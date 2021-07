Video: polémica frase de Macri sobre las mujeres y "el cambio"

El expresidente dio su mensaje al participar del cierre de los cursos de verano del Partido Popular Europeo (PPE), donde fue uno de los oradores

El expresidente Mauricio Macri lanzó hoy desde España una polémica frase, cuando al hablar sobre la necesidad del "cambio", leitmotiv de la campaña con la que llegó a la Presidencia en el 2015, afirmó que ello genera "miedo" a la sociedad, tal como, sostuvo, les ocurre a las mujeres que no "tiran por la ventana" a los hombres por temor a "no conseguir algo mejor".

"Uno generalmente gana con el mensaje poniendo la palabra cambio, pero el cambio genera ambivalencia: yo quiero cambiar y cuando llega a último momento, es como, 'me tiro al agua, no me tiro, estará fría, estará caliente, perderé no perderé'", dijo Macri al pedir a los argentinos el apoyo a Juntos por el Cambio en las próximas elecciones legislativas.

Pero continuó con una extraña comparación: "Cuántas veces nos hemos salvado que nuestra mujer nos dice 'no lo aguanto más, lo voy a tirar por la ventana' y después dice 'y si no consigo algo mejor' entonces se quedan aguantándonos más tiempo".

Macri vino a España a enseñarle a Casado cómo perder la reelección por paliza sin llegar a la segunda vuelta. Pero al final terminó hablando de esto. pic.twitter.com/ffKBe8uuAB — Bruno Bimbi (@bbimbi) July 8, 2021

Y agregó: "El cambio genera las dos cosas: es fascinante y te genera miedo. Nuestra tarea es demostrar que no hay vuelta atrás".

El expresidente participó esta mañana del cierre de los cursos de verano del Partido Popular Europeo (PPE) en El Escorial, donde fue uno de los oradores y sorprendió por la extraña analogía de su frase.

Para reforzar su concepto, Macri señalo que "el tiempismo es lo más importante, no tenemos duda de lo que hay que hacer para que una victoria lleve a otra victoria y que no te tiren 14 toneladas de piedras como me pasó a mí y vayas para atrás", en alusión a las masivas protestas en rechazo a la reforma previsional de su Gobierno en 2017.

Presentación del libro en Madrid

El expresidente tambien presentó durante esta jornada en Madrid su libro "Primer Tiempo" durante una charla en la cual se autodefinió como el "garante" de un eventual triunfo de Juntos por el Cambio (JxC) en los comicios legislativos de este año y de abrir el camino para que la alianza opositora vuelva al poder en el 2023.

Macri fue entrevistado por la periodista española Edurne Uriarte, en un acto que contó con la presencia del escritor peruano Mario Vargas Llosa.

Ante la consulta de cuál será su papel en ese "segundo tiempo", el expresidente dijo que su responsabilidad y compromiso es "defender juntos la República y el derecho al futuro" y buscó ubicarse en un rol central de cara a las elecciones parlamentarias del 14 de noviembre, a pesar de que su mano derecha en el PRO, Patricia Bullrich, tuvo que resignar su postulación a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

"Mi tarea hoy es garantizar que este noviembre abra el camino del 2023, porque no hay 2023 sin 2021" para que en dos años "vuelva a gobernar Juntos por el Cambio", afirmó.

Con todo, prefirió omitir si volvería a competir por su retorno a la Casa Rosada, al señalar que "después el tiempo dirá en qué lugar voy a estar para colaborar, pero mi prioridad es esa", dijo y para poner énfasis a su concepto agregó: "Hice culto del no personalismo. No creo en los personalismos".

Críticas al Gobierno

Macri volvió a reiterar sus críticas al Gobierno por el manejo de la pandemia de coronavirus

Como en otras de sus exposiciones realizadas desde el exterior del país, Macri volvió a reiterar sus críticas al Gobierno por el manejo de la pandemia de coronavirus y el rumbo al que está llevando a la Argentina.

"Lo que está viviendo Argentina es muy complejo", opinó el exmandatario y, sin dar más detalles, dijo que durante su Gobierno "Argentina estuvo incluida en el mundo, y hubo un compromiso democrático y con las libertades, que ahora se han visto afectados".

"Las cosas que se pusieron en valor en nuestro Gobierno llevarán al ciudadano a decir que quieren volver al rumbo anterior", se entusiasmó Macri desde la capital española.

Tras decir que el kirchnerismo "tiene secuestrado al peronismo", Macri admitió que su gestión "no estuvo a la altura de las expectativas y por eso no ganó (en 2019), pero sí generó el apoyo del 41% de la población, con un espacio político que sigue unido y con dirigentes muy valiosos", a pesar de la fuerte puja interna en Juntos por el Cambio por las candidaturas para las legislativas de noviembre.

El exmandatario también se ocupó de defenderse del avance de las varias causas judiciales en las que está implicado y se mostró víctima de una persecución política.

El actual Gobierno "ha ejercido una persecución sobre mí, mis colaboradores y mi familia, que se ha puesto feroz en los últimos tiempos", sostuvo.

"Pero eso demuestra -continuó- un signo de debilidad ante el fracaso en el manejo de la pandemia y de la economía y por eso están preocupados".