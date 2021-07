"Prefiero 10% más de pobres y no 100 mil muertos", la controvertida frase de Fernández en 2020

En el último informe del Ministerio de Salud se confirmó que Argentina superó las 100 mil muertes por coronavirus desde que comenzó la pandemia

"Prefiero tener el 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina", había dicho más de un año atrás, por abril del año pasado, el presidente Alberto Fernández. En aquel momento, los casos de Covid-19 en Argentina no llegaban a 5.000 y sólo había algo más de 200 víctimas fatales, ya que el primer caso se había detectado el 3 de marzo y el primer deceso, el 7 del mismo mes.

En una entrevista concedida en la residencia de Olivos al diario Perfil, el primer mandatario había dicho que "de la muerte no se vuelve; en cambio, de los problemas económicos, sí".

Cuando todavía parecía muy lejana la cifra de 100 mil muertes, el primer mandatario había afirmado que "no podría vivir en paz sabiendo que ocurren muertes evitables". A su vez, había agregado: "No quiero pensar qué sería de mi conciencia si dejara que murieran 40 mil personas. No duermo más, no vivo más en paz. Eso no fue nunca un dilema, nunca dudé de eso".

"Me decía Ginés (González García) que el año pasado por gripe común murieron 31.500 personas en Argentina. El problema que nosotros tenemos ahora es que contamos de a una las de coronavirus. A cada muerte, nosotros la sentimos como un hecho muy traumático. Y es razonable. La pregunta que hay que hacerse es cuánto tiempo vamos a convivir con el coronavirus", había concluido el Presidente en una entrevista publicada en abril del año pasado.

Meses después, el 26 de junio del año pasado, en conferencia de prensa, Fernández había dicho: "Brasil tiene 50 mil muertos y tiene cinco veces la cantidad de habitantes de Argentina. Si la Argentina hubiera seguido el ritmo de Brasil, hoy tendría 10 mil muertos".

En relación a la cifra de fallecidos desde que comenzó el Covid-19, el doctor Claudio Zin opinó Argentina "llegó a estas cifras porque no obtuvo, no compró ni gestionó en tiempo y forma el tema (vacunas)".

A su vez, aseguró que diversos estudios médicos indican que si en la Argentina se hubiese comenzado a vacunar antes a la población, hoy el país registraría "30 mil muertos menos" por coronavirus.

"Este porcentaje es aleatorio y depende de cómo cada uno aplique la ecuación, pero aun así son muchos los fallecidos innecesariamente", afirmó Zin en una entrevista con la agencia de noticias Noticias Argentinas.

A su vez, agregó: "Yo había hecho una proyección de que íbamos a llegar a las 100 mil muertes el 3 de agosto; se adelantó el pronóstico dos semanas".

A pesar de esto, se mostró optimista en relación a la posible aparición de una tercera ola de la enfermedad, consecuencia de la variante Delta u otras. Al respecto, sostuvo: "Como están las cosas hoy en día es muy poco probable que llegue una nueva ola, principalmente por el ritmo de vacunación".

Las cifras de Covid-19 en Argentina

Este miércoles Argentina superó las 100 mil muertes por coronavirus desde que comenzó la pandemia. El reporte del Ministerio de Salud indica que hubo 614 muertes en las últimas 24 horas y que el total de fallecidos hasta el momento asciende a 100.250.

El informe vespertino indica que se han detectado 19.697 casos nuevos de Covid-19, de modo que el total de casos desde que comenzó la pandemia llegó a 4.702.657, de los cuales 276.004 están activos en la actualidad.