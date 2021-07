Samid y un extraño pedido de disculpas por el escándalo del restaurante

Publicó un extraño pedido de disculpas que sonó a excusa en su cuenta de la red social Twitter, tras ser escrachado violando su arresto domiciliario

El empresario de la carne Alberto Samid formuló un curioso pedido de disculpas a través de su cuenta de la red social Twitter que, sin embargo, tuvo tuvo más tono de excusa, tras ser escrachado por violar su arresto domiciliario para comer con amigos en una parrilla.

"Habiendo pasado varios días una situación de mucho stress, me produjo un síndrome confusional y en esa circunstancia me encontré en un lugar que no debí haber estado", escribió Samid en su cuenta de Twitter.

Y completó: "A todos aquellos que mi presencia le ha molestado, a la señora que me filmó, a la gente de la parrilla y principalmente a la Justicia quiero pedirles un sincero perdón".

El mismo día en que fue descubierto almorzando sin permiso judicial, Samid había dado otros argumentos. "Estaba llevando mercadería y me dieron un poquito de carne", se había excusado entonces.

Luego fue internado con un confuso cuadro medico. Y la Justicia le quitó el beneficio de salidas laborales que tenía, mientras cumplía la prisión domiciliaria.

Así escracharon a Samid

El pasado feriado del 21 de junio Samid fue escrachado por los comensales del restaurante Paja Rota donde lo filmaron cuando almorzaba bife con ensalada en una mesa de ese local de Ramos Mejía, a pesar de encontrarse bajo prisión domiciliaria.

Quien se hacía llamar "rey de la carne" en los ´90, está condenado a 4 años de prisión por integrar una asociación ilícita dedicada a evadir impuestos.

Luego fue beneficiado con la prisión domiciliaria por problemas de salud, pero venía siendo cuestionado por sospechas de incumplimientos.

Este lunes, fue reconocido por varios comensales mientras almorzaba en un restaurante de la localidad de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza.

Estaba junto a otros dos hombres en una mesa del local "Paja Rota", en Avenida de Mayo 836, de esa localidad del oeste bonaerense.

Ante las protestas de dos clientas, Samid y su dos acompañantes abandonaron el lugar, abucheado por otros comensales.

Protagonista de escándalos televisivos, donde llegó a tomarse a golpes de puño con periodistas, Samid, quien llegó a ser vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires en el 2014, fue investigado durante varios años por evasión.

Finalmente, el Tribunal Oral Penal Económico 1 le otorgó en junio de 2019 la prisión domiciliaria por "problemas de salud".

Este lunes, almorzaba junto a dos acompañantes cuando dos mujeres se les acercaron y una empezó a filmarlo con la cámara de un teléfono celular.

Una incluso le empezó a preguntar si no debía estar en prisión domiciliaria y le pidió que mostrara su tobillera electrónica.

El cruce fue subiendo de tono, hasta que una de las mujeres le reprochó: "¿No tiene vergüenza de estar acá?".

Samid evitó contestar, miró un par de veces a la cámara e intentó seguir comiendo, antes de finalmente levantarse de la mesa.

En ese momento uno de los acompañantes del empresario le preguntó a las mujeres si eran policías y una respondió: "A lo mejor sí, o tal vez seamos de un juzgado".

Samid se levantó y, sin decir palabra, caminó rumbo a la puerta, seguido por sus dos acompañantes, según la agencia NA.

En ese momento, las dos mujeres levantaron la voz para advertir al resto de los comensales que Samid tenía "prisión domiciliaria", y comenzaron a gritarle: "Que se vaya, andate chorro, ladrón, mafioso. Andate mafioso. Por vos estamos así, por gente como ustedes".

Samid está condenado a 4 años de prisión por integrar una asociación ilícita dedicada a evadir impuestos

El 27 de noviembre de 2020, la Cámara de Casación condenó a Samid a cuatro años de prisión ratificando un fallo en primera instancia de abril de 2020.

Lo consideró culpable junto a su hermana Alicia de integrar una asociación ilícita que evadió impuestos durante la década del ´90.

En tanto, el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1 también le ordenó pagar unos 282 mil pesos para cubrir los costos de su captura, calculados por la Policía Federal, durante los días que estuvo prófugo.

Samid había sido detenido tras escapar a Belice, donde finalmente fue capturado en abril de 2019.