Impactante: así construyeron en China un edificio de 11 pisos en 28 horas

¿Se puede construir un eficio de 11 pisos en menos de dos días? Aparentemente, lo que parece ser una tarea imposible para cualquier persona, no lo es para obreros chinos, que lograron cumplir con este objetivo.

En Pekín, China, un grupo de obreros construyeron en 28 horas un edificio de 11 pisos. Según afirman, la estructura es potente, fuerte y capaz de resistir terremotos, a pesar de la extrema rapidez con que se logró construir esta el edificio.

En el video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se puede ver el proceso de construcción que tuvo lugar en China. Las imágenes despertaron algunas dudas acerca de la seguridad y capacidad de mantenerse en pie. ¿Por qué? Los principales interrogantes están relacionados a la rapidez con la que se montó la estructura. Además, hay un dato cuiroso en torno a la construcción de este edificio: no tiene cemento en ninguna de sus paredes, algo que, por un lado, permitió acelerar el proceso de construcción, y por otro lado, despertó dudas acerca de la seguridad.

La empresa china responsable de este edificio se llama Broad Sustainable Building y trabaja produciendo módulos de construcción que incluyen paredes, ventanas, puertas, la decoración interna y externa del edificio, así como sistemas de control inteligente.

