Test de orientación de sexualidad: descubrí cuál es la tuya

La orientación sexual se relaciona con la atracción por un género u otro. Te contamos cómo conocerte más a vos mismo con un test de orientación sexualidad

Cuando se habla de orientación sexual, muchas veces se confunde la misma con la identidad de género, y por eso es importante hacer las diferenciaciones y, al mismo tiempo, si es necesario, realizar un test de orientación sexualidad.

Para tener en claro las diferencias, es importante tener en cuenta que la orientación sexual tiene que ver con quién querés estar y con quién querés tener relaciones íntimas, mientras que la identidad de género es quién querés ser: un hombre, una mujer, transgénero, etc. Y el género es el sexo con el que nacés.

En el caso de los test de orientación sexualidad, muchas veces se hacen a partir de conocer que es la orientación sexual, y según algunas investigaciones científicas, es posible que la misma sea el resultado de factores biológicos que comienzan antes del nacimiento.

No es una elección ni se puede cambiar. Las personas no pueden decidir por quién se sienten atraídos o no.

Los test de orientación sexualidad ayudan a definir cómo somos.

También es posible que la orientación sexual no se defina exclusivamente con una etiqueta, por eso son útiles los test de orientación sexualidad, donde se podrán conocer los diferentes tipos de orientación sexual que existen actualmente y con cuál de ellas la persona se puede identificar.

Test de orientación sexualidad: los tipos

Cuando una persona se somete a un test de orientación sexualidad tiene que conocer que hay múltiples resultados que puede obtener como respuesta. Así, la persona puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, entre otras.

Desde la heterosexualidad a la asexualidad, hay muchas variantes en los test de orientación sexualidad.

El test de orientación sexualidad permitirá descubrirse a uno mismo y saber con cuál de ellas se siente más a gusto. Entre ellas se encuentran:

Heterosexual: es aquel que siente atracción física o emocional por las personas del sexo opuesto. Según el test de orientación sexualidad, es cuando una mujer se siente atraída por un hombre, y viceversa.

es aquel que siente atracción física o emocional por las personas del sexo opuesto. Según el test de orientación sexualidad, es cuando una mujer se siente atraída por un hombre, y viceversa. Homosexual: es la atracción física o emocional por personas del mismo sexo, según el test de orientación sexualidad. El prefijo homos, proviene del griego y significa "igual". A los hombres homosexuales se les denomina gays, y a las mujeres lesbianas.

es la atracción física o emocional por personas del mismo sexo, según el test de orientación sexualidad. El prefijo homos, proviene del griego y significa "igual". A los hombres homosexuales se les denomina gays, y a las mujeres lesbianas. Bisexual: si se obtiene este resultado en un test de orientación sexualidad, significa que la atracción física o emocional puede ser por ambos sexos. Existe la creencia de que todos nacemos siendo bisexuales . Una persona bisexual es aquella que se puede sentir atraída tanto por un hombre como por una mujer.

si se obtiene este resultado en un test de orientación sexualidad, significa que la atracción física o emocional puede ser por ambos sexos. . Una persona bisexual es aquella que se puede sentir atraída tanto por un hombre como por una mujer. Transexual: es otro de los resultados que puede arrojar el test de orientación sexualidad. Son aquellas personas que nacen con un sexo biológico determinado pero se sienten identificadas con el sexo opuesto. Actualmente existen tratamientos hormonales que permiten la transformación del cuerpo hacía el sexo que queremos ser.

es otro de los resultados que puede arrojar el test de orientación sexualidad. Son aquellas personas que nacen con un sexo biológico determinado pero se sienten identificadas con el sexo opuesto. Actualmente existen tratamientos hormonales que permiten la transformación del cuerpo hacía el sexo que queremos ser. Asexual: también existen aquellas personas que no se sienten atraídas por ningún sexo, y se las llama asexual. Ese resultado se puede obtener tras realizar un test de orientación sexualidad, en caso de que la persona lo necesite. El sexo para ellos no es necesario.

también existen aquellas personas que no se sienten atraídas por ningún sexo, y se las llama asexual. Ese resultado se puede obtener tras realizar un test de orientación sexualidad, en caso de que la persona lo necesite. Pansexual: son quienes se sienten atraídos por la personalidad sin importar su orientación sexual ni apariencia física. Son personas que no se fijan en el físico de los demás, lo que les atrae es su interior.

son quienes se sienten atraídos sin importar su orientación sexual ni apariencia física. Son personas que no se fijan en el físico de los demás, lo que les atrae es su interior. Demisexual: es otro tipo de resultado que puede arrojar el test de orientación sexualidad. Son aquellos que solo sienten atracción sexual si previamente hay atracción emocional . Son aquellas personas que no se dejan llevar únicamente por las apariencias.

es otro tipo de resultado que puede arrojar el test de orientación sexualidad. Son aquellos que solo sienten atracción sexual . Son aquellas personas que no se dejan llevar únicamente por las apariencias. Sapiosexual: es otro tipo de persona que se siente atraída por cualquier ser humano (independientemente de su sexo) que tenga una gran inteligencia.

es otro tipo de persona que se siente atraída por cualquier ser humano (independientemente de su sexo) que tenga una gran inteligencia. Metrosexual: son aquellos hombres que se preocupan mucho por su aspecto físico, su higiene, el gimnasio, la limpieza, la moda, etc. Más que una orientación sexual se trata de un estilo de vida.

Test de orientación sexualidad: ¿cómo sos vos?

Más allá de todas las definiciones que puede arrojar el test de orientación sexualidad, estas son solo etiquetas. Solo cada persona por sí misma puede decidir qué identidad sexual la define mejor.

Según los expertos, cada vez hay más gente que no tiene clara su orientación sexual. Lo importante es estar a gusto con las decisiones que se toman y ser coherentes y sinceros con uno mismo.

De todos modos, quien lo necesite, podrá hacer un test de orientación sexualidad y ahí descubrir que quiere para su vida.

Diversidad de género, la propuesta de los test de orientación sexualidad.

En este sentido, a lo largo de la historia, uno de los pioneros en estudiar la sexualidad fue Alfred Charles Kinsey, quien tras varias investigaciones elaboró la Escala de Kinsey que está compuesta por diferentes niveles de heterosexualidad-homosexualidad.

El grado 0 representaría una heterosexualidad completa sin ambigüedades y el 6 una homosexualidad exclusiva.

El estudio de Kinsey

Como pionero en los test de orientación sexualidad, en su obra "El comportamiento sexual en el hombre" (1948), Kinsey recopiló miles de entrevistas personales. El valor de las mismas es que sus conclusiones han sido corroboradas en buena parte con posteriores estudios sexuales sobre el hombre realizados en otros países.

En 1954 publicó "El comportamiento sexual de la mujer", llevando a cabo de nuevo más de 5.000 entrevistas, con cuyos resultados, en combinación con los masculinos, elaboró la denominada escala de Kinsey sobre la heterosexualidad-homosexualidad.

Partiendo de la premisa de que el reduccionismo rara vez ofrece respuestas precisas sobre asunto alguno, es que Kinsey, a través de los test de orientación sexualidad, se cuestionó en su momento algunas tesis que venían siendo defendidas desde tiempo inmemoriales.

En el caso de Kinsey, con los test de orientación sexualidad, su gran lucha tuvo como contrincantes a los defensores de las teorías monosexuales, quienes venían limitando la sexualidad humana al binomio homosexualidad / heterosexualidad.

Al hacerlo, no sólo negaban la bisexualidad, sino también todo el espectro gradual existente entre estas dos orientaciones, un abanico que Kinsey acabaría plasmando en su famosa gráfica.

Tras más de 10 años estudiando la conducta sexual del ser humano durante los que pudo constatar la enorme diferencia entre las actitudes sexuales y las prácticas reales, el biólogo llegó a la conclusión de que existían, al menos, siete grados diferentes de comportamientos sexuales, probados por los test de orientación sexualidad.

Test de orientación de sexualidad: niveles

Más allá de dar visibilidad a la bisexualidad, limitarse a hablar de ella utilizando un trazo grueso y obviando su complejidad tampoco servía para explicar la realidad sexual que vive el hombre.

Porque si algo parecía haber quedado confirmado tras examinar las experiencias de miles de sujetos de estudio, es que la sexualidad es mucho más dinámica de lo que algunos de sus colegas habían contemplado hasta entonces.

Según Kinsey y los test de orientación sexualidad, la orientación sexual se podía dividir, por lo menos, en estos siete grados, que tenían en cuenta la vida carnal de cada sujeto, sus gustos, sus preferencias y sus actitudes ante el sexo. De esta manera podían ser:

1. Exclusivamente heterosexual.

2. Principalmente heterosexual, con contactos homosexuales esporádicos.

3. Predominantemente heterosexual , aunque con contactos homosexuales más que esporádicos.

, aunque con contactos homosexuales más que esporádicos. 4. Bisexual.

5. Predominantemente homosexual , aunque con contactos heterosexuales más que esporádicos.

, aunque con contactos heterosexuales más que esporádicos. 6. Principalmente homosexual, con contactos esporádicos.

7. Exclusivamente homosexual .

. 8. Asexual o individuo que no presenta atracción sexual.

De acuerdo a las 17.000 entrevistas realizadas para los test de orientación sexualidad, tanto por Kinsey como por sus tres colaboradores entre 1938 y 1956, se llegaba a una serie de conclusiones que ponían fin a muchos mitos y creencias vigentes sobre las conductas sexuales:

En el test de orientación sexualidad, el 11,6% de los varones blancos entre 20 y 35 años manifiestan un rango de 3 para este periodo de sus vidas.

manifiestan un para este periodo de sus vidas. El 7% de las mujeres solteras entre 20 y 35 años y el 4% de las casadas entre 20 y 30 años daban un rango de 3 para este período de sus vidas. Del 2 al 6% de las mujeres entre 20 y 35 años se colocaban en un grado de 5. Del 1 al 3% de las solteras entre 20 y 35 tenían un rango de 6, según el test de orientación sexualidad.

y el daban un para este período de sus vidas. Del se colocaban en un grado de 5. Del 1 al 3% de las solteras entre 20 y 35 tenían un rango de 6, según el test de orientación sexualidad. El 60% de los hombres y el 33% de las mujeres participaron al menos en una práctica homosexual manifiesta hasta los 16 años de edad , expresado en el resultado de los test de orientación sexualidad.

Test para medir tu verdadera orientación sexual

Más allá de la caducidad de unos porcentajes que ya alarmaron en su momento a la sociedad estadounidense y que no han dejado de aumentar desde el inicio de la revolución sexual, lo cierto es que la escala de Kinsey sigue dando mucho que hablar dentro de los test de orientación sexualidad.

Su influencia ha sido tal que, a día de hoy, se tiene constancia de la existencia de más de 200 escalas elaboradas expresamente para calibrar, con la mayor precisión posible, la orientación sexual de cada individuo. Algunas de las más famosas, además de la de Kinsey, son la de Storm o la de Klein.

Los test de orientación sexualidad revelan variados resultados.

Pese a los muchos test que hay en la red bajo el nombre de Kinsey scale test, lo cierto es que no existe ningún cuestionario oficial. Y es que, para la asignación de un grado u otro de la escala en los test de orientación sexualidad a sus sujetos de estudio, tanto el doctor como sus colaboradores tenían en cuenta únicamente el historial de cada individuo.

Uno de los más conocidos es el que plantea uno de los seguidores de Kinsey, el Dr. Robert Epstein, que asegura que tras hacer varios test de orientación sexualidad, "la mayoría de las personas experimentan algún grado de atracción hacia personas del mismo sexo en algún momento. En una sociedad completamente libre de estigma de orientación sexual, la mayoría probablemente sería bisexual, como sugirió Freud hace un siglo".

Una controvertida tesis que el sociólogo e investigador de la Universidad de Cornel, Ritch Savin-Williams, se habría encargado de corroborar con los test de orientación la sexualidad.

Tras analizar los niveles de excitación de un grupo de voluntarios sometidos a distintos estímulos, tanto homosexuales como heterosexuales, Savin-Williams llegaba a la conclusión de que "ninguna persona es 100% heterosexual ni homosexual".

Cómo comprobar la propia sexualidad

Existen algunas opciones donde podrás hacer el test de orientación sexualidad y acercarte más a tu conocimiento personal. El el caso de mirar la escala de Kinsey, son diferentes grados de comportamientos sexuales.

Otro de los test de orientación sexualidad es el Modelo de Storms, que en el año 1979 presentó su refutación a la escala Kinsey, provocando un gran escándalo y una polémica muy grande. Expresó que aunque los roles eran mas o menos correctos, todos los seres humanos teníamos una tendencia bisexual aunque se niegue.

Su modelo consta de un cuadrante con 15 preguntas, que deberás seleccionar según tu situación y preferencias personales. Es un mapa bidimensional de orientación erótica que muestra cuatro categorías de orientación sexual: homosexual, bisexual, asexual y heterosexual. Este modelo fue propuesto en 1979 por Michael Storms para abordar varias deficiencias con la escala de Kinsey unidimensional.

Orientación sexual e identidad de género

La verdad es que existen muchos grados de orientación sexual, aunque siempre se habla de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y asexualidad.

Por ejemplo el pansexual, como se mencionó anteriormente, o el demisexual. Entonces, los test de orientación sexualidad son cadad vez más amplios y consideran nuevas facetas.

En todo esto influye de igual manera la identidad de género que cada persona posea, ya que esto resulta también un factor determinante, es decir cómo alguien se identifica sin tomar en cuenta su sexo biológico.

Puede ser completamente masculina o femenina, o fluir entre ambas y estar en un punto neutro, según los test de orientación sexualidad. Algunas de las identidades de género son:

Cisgénero: La persona identifica su género con su sexo biológico, más allá del test de orientación sexualidad .

La persona identifica su género con su sexo biológico, más allá del . Transexual: Es cuando la identidad de género de una persona es diferente al de su sexo biológico. En la mayoría de los casos estas personas cambian sus cuerpos al fenotipo sexual opuesto mediante cirugías y tratamiento hormonal.

Es cuando la identidad de género de una persona es diferente al de su sexo biológico. En la mayoría de los casos estas personas cambian sus cuerpos al fenotipo sexual opuesto mediante cirugías y tratamiento hormonal. Transgénero: Persona que se identifica con un género diferente al de su sexo biológico, además de cuestionar los roles masculinos y femeninos.

Dentro de la identidad de género, y muchas veces identificados con los test de orientación sexualidad, existen los transformistas que asumen un rol de género opuesto, los travestis que expresan su género por su manera de vestirse y comportarse, y el género no binario que tiene que ver con las personas que no se identifican con ningún género.