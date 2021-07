Nueve pueblos de Italia ofrecen u$s33.000 a quienes se quieran instalar allí

El proyecto busca revertir años de disminución de la población; está destinado a menores de 40 años. Cómo hacer para poder participar

Una región italiana ofrece otra calidad de vida e invita a la gente a mudarse allí. Pero no se trata solo de una bonita propaganda: las autoridades están dispuestas a dar miles de dólares a los que se decidan por cambiar.

Calabria, en el sur del país, planea ofrecer hasta 33.000 dólares durante un máximo de tres años a las personas que deseen trasladarse a pueblos de apenas 2000 habitantes para abrir un negocio allí y ayudar a revertir años de disminución de la población.

¿Las ofertas? Ubicaciones cerca del mar, en las laderas de las montañas o con las dos vistas en Aieta, Bova, Caccuri, Albidona, Sant’Agata del Bianco, Santa Severina, San Donato di Ninea, Civita y Samo and Precacore.

Condiciones

De todos modos hay esfuerzos que cumplir. De acuerdo con lo publicado por la cadena CNN, para obtener los fondos los nuevos residentes también deben comprometerse a poner en marcha una pequeña empresa, ya sea desde cero o aceptando ofertas preexistentes de profesionales.

Hay más condiciones. Los solicitantes deben tener un máximo de 40 años y estar listos para trasladarse dentro de los 90 días posteriores a su solicitud. La esperanza de la región es que animen a mudarse jóvenes proactivos y millennials ansiosos por trabajar.

Al respecto Gianluca Gallo, consejero regional, indicó que los ingresos mensuales de los nuevos vecinos podrían rondar entre 800 y 1000 euros durante dos o tres años. Además podrían recibir una financiación única para apoyar el lanzamiento de una nueva actividad comercial, como ser un restaurante, un bar, una granja o una tienda.

"Estamos perfeccionando los detalles técnicos, el monto mensual exacto y la duración de los fondos, y si incluiremos también pueblos un poco más grandes, con hasta 3000 residentes", agregó Gallo, quien sumó: "Hasta ahora hemos tenido un gran interés por parte de las aldeas y, con suerte, si este primer plan funciona, es probable que sigan más en los próximos años".

Tras el proyecto de vender casas a un euro en la zona de Basilicata, que no funcionó como esperaban, Gianpietro Coppola, alcalde de Altomonte, una comuna de la región, dijo: "Queremos que esto sea un experimento de inclusión social. Que atraiga a la gente a vivir en la región, a disfrutar de los entornos, a arreglar los lugares no utilizados de la ciudad, como salas de conferencias y conventos con Internet de alta velocidad. El turismo y las casas de un euro no son las mejores formas de renovar el sur de Italia".

12 pueblos de Italia que ofrecen casas a un euro

Aquí, hay una lista de pueblos situados en la península itálica donde se podrán encontrar casas al costo de un euro.

Oyace - Valle de Aosta

Este lugar ubicado cerca de Los Alpes es el último en unirse a la iniciativa italiana de casas a un euro. La alcaldesa, Stefania Clos, busca aumentar la actual población de 200 habitantes con la venta de casas a un euro. Esta viviendas heredadas por familiares de exresidentes tendrán una serie de requisitos, entre los que se incluye una rehabilitación de la vivienda de entre 5.000 y 20.000 euros.

Las casas disponibles todavía no han salido a la venta, pero ya se puede pedir información a través del correo electrónico [email protected]

Tarento - Apulia

Tarento es una de los localidades más peculiares que forma parte de este proyecto "casas a un euro". Se trata de una bella ciudad costera, con apenas 200.000 habitantes, que tiene un problema: su centro histórico está despoblado y cuenta con viviendas que necesitan una remodelación. Las primeras se pusieron a la venta a principios del 2020 y se entregaron en enero de 2021.

Los interesados pueden consultar la disponibilidad de nuevas viviendas a través de este correo electrónico: [email protected]

Augusta - Sicilia

Esta ciudad costera está entre Siracusa y Catania; actualmente tiene nada más que 34.000 habitantes, por eso sus autoridades buscan poblarlo. Su centro histórico se tiene muy pocos habitantes y su alcalde quiere frenar el vaciamiento de la ciudad.

El Ayuntamiento es el encargado de gestionar las propiedades, de modo que se encarga de su censo, de la selección y de los anuncios de venta.

Quienes quieran pedir información deben escribir al siguiente correo: [email protected]

Augusta es uno de los pueblos de Italia que ofrece casas por un euro

Troina - Sicilia

Este pintoresco pueblo de montaña siciliano ha sacado al mercado decenas de viviendas por un euro con el fin de combatir el éxodo rural. Las viviendas a la venta se pueden consultar en la web HouseTroina y el Ayuntamiento ayudará a los compradores con los costes de remodelación.

Cinquefrondi - Calabria

Cinquefrondi, otro pueblo que vende casas en Italia por un euro. La localidad está libre de coronavirus.

Cinquefrondi sacó su iniciativa de casas a un euro en medio de la pandemia. Lo hizo haciendo hincapié en que es un pueblo "libre de Covid". Su alcalde, Michele Conia, tiene como objetivo encontrar nuevos propietarios para recuperar las "partes degradas y perdidas de la localidad". La reparación de las viviendas ha de realizarse en un máximo de tres años, y sino el comprador tendrá que pagar una multa de hasta 20.000 euros. Para pedir información es necesario enviar un correo electrónico a [email protected]

Sambuca - Sicilia

16 propietarios, en su mayoría extranjeros, ya han comprado una de las casas a un euro que salieron a la venta en Sambuca. Ahora tienen que remodelar la vivienda en un plazo máximo de tres años con una inversión mínima de 15.000 euros. Habrá que estar atentos para cuando el Ayuntamiento saque más viviendas a la venta. El correo de información es el siguiente: [email protected]

Castropignano - Molise

A finales de 2020, la localidad de Castropignano decidió sacar a la venta viviendas y locales históricos por el precio de un euro. Esta localidad de poco más de 1.000 habitantes próxima a Foggia y Nápoles se sitúa sobre una colina y rodeada de extensos campos verdes. Para estar al tanto de las viviendas a la venta es necesario escribir a [email protected]

Laurenzana - Basilicata

Este municipio interior del sur de Italia intenta recuperar las casas abandonadas de su casco histórico. La localidad está construida sobre una colina con un castillo feudal presidiéndola en su punto más alto. Asimismo, está rodeada de naturaleza y de rutas de senderismo. Su población actual es de 1.772. Para pedir información sobre las casas a un euro: [email protected]

Santo Stefano di Sessanio - Abruzzo

Este municipio del centro de Italia (provincia de L'Aquila) copó los titulares de medios internacional por su agresiva propuesta para poner freno a la despoblación: casa por un precio simbólico de un euro, una subvención de hasta 8.000 euros al año y hasta 2.000 euros para iniciar un negocio en el pueblo. Los interesados deberán vivir allí durante un periodo mínimo de cinco años y comprometerse a abrir un negocio. Las solicitudes se cerraron el 15 de noviembre de 2020, pero si quedasen puestos y viviendas vacantes es preciso contactar con [email protected]

Santo Stefano di Sessanio es uno de los pueblos italianos que brinda esta posibilidad

Itala - Sicilia

Esta localidad de la provincia de Messina tiene viviendas de su centro histórico que piden una remodelación. El pueblo se encuentra en medio de la naturaleza, con casas muy próximas entre sí. Los interesados en consultar las viviendas disponibles pueden escribir al Ayuntamiento de la ciudad.

Cammarata - Sicilia

Cammarata es una histórica ciudad del centro de Sicilia que cuenta con apenas 6.000 habitantes.

No obstante, en los últimos años ha perdido buena parte de esa población, de modo que quedaron viviendas vacías. Actualmente, hay 14 viviendas por un euro que todavía no han sido asignadas.

Montresta - Cerdeña

Solo 400 habitantes viven en esta localidad del centro de Cerdeña, rodeada de montañas y a pocos kilómetros del Mediterráneo. El Ayuntamiento todavía está recopilando la lista de inmuebles disponibles a un euro, que se podrán consultar en este enlace.