Vacaciones de invierno: estos son los precios y requisitos para viajar a los principales destinos del país

Con las fronteras virtualmente cerradas y pese a la incertidumbre generada por el Covid, en el sector apuestan a contar con un buen movimiento de turistas

Con las fronteras cerradas para los extranjeros, y mientras miles de argentinos varados en el exterior esperan poder regresar al país luego de la reducción de vuelos impuesta por el Gobierno, un gran interrogante se cierne sobre lo que pueda ocurrir con el turismo interno. Sobre todo, con las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina.

Si bien los viajes domésticos están habilitados, cada provincia (o destino) cuenta con sus propios requisitos para recibir a los turistas en las próximas semanas. En algunos casos, sólo basta con la aplicación de seguimiento y una declaración jurada; en otros, es necesario contar con un PCR. De todas formas, desde el sector son optimistas.

"El turismo está habilitado y ha demostrado en el verano que los protocolos sirven y que estamos todos comprometidos en que se cumplan. Estamos con expectativas de que se puedan tener unas vacaciones de invierno que, si bien no serán las más exitosas, le sirvan al sector como un aliciente o un inicio de la pospandemia", señaló a iProfesional Gustavo Hani, flamante presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

Justamente, a partir del próximo lunes 16 provincias iniciarán su periodo de vacaciones, mientras que el 19 de julio comenzará el receso para otros distritos, como Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.

En ese escenario, desde la CAT señalaron que los requisitos para ingresar a los destinos turísticos "dependen de cada provincia". "Se trabajó en buscar unificar los criterios, algunas cosas se lograron, pero estamos haciendo un relevamiento provincia por provincia para informar los protocolos en cada lugar", señaló Hani, quien detalló que -sobre todo- los centros de ski sufrirán la ausencia del turismo internacional: "Es un impacto fuerte, no hay ninguna duda de eso. Por más que haya una buena temporada de turismo interno, el impacto de la falta del turista extranjero se va a sentir, es inevitable. Pero las expectativas están. La gente está con muchas ganas de viajar, así que supongo que la temporada de invierno para el turismo interno va a ser buena".

Los precios y los requisitos varían según el destino que se elija

Los destinos preferidos

Los clásicos de siempre lideran el ranking de los destinos predilectos para pasar las vacaciones de invierno o viajar en las próximas semanas. Según señalaron desde Despegar, Bariloche, Salta y Ushuaia son los más buscados, seguidos por Buenos Aires, Mendoza, Córdoba e Iguazú.

"Estos destinos son el foco en medio del contexto, ya que los argentinos están prefiriendo viajes cortos y cercanos porque aún existe una importante dosis de incertidumbre. La flexibilidad y las cuotas que ofrecemos son claves, así como las opciones de paquetes, que incluyen vuelo, alojamiento, traslados y asistencia, para que los viajeros no tengan que preocuparse por nada", señaló al respecto Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

En ese escenario, desde la plataforma de viajes destacaron que la segunda quincena de julio concentra el interés de los viajeros, con un promedio de siete días de estadía. "En el caso de Bariloche, Mendoza, Salta y Ushuaia, son destinos que han registrado un crecimiento en el interés por viajar para el invierno, de alrededor del 11% si comparamos con marzo pasado. Sin embargo, el contexto sigue siendo complicado, ya que en comparación con la temporada de 2019, previo a la pandemia, vemos que Bariloche tiene una caída del 87%; Ushuaia bajó un 84%; y Mendoza, un 88%", remarcó Cristi.

"Con las nuevas restricciones, los destinos nacionales vuelven al podio de los más elegidos y los cerros con pases de ski no se quedan atrás. Los paquetes son la figura de la temporada, junto con el alquiler de autos, que no cesa. Entre los más buscados, comenzó a destacarse Puerto Madryn, algo no tan usual, y vemos que los clientes están aprovechando las 12 cuotas sin interés para viajar por Argentina", agregó Erika Schamis, directora de Sourcing Non Air & Media de Almundo.

Precios y requisitos

Para viajar a los principales destinos hay, en algunos casos, paquetes disponibles a precios convenientes, mientras que a la hora de analizar los precios de los vuelos incide la fecha elegida: por ejemplo, son más costosos aquellos aéreos para la última semana de julio en comparación con los últimos días de agosto, sin la demanda propia generada por las vacaciones de invierno. También varían, según el lugar, los requisitos que deben cumplirse para cada visita.

Bariloche

Un paquete a Bariloche para viajar en julio, por siete noches, cuesta $51.000 (en Despegar, al 6/7) y cuenta con vuelo directo, alojamiento y reserva flexible.

En tanto, un aéreo para la última semana de julio (por Aerolíneas Argentinas) sale $36.921; mientras que para la última de agosto, cuesta $18.528. El hospedaje en un hotel de tres estrellas por cinco noches, para dos personas, se consigue por unos $42.260

En cuanto a los requisitos para viajar a esa ciudad, desde la provincia de Río Negro se exige que el turista se registre en la aplicación "CirculaRN", donde se debe completar una declaración jurada. Además, las personas que lleguen en avión o transporte de larga distancia deberán contar con un test negativo de coronavirus o PCR, realizado dentro de las 72 horas previas a llegar a destino.

Bariloche es uno de los destinos más elegidos en invierno

San Martín de Los Andes

Un aéreo a San Martín de Los Andes la última semana de julio cuesta $40.200. Para la última semana de agosto, el ticket baja a $30.270. En tanto, cinco noches en un hotel tres estrellas para dos personas, sale $45.670.

Para visitar San Martín de Los Andes, así como Villa La Angostura o Caviahue, desde la provincia de Neuquén señalaron que no se pedirá PCR negativo a los turistas, sin importar el medio de transporte. Los visitantes sólo deberán gestionar su permiso de viaje a través de la app Cuidar y presentar (en caso de ser requerida) una constancia de la reserva del establecimiento donde se hospedará.

Salta

Si el destino elegido es el norte argentino, un pasaje para Salta en la última semana de julio sale $30.500, mientras que la última de agosto cuesta $13.900. Cinco noches en un hotel de tres estrellas, para dos personas, se consigue por unos $18.200.

Para ingresar a la provincia sólo se requiere el DNI, además de la App Cuidar con los permisos de circulación nacionales. No se exigirá métodos de diagnóstico para Covid ni aislamiento.

El Calafate

Un ticket aéreo para viajar a El Calafate a fines de julio cuesta unos $24.000, mientras que para hacerlo en los últimos días de agosto se reduce a $16.770. Las cinco noches en un hotel tres estrellas para dos personas cuestan $31.445.

Para ingresar a la provincia de Santa Cruz, es necesario contar con un PCR negativo, además del certificado de circulación provincial que se puede solicitar mediante la web y una declaración jurada de salud.

Ushuaia

Un pasaje aéreo a Ushuaia a fines de julio cuesta $38.200, mientras que para la última de agosto desciende a $28.100. En tanto, un hotel de tres estrellas sale $34.300 para dos personas por cinco noches.

Según afirmó el organismo turístico de Tierra del Fuego, para ingresar a la provincia sólo será necesario "llenar el certificado de turismo y tener el registro y contar con reserva en un alojamiento habilitado". También se requiere "cobertura por asistencia al viajero o de obra social nacional".

Ushuaia también forma parte del listado de destinos más elegidos por los turistas locales

Mendoza

Un paquete por siete noches a Mendoza cuesta unos $37.00 por persona, e incluye vuelo directo, alojamiento y traslado.

En tanto que un aéreo para la última semana de julio sale $20.705, mientras que para agosto baja a $11.500. Por su parte, un hotel de tres estrellas para dos personas se consigue a $16.000 por cinco noches.

Para ingresar y circular en la provincia cuyana se requiere contar con el certificado que emite la app Cuidar.

Iguazú

Para viajar a las Cataratas, un pasaje aéreo a Puerto Iguazú cuesta unos $28.000 para fines de julio, mientras que para la última semana de agosto el precio baja a $10.650. Pasar cinco noches en un hotel tres estrellas, sale $19.789 para dos personas.

La provincia exige bajar y activar la aplicación "Misiones digital" y un test de PCR realizado entre las 48 horas previas al ingreso para mayores de quince años: de todas formas, se ofrecen test gratuitos para aquellos turistas que presenten a la hora de ingresar su reserva de alojamiento o la contratación del servicio turístico.