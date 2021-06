Migraciones publicó los motivos de viaje de las personas que viajaron al exterior: qué lugar ocupa el turismo

Frente a los cuestionamientos sobre los argentinos varados en el exterior, se publicó que 45 mil de los que viajaron se fueron por motivos turísticos

La Dirección Nacional de Migraciones difundió el motivo del viaje de las personas que salieron al exterior en las últimas semanas y notificó que sólo el 15% de éstas lo hicieron por trabajo, en tanto que los viajes por turismo alcanzan el 60%.

Mediante una planilla y un cuadro, Migraciones graficó las salidas de la Argentina que ocurrieron por semana desde el 28 de mayo hasta el 28 de junio según los diversos motivos. Frente a los cuestionamientos sobre los argentinos varados en el exterior, Migraciones publicó que 45 mil de los que viajaron se fueron por motivos turísticos, lo que representa un 60% del total.

Mientras tanto, por trabajo sólo hay 6.840 argentinos en el exterior, cifra que representa un 15% del total. Además, por residencia salieron de la Argentina 6.273 personas (14%); 1.308 por estudio (3%); 2.506 por mudanza (6%); y 787 por otros motivos no especificados (2%). Entre todas las categorías se contabilizaron 15.598 personas que viajaron en la última semana.

"No hay varados. En realidad se trata de 45 mil argentinos que declararon salir por turismo en los últimos cuatro meses", explicó Florencia Carignano, titular de Migraciones. La funcionaria aclaró que "el hecho de encontrarse afuera del país no significa estar varado". "Hay un porcentaje de ellos que deberán reprogramar su vuelta a partir de las nuevas disposiciones de ingreso y que podrían implicar alguna demora, pero no es una situación para nada equiparable a estar varados", indicó.

Cuadro de situación

Mientras el Gobierno sigue sin moverse un centímetro de su decisión de reducir al mínimo el ingreso –y la salida– de argentinos, la situación que atraviesan los varados en el exterior no deja de acumular gravedad.

Al argumento oficial que da cuenta de al menos 45.000 personas que se trasladaron fuera del país, los afectados contraponen un mensaje desesperado por la falta de recursos para afrontar la espera. Y las dificultades para dar con un vuelo que les permita retornar a la Argentina.

"No hay varados. En realidad, se trata de 45.000 argentinos que declararon salir en los últimos cuatro meses. Hay un porcentaje de ellos que deberán reprogramar su vuelta a partir de las nuevas disposiciones de ingreso y que podría implicar, según el caso, alguna demora, pero no es una situación para nada equiparable a estar varados", comunicó Migraciones en las últimas horas.

Según datos del organismo dependiente del Ministerio del Interior, en el último mes unos 26.000 argentinos salieron del país con fines turísticos, de los cuales 10.000 lo hicieron en la última semana.

Para quienes están afuera, estos guarismos omiten por completo el drama que genera la falta de vuelos y la prolongación de los días en los destinos fuera de la Argentina.

Las personas alcanzadas por las restricciones ahora dependen de las pocas alternativas que les ofrecen las aerolíneas, que en la mayoría de los casos proponen reprogramaciones para agosto o septiembre aunque no faltan las que ofrecen vuelos recién para noviembre. Se trata de servicio que, además, aún deben ser aprobados por el mismo Gobierno.

"Somos dos personas varadas en Miami. Ya gastamos en los PCR para el viaje y, por supuesto, ahora no sirven y tendremos que volver a hacerlos cuando finalmente nos permitan volver. LATAM nos cambió el vuelo del 26 al 28 y ahora dicen que podría ser para fines de agosto, principios de septiembre. Nos vamos a tener que instalar en el aeropuerto", contó Laura a iProfesional.

"Contratamos por agencia, pero la realidad es que ellos tienen las manos atadas. Están como nosotros: hablando con la empresa, revisando opciones. Hay gente que no tiene dónde dormir. Se está generando una red de afectados para buscar soluciones en común. Por suerte aparecieron personas que hasta ofrecen sus casas para estar unos días", agregó.

El Gobierno asegura que, sólo en la última semana, 10.000 argentinos viajaron al exterior por turismo.

A tono con esto, iProfesional dio con una comunidad de varados que empezó a organizarse en redes sociales. En esos espacios proliferan los detalles de las complicaciones que mantienen en vilo a miles de familias.

Desde el reclamo a las compañías aéreas a las opciones para pedir asilo en los Estados Unidos, pasando por la posibilidad de promover piquetes frente a los consulados argentinos, todo se baraja en medio de la incertidumbre.

Drama expandido

"Estoy con mi mujer embarazada y mi hija de 2 años, varados en República Dominicana. Teníamos viaje para el 30 de junio y ahora nos dijeron que recién el 6 de julio sale un avión. Y que con mucha suerte podremos volver", contó Luis en uno de esos grupos.

"En el hotel en el que estamos hay 4 familias en la misma situación y de seguro hay muchas más. Hacíamos escala en Panamá, en donde hay más gente durmiendo en el aeropuerto en situación de espera", añadió.

Desde Estados Unidos, Eduardo expuso algo similar: "Lamentablemente, hasta después de julio no creo que modifiquen nada por más que se meta presión desde Miami. A los que toman decisiones poco les importa en términos políticos. Saben que, de los 12.000 argentinos que tienen que regresar de ese destino, la gran mayoría no los votó".

En intercambio con iProfesional, Diana, otra varada en Norteamérica, comentó que compañías como American Airlines ofrecen retornos recién para la segunda mitad de noviembre. Avianca, en tanto, suspendió los vuelos de esta semana y sus clientes permanecen directamente sin novedades en cuanto a reprogramación.

Las aerolíneas ya prácticamente no ofrecen alternativas de regreso en julio.

"Estoy varada en Miami, somos dos personas. Teníamos vuelos de regreso por LATAM para el día 28. Ya habíamos realizado el check-in, los hisopados y completados los formularios, cuando nos cancelaron por la normativa argentina. Nos ofrecen vuelos para septiembre, una opción completamente inviable", expuso Ana en un grupo de varados.

"Piquete frente al consultado en todas las ciudades donde haya varados", propuso otra afectado en el mismo espacio.

Los mensajes de adhesión debajo de esa propuesta rápidamente ganaron volumen y otros varados incluso añadieron la opción de iniciarle demandas al Estado por daños y perjuicios. Un hotel de Miami, que ofrece tarifas especiales a estos argentinos que por ahora no pueden viajar, es el espacio elegido para profundizar en torno a estas eventuales alternativas.