Argentina suma 25 millones de dosis para continuar el Plan Estratégico de Vacunación Covid-19.

Según confirmaron fuentes oficiales, el contrato estipula entregas de: 8 millones en julio, 8 millones en agosto y 8 millones en septiembre.

La ministra consideró que esta fue "una semana récord de recepción y distribución de vacunas".

"Cada vez que llega número importante de dosis se pone a prueba sistema de distribución, y los equipos siguen dando respuesta", dijo y resaltó que se trata del "proceso de vacunación más grande" de la historia del país que, al martes próximo, tendrá 24.921.000 dosis distribuidas

Vizzotti aseguró que "hay un alivio" por la baja que se observa en los casos positivos de coronavirus en los aglomerados urbanos, aunque pidió "minimizar los viajes al exterior" de los argentinos para reducir los riesgos de contagio.

Las dosis de Sinopharm anunciadas llegarán "a partir de julio", indicó la funcionaria, quien estimó que para septiembre "habrá un porcentaje importante de la población vacunada".

Primera y segunda dosis

A partir de julio entraran las nuevas dosis de Sinopharm

En cuanto a la combinación de marcas para primera y segunda dosis, respondió que "el mundo está pensando en intercambiar distintas plataformas, esa es una posibilidad, y se está evaluando la evidencia científica para tomar esta decisión".

Vizzotti reseñó que "sigue vigente el cierre de fronteras para el turismo extranjero y solo está permitida para argentinos o residentes, quienes deben realizarse un PCR antes de embarcar hasta 72 horas previas al viaje, hacer un test antígenos al llegar y, en caso de dar positivo, aislarse en un hotel, todo a cargo del pasajero".

En caso de resultar negativo "se aislaran siete días en un domicilio a fijar y con un PCR a los siete días para levantar esa cuarentena, controlado eso por las jurisdicciones", completó la funcionaria.

"Para minimizar los riesgos y retrasar el ingreso la variante Delta, que está en 70 países, se disminuye ese cupo hasta el 9 de julio a 600 personas".

El Centro Logístico donde Vizzotti ofreció la conferencia de prensa está ubicado en Ruta 9, kilómetro 37,5 de Colectora Este Panamericana N°36671, de la localidad de Benavídez, partido de Tigre, indicaron fuentes oficiales.

Allí se almacenan las dosis contra la Covid-19 a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados y se realiza el proceso de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento para luego distribuirlas a las 24 jurisdicciones.

Cómo avanza la distribución de las vacunas en Argentina

La llegada de vacunas acerca a Argentina a tener 24 millones de dosis

Con esta nueva partida de 1.181.500 vacunas de AstraZeneca, la Argentina finaliza una semana de arribos récord de vacunas contra el coronavirus, que acerca al país a las 24 millones de dosis.

Las vacunas del laboratorio AstraZeneca llegaron en el vuelo LA 8585 de la empresa Latam Chile, que llegó desde la ciudad de Miami y aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza a las 14.59. De este modo, Argentina completará un lote semanal de 2.320.500 del antígeno desarrollado en conjunto por el laboratorio sueco y la Universidad de Oxford.

Además esta semana se alcanzó un récord de distribución, con más de 4.000.000 de dosis repartidas en todo el territorio nacional.

El lunes se había recibido otro lote de 1.139.000 producidas localmente y terminadas en la planta estadounidense AMRI de Alburquerque, que comenzaron a estar disponibles este viernes en las provincias y cuya distribución se completará este sábado.

También comenzó la distribución de 1.232.000 dosis de la china Sinopharm, que llegarán a las respectivas jurisdicciones entre mañana y el sábado.

De esta manera, esta semana habrán arribado a la Argentina 4.320.500 dosis, sumadas las 2.000.000 de Sinopharm, que llegaron a partir del día lunes en tres vuelos: dos de Aerolíneas Argentinas (1.536.000) y el restante de Qatar Airways (464.000).