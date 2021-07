De Ponzi a Madoff, los mayores estafadores de la historia

Un libro relata más de cinco mil años de engaños y de la infinita capacidad humana para creer en promesas increíbles a través de mentiras

Tratamientos médicos alternativos, grandes obras de arte falsificadas, ganancias astronómicas ilusorias o inventos que superan la ficción. La historia del fraude es tan antigua como la capacidad de las personas de idear realidades paralelas.

"El ser humano, tal y como lo conocemos hoy, nació cuando se inventó el lenguaje, en sinergia con el pensamiento simbólico, cien mil años después de la aparición de nuestra especie", explicó Ian Tattersall, co-autor junto a Peter Névraumont de Hoax: A History of Deception. 5,000 Years of Fakes, Forgeries, and Fallacies (Engaño: Una historia del engaño. 5.000 años de falsificaciones y falacias), e indica: "El pensamiento nos permite imaginar versiones alternativas del mundo. Está en la naturaleza de los humanos explorar todas las posibilidades. El engaño es una de ellas".

Las apariencias muchas veces engañan. En 1849, el norteamericano William Thompson, se haría conocido por su simple pero efectiva estafa, documentada en el New York Herald. Bien vestido y arreglado, se dirigía de forma educada a extraños en las calles de Nueva York para, después de una breve conversación, preguntarles: "¿Me confiaría su reloj hasta mañana?". Suponiendo que se trataba de algún viejo conocido que en ese momento no lograban recordar, sus víctimas le prestaban su reloj, para nunca más recuperarlo. Este fraude le valió a Thompson el título del con man original, una abreviación en inglés de confidence man, es decir, hombre de confianza, según cuenta La Vanguardia.

El estafador Gregor MacGregor Terceros

Para Tattersall y Névraumont, aunque las estafas se han vuelto cada vez más sofisticadas con el tiempo, "en muchos sentidos la historia en sí misma es sólo la guinda del pastel, o el medio para el fin; lo fundamental es la relación que se crea entre el estafador y su objetivo", explican en su libro. Otro gran ejemplo de estafas en las que la relación confianza está en el centro, fue la de Poyais que, entre los 5.000 años de engaños, fraudes, falsificaciones y falacias que recopilan, fue la que más impactó a Tattersall por "su magnitud, su insensibilidad y el número de vidas humanas arruinadas".

Mac Gregor, uno de los grandes estafadores.

En 1821, el general escocés de impecables credenciales militares, Gregor MacGregor, utilizó la credibilidad que emanaba de sus títulos para convencer a una gran cantidad de personas de que había descubierto un nuevo país en Centroamérica, Poyais. No sólo llegó a recaudar lo que hoy equivaldría a unos 4.000 millones de dólares para el supuesto desarrollo de Poyais, sino que también persuadió a unos 250 escoceses a emigrar a un país que no existía.

Además de la autoridad que rodeaba a su figura, su propuesta financiera de inversión arriesgada con grandes ganancias era muy atractiva en una época en la que los rendimientos de ahorro convencional eran bajos. "Fue la estafa adecuada en el lugar adecuado y en el momento oportuno, ligada al perfil público y a una imperturbable confianza en sí mismo. Pero aun así, ¡se trata de algo que nos deja perplejos!1", confiesa Ian Tattersal.

La creación de realidades ficticias es algo que se repetiría a lo largo de la historia. Los filtros de las redes sociales y los retoques de las imperfecciones en Photoshop para engañar al ojo ajeno tienen su primer antecedente en 1840, con Hippolyte Bayard quien, después de que le fuera denegado el reconocimiento como uno de los fundadores de la fotografía por la Academia Francesa de Ciencias, simuló su propio suicidio, con una impresión de su cuerpo aparentemente ahogado.

Con un país en duelo por la guerra civil, el fotógrafo norteamericano William Mumler, vio un gran negocio en el retrato de muertos. Utilizando la técnica de la doble exposición, falsificaba imágenes para simular la aparición de personas muertas junto a sus seres queridos. Su clienta más famosa fue la viuda de Abraham Lincoln, a quien fotografió junto a la supuesta imagen de su difunto marido apoyando una mano sobre su hombro.

El fraude y la falsificación han estado siempre presentes en el mundo del arte, incluso en las manos menos pensadas. Miguel Ángel era conocido en su época por su habilidad para copiar pinturas (de las que supuestamente se quedaba con muchas originales y devolvía las copias a sus dueños) y existen fuertes sospechas de que el conjunto de esculturas del periodo helenístico Laocoonte y sus hijos hoy exhibido en el Vaticano desde su hallazgo en 1506 sea en verdad una copia del artista renacentista.

Lo cierto es que existe registro de al menos una escultura clásica falsificada por él: en 1496 esculpió un Cupido de estilo clásico que vendió a través de su merchante al cardenal Riario de San Giorgio, haciéndolo pasar una pieza de antigüedad. "Cuando el cardenal fue advertido del fraude, exigió la devolución de su dinero, pero, impresionado por el talento del artista, permitió que Miguel Ángel se quedara con su parte", indican Tattersall y Névraumont en su libro.

Aunque las noticias falsas hayan encontrado su máximo auge con internet y las redes sociales, datan de mucho antes. El famoso escritor y poeta nortemaericano Edgar Allan Poe no solo fue el autor de obras célebres como El cuervo. Su faceta como periodista fue mucho menos respetable. El 13 de abril de 1844, el The New York Sun publicaba una noticia de un globo aerostático que había cruzado el Atlántico con ocho pasajeros en tres días y aterrizado de emergencia en una isla remota, lo cual hacía que la hazaña fuera difícil de comprobar. Hasta el momento, el viaje más largo realizado (nueve años antes) con el mismo medio había sido de unos 800 kilómetros, una distancia siete veces menor.

El mismo día de la publicación, su autor confesó a gritos y borracho desde el portal del edificio del Sun que había sido todo un invento suyo. El autor no era nada más ni nada menos que Edgar Allan Poe. Definitivamente, lo suyo era la ficción. "Él estaba siempre necesitado de dinero, pero también era un hombre de fuertes sentimientos y le desagradaba el editor del Sun, lo que explicaría que hiciera pública la estafa", explica Tattersall.

Las noticias falsas han sido especialmente dañinas en el ámbito de la salud. Un claro ejemplo ha sido la proliferación de discursos antivacunas conspirativos que surgieron con la pandemia, basados en informaciones falsas que aseguraban, entre otras cosas, que las vacunas eran parte de una estrategia de Bill Gates para insertar microchips en la población.

Uno de los argumentos antivacunas más fuertes se basa en la supuesta relación entre las vacunas y el autismo, planteada por primera vez en 1998, por el británico Andrew Wakefield, que publicó en The Lancet un artículo, a partir del análisis de doce casos. La publicación fue retirada años más tarde después de que se demostrara su falsedad, pero la desconfianza ya había echado raíces.

Wakefield no fue el único que sacó aprovechó de su licencia médica con fines fraudulentos. Durante la primera guerra mundial, Albert Abrams, un médico de carrera impoluta, que llegó a ser presidente de la Sociedad de Cirugía Médica de San Francisco con apenas 30 años, presentaba un dispositivo, el Dynomizer, que supuestamente era capaz de diagnosticar cualquier enfermedad a partir de una sola gota de sangre, fresca o no, lo que permitía identificar enfermedades a través del correo. El Dynomizer bien podría pensarse como una versión rudimentaria de Theranos de Elizabeth Holmes -acusada en 2018 por fraude masivo-, que también prometía diagnosticar y hasta prever cualquier enfermedad con solo una gota de sangre.

Abrams inventó también el Oscilloclast para tratar las enfermedades diagnosticadas, a través de falsos pulsos eléctricos. El fraude se desmontó en 1923, cuando un paciente al que le había prometido una cura para el cáncer se murió. Sus inventos ya habían recaudado millones de dólares, a pesar de no tener comprobación científica alguna. "Los deseos y las desesperaciones humanas superan fácilmente los impulsos más racionales. Siempre somos capaces de imaginar que las cosas podrían ser mejores, y lo que se quiere que sea verdad es a menudo más importante que lo que es", indica Tattersall.

El general Gregor MacGregor no fue el único en la historia en conseguir un rédito a cambio de la promesa de ganancias astronómicas. El 11 de diciembre de 2008, Bernard Maddoff era detenido después de que se expusiera la estafa piramidal de 65.000 mil millones de dólares que había sostenido durante casi cinco décadas. Aunque esta trama alcanzó niveles inéditos, no fue la única de este tipo.

Este esquema, en la actualidad utilizado por empresas multinivel o grupos bajo nombre como ‘El Telar de la Abundancia’, tampoco fue implementado por primera vez por Carlo Ponzi, el italoamericano que le dio el nombre ‘Esquema Ponzi’, después de captar alrededor de 250 millones de dólares actuales de unos 40.000 inversionistas, bajo la falsa promesa de beneficios astronómicos a corto plazo.

Tal como apuntan en su libro Tattersall y Névraumont, "la práctica moderna de estafar a los inversores con nuevos depósitos se originó en realidad con un oscuro contable de una empresa de té llamado William Miller". En 1899, el cargo de presidente de una clase de Biblia en una iglesia en Brooklyn (Nueva York), le valió a Miller la confianza de primero tres de sus compañeros, luego de otros miembros de su iglesia y, más adelante, de su comunidad, que le confiaron su dinero bajo la promesa de un 10% de rentabilidad semanal y 520% anual.

De esta manera, consiguió tejer una red incluso más allá de Nueva York, usando los ingresos de los nuevos clientes para cubrir las ganancias de los viejos. Llegó a recaudar cerca de un millón de dólares, pero finalmente le tocó probar un poco de su propia medicina: su asesor legal lo traicionó y se quedó con sus ganancias de la estafa y fue condenado a diez años de prisión.

Al igual que el resto de estafas piramidales que le seguirían, la de Miller logró crecer en grandes proporciones gracias a que supo explotar tanto la confianza que inspiraba en su comunidad, como también la desconfianza que generaban las entidades e instituciones de inversión convencionales por su parte. Según los autores del libro, este primer antecedente dejaría una lección muy importante: "Lo que se desprende de este primer esquema Ponzi es que ninguna estafa puede durar para siempre".