Los contundentes mensajes de Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo por los 100 mil muertos por Covid-19

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter luego de que se conociera la cifra de fallecidos en Argentina

Este miércoles Argentina superó los 100 mil muertos por Covid-19. Desde que comenzó la pandemia, en el país hubo 100.250 muertes por esta enfermedad, de acuerdo a los datos del informe vespertino del Ministerio de Salud.

En este contexto, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, publicó una foto en su cuenta de Twitter como mensaje por la elevada cifra de decesos.

Por su parte, Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) escribió un contundente mensaje, en el que hizo referencia a una frase que había pronunciado el presidente Alberto Fernández en abril del 2020.

"El relato del gobierno de Alberto Fernández fue que preferís 10 por ciento más de pobre y no 100.000 muertos", comenzó el dirigente de la oposición. A continuación, dijo: "Hoy, lamentablemente, alcanzamos ambas cifras. No supieron gestionar la cuarentena ni las vacunas para evitar esta tragedia".

El relato del gobierno de @alferdez fue que prefería 10 por ciento más de pobres y no 100.000 muertos. Hoy, lamentablemente, alcanzamos ambas cifras. No supieron gestionar la cuarentena ni las vacunas para evitar esta tragedia. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 14, 2021

La desafortunada frase de Alberto Fernández en abril 2020

"Prefiero tener el 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina", había dicho más de un año atrás, por abril del año pasado, el presidente Alberto Fernández. En aquel momento, los casos de Covid-19 en Argentina no llegaban a 5.000 y sólo había algo más de 200 víctimas fatales, ya que el primer caso se había detectado el 3 de marzo y el primer deceso, el 7 del mismo mes.

En una entrevista concedida en la residencia de Olivos al diario Perfil, el primer mandatario había dicho que "de la muerte no se vuelve; en cambio, de los problemas económicos, sí".

Cuando todavía parecía muy lejana la cifra de 100 mil muertes, el primer mandatario había afirmado que "no podría vivir en paz sabiendo que ocurren muertes evitables". A su vez, había agregado: "No quiero pensar qué sería de mi conciencia si dejara que murieran 40 mil personas. No duermo más, no vivo más en paz. Eso no fue nunca un dilema, nunca dudé de eso".

Alberto Fernández había dicho que "de la muerte no se vuelve, pero de los problemas económicos, sí"

"Me decía Ginés (González García) que el año pasado por gripe común murieron 31.500 personas en Argentina. El problema que nosotros tenemos ahora es que contamos de a una las de coronavirus. A cada muerte, nosotros la sentimos como un hecho muy traumático. Y es razonable. La pregunta que hay que hacerse es cuánto tiempo vamos a convivir con el coronavirus", había concluido el Presidente en una entrevista publicada en abril del año pasado.

Meses después, el 26 de junio del año pasado, en conferencia de prensa, Fernández había dicho: "Brasil tiene 50 mil muertos y tiene cinco veces la cantidad de habitantes de Argentina. Si la Argentina hubiera seguido el ritmo de Brasil, hoy tendría 10 mil muertos".

Argentina acaba de confirmar las 100 mil muertes por coronavirus

Los números del Covid-19 en Argentina

El informe vespertino de este miércoles llegó con la peor noticia: Argentina superó las 100 mil muertes por coronavirus desde que comenzó la pandemia. Los fallecidos informados fueron 614, de modo que el total de muertes desde que comenzó la pandemia llega a 100.250.

La primera víctima fatal por esta enfermedad en el país se reportó el 7 de marzo de 2020, apenas 4 días después del primer caso detectado en el país. La cifra de víctimas fatales se duplicó en los últimos cinco meses, ya que hasta el pasado 12 de febrero se habían reportado 50.000 fallecidos.

El reporte del Ministerio de Salud señala, además, que se han detectado 19.697 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de casos desde que comenzó la pandemia llegó a 4.702.657, de los cuales 276.004 están activos en la actualidad. Cabe recordar que el primer caso de coronavirus en Argentina se reportó el 3 de marzo de 2020, es decir, 16 meses y 11 días atrás.

Los fallecidos informados este lunes son 614

La ocupación de camas de terapia intensiva

El total de las personas internadas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de todo el país, según el último reporte, son 5.092. Esta cifra representa un porcentaje del 62,2% a nivel nacional y del 60,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los testeos

En las últimas 24 horas, según el detalle de los datos del informe de este miércoles, se han hecho 109.446 testeos en todo el país. El total de pruebas de coronavirus que se ha hecho desde que comenzó la pandemia asciende a 17.914.318.