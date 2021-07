Rating: volvió Tinelli a la pantalla pero no logra captar a la audiencia de Telefe

ShowMatch emitió la gala de samba de ballroom con Viviana Saccone, Ángela Leiva y Rocío Marengo, pero no le alcanzó ante la telenovela de Telefe

El horario estelar del jueves en la TV abierta porteña comenzó con el mano a mano de los noticieros, que ganó Telefe Noticias con picos de 15,2 puntos, mientras que Telenoche llegó a 8,4 puntos.

Luego llegó el turno de ShowMatch con la gala de samba de ballroom con Viviana Saccone, Ángela Leiva y Rocío Marengo, que tocó los 12,2 puntos. Doctor Milagro lideró la franja con una marca máxima de 22,2 puntos.

En el mano a mano de Marcelo Tinelli con La voz argentina, Telefe se impuso con 22 puntos. Más tarde el certamen de canto llegó a una marca máxima de 25,4 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo se mantuvo entre 4 y 5 puntos.

Rating: las competencias del mediodía y la tarde

Este miércoles Flor de equipo y Lo de Mariana optaron gran parte de sus emisiones a la actualidad. Lideró Telefe con picos de 6 puntos con varios testimonios de violencia de género y con Guido Suller en el reportaje intragable. Del otro lado, eltrece analizó la crisis económica por la pandemia del coronavirus, en otros temas, y llegó a una marca máxima de 4,3.

Este miércoles a la tarde lideró Fuerza de mujer con picos de 10,9, mientras que Zuleyha se impuso con 9,3. El club de las divorciadas tuvo un caso de violencia de género y la tribuna de famosos, y obtuvo a una marca máxima de 5,3.

La voz argentina: el archivo de accidentes de Marley

A diferencia de ediciones anteriores, donde los participantes conocían a Marley una vez terminada su actuación, las nuevas reglas de La voz argentina permiten una entrevista previa con cada uno.

Así fue que el conductor descubrió la historia de Jaqueline Boghossian, una joven de 34 años con un repertorio muy arraigado en sus raíces: "Cuando canto está presente lo armenio porque está presente en mi historia".

La participante comenzó su camino en la música a los cuatro años, como parte de un juego que compartía con su familia. En su adolescencia decidió incorporar esa faceta a su vida profesional: "La primera vez que subí a un escenario fue algo hermoso. También estudio musicoterapia, que está muy ligado desde otro lugar. Es para ayudar a la gente a través de lo sonoro, lo expresivo y lo musical. Y canto en tabernas griegas, soy la que anima la fiesta. Canto para que los demás se diviertan, y rompan platos".

La anécdota de Jaqueline fue el pie perfecto para que Marley contara una anécdota de uno de sus viajes, la cual podría haber terminado muy mal: "¿Son platos suaves? A mí en Grecia me rompieron uno tan fuerte que me dejó un chichón, y después me toqué y tenía sangre. Me parece que me querían matar y me dieron uno de verdad".

A pesar de una afinada interpretación de "Dos gardenias", ninguno de los cinco jurados se dio vuelta. "Te voy a decir qué pasó -ensayó una explicación poco convincente Ricardo Montaner- los coaches somos seres humanos y nos equivocamos. Yo me debí haber dado la vuelta, estaba esperando quizás que sucediera ‘algo’, y cuando me vine a dar cuenta terminó la canción. Cantaste maravillosamente bien y me lo perdí. A veces nos equivocamos y es grave; hoy fue grave. Te pido disculpas".