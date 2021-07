Fin de semana largo: ¿cuánto cuesta viajar a las ciudades más visitadas de la Argentina?

El próximo 9 de julio se celebra el día de la independencia Argentina, y son muchos los que buscan aprovechar el feriado para hacer una escapada turística

Se acerca el feriado del 9 de julio y con él llega una nueva oportunidad para hacer una escapada por las ciudades más visitadas de la Argentina. Si estás pensando en armar un pequeño viaje, probablemente te interese conocer cuáles son los precios de los pasajes hacia estos destinos.

Por eso, desde iProfesional consultamos a las principales páginas web donde se consiguen tanto pasajes aéreos, como de micros, a Bariloche, Salta, Mendoza, Iguazú y Ushuaia, algunas de las ciudades más solicitadas según agencias de viaje.

Viajar a Bariloche el fin de semana del 9 de julio

Una de las ciudades más turísticas del sur del país es Bariloche, que luego de un invierno con actividad prácticamente nula para la industria, espera contar con una buena temporada 2021. "Somos conscientes que no vamos a tener una temporada récord ni mucho menos, pero por lo menos tenemos 12 vuelos diarios confirmados, y justamente, para el fin de semana del 9 de julio, está complicado conseguir lugares", comentó Gastón Burlón, Secretario de turismo de Bariloche a iProfesional.

A la ciudad ubicada en la provincia de Río Negro, como indicó el Secretario de turismo, la mayoría de los visitantes llegan en auto. Sin embargo, una gran cantidad de turistas también lo hacen en avión y en último lugar, en micro.

Para el fin de semana del 9 de julio, los pasajes ida y vuelta en avión comienzan desde los $30.000

Pasaje en avión

Para el fin de semana del 9 de julio, los pasajes ida y vuelta comienzan desde los $30.000 y alcanzan los $60.000, según los precios que arroja el buscador de Despegar. Se debe tener en cuenta, que el viaje en avión podría ser una excelente opción para viajar en un fin de semana, ya que el tiempo de vuelo es de tan sólo 2 horas.

Pasaje en micro

Para quienes prefieren viajar por tierra, y no los corre tanto el tiempo de viaje, existen otras opciones. Según Check My Bus, el promedio de un pasaje en micro, teniendo en cuenta que dura de entre 21 y 24 horas desde Buenos Aires, tiene un valor de $20.000 aproximadamente, ida y vuelta.

Viajar a Mendoza el fin de semana del 9 de julio

La provincia del vino tiene el turismo habilitado a nivel nacional desde diciembre del año pasado, y al día de hoy continúan preparándose para poder tener una buena temporada de invierno. Según informaron desde el gobierno de la Provincia a iProfesional, "la mayoría de las actividades se encuentran habilitadas hoy por hoy y las personas que ingresen a la provincia no tienen que cumplir ningún requisito especial". Además, agregaron que la apuesta es tal que "hace poco más de una semana, se vacunó a los trabajadores del sector turístico y gastronómico de toda la provincia -más de 8 mil- ".

Si bien, al igual que en todo el país, muchos de los turistas que visitan la provincia lo hacen a través de un vehículo particular, otros tantos lo hacen por micros y aviones. "Hoy la mayoría viaja en vehículos particulares, sobre todo por la reducción de frecuencias de colectivos, aviones, etc.", indicaron desde el gobierno de la provincia de Mendoza. A su vez, expresaron que realizaron un pedido para que haya más frecuencias, aéreas sobre todo, pero que aún no tuvieron respuestas.

Si este es el destino que estás pensando para tu fin de semana largo, deberás conocer los costos de los pocos, pero aún disponibles, pasajes de avión y micro.

Desde el gobierno de Mendoza realizaron un pedido para que haya más frecuencias, aéreas, sobre todo

Pasaje en avión

Un pasaje ida y vuelta para el fin de semana del 9 de julio, según los precios del buscador de Despegar, tiene un valor promedio de $35.000. El tiempo de vuelo hacia Mendoza no supera las dos horas de viaje, por lo que puede ser muy recomendable esta vía, sobre todo cuando se trata de un viaje de pocos días.

Pasaje en micro

Quienes cuentan con más tiempo, o simplemente disfrutan de ver el paisaje durante el camino, que desde Buenos Aires dura 14 horas o un poco más, podrían encontrar una opción más económica. Un pasaje en micro, según Check My Bus, cuesta aproximadamente $9.000 ida y vuelta.

Viajar a Salta el fin de semana del 9 de julio

Si bien, por la fecha y el clima, muchos apunten directamente al sur del país, destinos como Salta, son turísticos durante todo el año. Si estás pensando ir a conocer o volver a recorrer los paisajes extraordinarios que se encuentran en el norte del país, seguramente te preguntes cuánto cuesta un pasaje hasta allí.

Pasaje en avión

De acuerdo al buscador de Despegar, un pasaje a Salta, ida y vuelta, que tiene una duración de aproximadamente 2 horas, puede ir desde los $20.000 hasta los $55.000 en el fin de semana largo del 9 de julio. Algunas de sus diferencias se encuentran sobre todo en el equipaje habilitado para llevar. Mientras los más caros incluyen, mochila, equipaje de mano y valija para despachar, los más económicos solo cuentan con la primera opción.

Pasaje en micro

Si bien, al igual que los destinos ya nombrados, el viaje a Salta es largo, muchos turistas tienen en cuenta la alternativa de viajar en micro, ya que su valor suele ser más económico. Un pasaje ida y vuelta a la provincia del norte argentino cuesta alrededor de $10.000.

El viaje a Salta en avión tiene una duración de aproximadamente 2 horas, y puede ir desde los $20.000 hasta los $55.000

Viajar a Iguazú el fin de semana del 9 de julio

Misiones fue la primera ciudad del país en 2020 que recibió la estampilla "Safe Travels" del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. En esta línea, y con el objetivo de seguir preparándose para recibir cientos y miles de turistas, "el destino ya ha inmunizado en torno al 90% de la población que se encuentra ligada a la actividad turística, construyendo así un destino seguro en todas sus aristas", indicó el presidente del Ente Municipal de Turismo de Iguazú, el licenciado Leopoldo Lucas a iProfesional.

En la actualidad, para ingresar a Misiones solo se deben cumplir con dos requisitos: tener un test de coronavirus negativo realizado en las últimas 48 horas y tener instalada en el celular la aplicación Misiones Digital. Desde la Institución el Iguazú Turismo Ente Municipal destacan que "aquellos visitantes que lleguen a la provincia de Misiones en las vacaciones de invierno y tengan reservas comprobables en establecimientos hoteleros, podrán realizarse el test gratuitamente en los diferentes ingresos a la provincia, ya sea por vía terrestre o aérea".

Si este destino, que cuenta con una de las 7 maravillas del mundo, es tu preferido para el fin de semana largo, debés conocer los precios de los pasajes, tanto de avión como de micro.

Para ingresar a Misiones, se debe cumplir con dos requisitos: test de covid negativo y tener instalada la App de Misiones Digital

Pasaje en avión

Un pasaje a Misiones, más precisamente al Aeropuerto Cataratas del Iguazú, cuesta aproximadamente $40.000 según el sitio web de Despegar y según también el agente de viajes Volalá. El tiempo de duración no supera las 2 horas, por lo que puede ser una buena opción para aprovechar en un viaje corto.

Pasaje en micro

El viaje a Misiones en micro tiene una duración aproximada de 18 horas. Sin embargo, el precio de este pasaje puede ser la condición que convenza a los turistas de viajar por tierra. Según Check My Bus, el valor de un viaje ida y vuelta a misiones en un micro, es de $9.000 aproximadamente.

Viajar a Ushuaia el fin de semana del 9 de julio

Ushuaia es una de las ciudades más australes del mundo. De junio a octubre, la ciudad ofrece inmejorables condiciones de nieve para disfrutar las múltiples opciones de deportes y entretenimientos en la montaña. Precisamente por eso se posiciona como uno de los destinos favoritos por los turistas argentinos durante el invierno.

Debido a la lejanía en relación a las principales ciudades del país, puntualmente de la ciudad de Buenos Aires, casi la única opción a considerar para transportarse hasta la provincia del sur es el avión.

De junio a octubre, la ciudad ofrece inmejorables condiciones de nieve para disfrutar de deportes y entretenimientos en la montaña

Pasaje en avión

Un pasaje ida y vuelta a Ushuaia, según el buscador de Despegar, puede costar desde $40.000 hasta $60.000 y el tiempo del viaje es de 3 horas y media aproximadamente.