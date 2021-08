Qué obra social tengo: conocé cuál es tu cobertura médica

Cuándo podés elegir la obra social y cuándo no. Qué procedimientos gratuitos podés seguir para averiguar qué obra social tenés. Estos y más interrogantes

Quizás estás trabajando en relación de dependencia hace tiempo o con algún tipo de acuerdo con tu empleador, pero aún así te preguntás "¿qué obra social tengo?".

Es muy común que los trabajadores ingresen a un nuevo empleo y aún no sepan responder a la pregunta.

Asimismo, conviene confirmar no solo qué obra social tenés sino si están registradas las personas que tenés anotadas como dependientes, es decir tus hijos o familiares directos.

Pero no hay que desesperar, ya que hay varias maneras de constatar la respuesta, incluso si no contás con una persona a la que puedas preguntarle en tu trabajo cuál es tu obra social.

En la siguiente nota te contamos cómo podés averiguar qué servicio de salud tenés y te damos datos para poder elegir una obra social si no contás con cobertura médica aún.

¿Cómo averiguar qué obra social tengo?

¿Qué obra social tengo y cómo averiguarlo en la Superintendencia de Servicios de Salud?

En primer lugar, para saber si estás registrado en alguna empresa de cobertura médica y querés enterarte qué obra social tenés, podés simplemente recurrir al buscador online que puso a disposición la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSSalud).

En esa simple página web, los trabajadores que no saben o no están seguros de qué obra social tienen, pueden hacer consultas sencillas al Padrón de Beneficiarios de los Agentes Nacionales del Seguro de Salud.

Para utilizar el buscador y saber qué obra social tenés en este momento o tuviste en el pasado, vas a tener que ingresar tu número de Documento Nacional de Identidad o DNI, o también podés buscar de acuerdo a tu CUIL, o Código Único de Identificación Laboral.

El sistema también te pedirá que copies un simple código alfanumérico antes de buscar qué obra social tenés, para comprobar que no sos un bot sino un usuario haciendo una consulta real.

Una vez finalizado este paso, vas a acceder a saber qué obra social tenés, en cuál proveedor estás registrado, en cuáles estuviste registrado en el pasado –en caso de que los hubiere- y si tenés familiares asociados a la cobertura de esa persona titular.

Se trata de un padrón que actualiza regularmente la Superintendencia de Salud con los datos aportados por cada uno de los Agentes del Seguro de Salud con carácter de declaración jurada.

Por eso es muy importante que te fijes también la última fecha de actualización del padrón que figura en la página del buscador, ya que si tu relación laboral o inscripción en la empresa de medicina es muy nueva, quizás no te sirva aún para averiguar qué obra social tenés en este momento.

Vale la pena aclarar que usar este buscador para averiguar qué obra social tenés es un proceso gratuito.

Obra social y afiliación

Cómo saber qué obra social tengo y si están afiliados mis familiares directos

La duda sobre la obra social es muy común en la Argentina porque cuando un trabajador ingresa a un empleo formal registrado, se lo afilia a la obra social que corresponde a la actividad que desempeña. Este es un proceso que debe cumplir la empresa contratante o empleadora.

La afiliación a la obra social se da de acuerdo a la actividad y al gremio correspondiente. Antiguamente en la Argentina un trabajador registrado podía elegir a qué cobertura derivar sus aportes de salud cuando ingresaba en un empleo formal registrado –y por ejemplo, pagar un poco más de su bolsillo para tener una cobertura mejor- pero un reciente cambio en la legislación les impide ahora hacer esto.

Esto significa que en la Argentina, un trabajador que ingresa nuevo a una compañía debe permanecer obligatoriamente un año en la obra social correspondiente al gremio y a la actividad que desempeña, sin poder elegir derivar sus aportes, por ejemplo a una empresa privada o prepaga.

Entonces, si sos nuevo en el trabajo y querés saber a qué obra social pertenecés, basta con averiguar cuál es la obra social que te corresponde por tu actividad o gremio. Tras un año de trayectoria en esa compañía, podrás cambiarte de obra social o cobertura.

En estos casos también, para quienes se encuentren trabajando "en blanco", basta con revisar su recibo de sueldo para verificar a qué obra social son derivados sus aportes.

Por otra parte, la pregunta sobre la obra social es más común aún entre los monotributistas o independientes, que deben elegir su cobertura y pagarla de su bolsillo. También deben completar el proceso de inscripción en la obra social a la que quieren dedicar sus aportes. El proceso se completa empadronándose en la AFIP.

Para todos los casos, así como para comprobar la cobertura que reciben familiares y dependientes, el procedimiento para averiguar en qué obra social están inscriptos es el mismo.

También se puede averiguar qué obra social tenés, a través de ANSES

¿Cómo saber en qué obra social estoy inscripto según la ANSES?

Otro dato importante que debés conocer para averiguar la respuesta a la pregunta "¿qué obra social tengo?", es que podés seguir un procedimiento similar para buscarte a vos o a alguna persona en el padrón correspondiente en la página web de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

En esta web se puede conseguir conseguir el Comprobante de Empadronamiento en una obra social, mejor conocido como CODEM.

El CODEM de ANSES es un documento que se pide con bastante frecuencia a la hora de realizar el trámite de cambio de Obra Social o de inscripción a una nueva, por lo que también es un trámite útil en este sentido. PAMI es una de las obras sociales que lo solicitan con mayor regularidad.

En este caso, el proceso para saber qué obra social tenés es el mismo, y tenés que contar con DNI o CUIL de la persona sobre la que querés averiguar.

La diferencia es que la fecha de actualización en esta página web puede ser diferente a la de la Superintendencia de Servicios de Salud, y por eso no está demás saber qué datos figuran en este sistema sobre qué obra social tenés.

Pero en este caso, solo aparecerá el dato de qué obra social tenés en este momento y la posibilidad de imprimir una constancia.

Usar este buscador de ANSES es muy fácil y además es una manera gratuita de averiguar qué obra social tenés o en qué empresa estás inscripto o inscripta.

Cómo averiguo por teléfono y personalmente

Cómo averiguar personalmente qué obra social tengo

Si no sos adepto a Internet y no sabés manejarte con los buscadores online que mencionamos, o necesitás más orientación sobre este proceso para averiguar qué obra social tenés, no te desesperes.

El gobierno nacional dispone de una línea telefónica gratuita donde podrás consultar de forma oral tus dudas sobre qué obra social tenés. Tenés que llamar al 130 cualquier día entre las 8 y las 20 horas.

También podés averiguar personalmente en cualquier oficina cercana de ANSES qué obra social tenés, presentándote en los horarios de atención personal.

En todos los casos este trámite es gratuito, y vas a necesitar los mismos datos para que averiguen qué obra social tenés: CUIL o DNI. Si hacés el trámite personalmente, conviene que lleves el DNI original o constancia de CUIL para agilizar el trámite.

En todos los casos también este trámite para saber qué obra social tenés o tiene una persona no es exclusivamente personal. Es decir, también podés averiguar, por ejemplo, si un familiar cercano tiene cobertura médica o no, y en ese caso, qué obra social tiene.

Monotributistas y obra social

¿Qué obra social tengo si soy monotributista?

Como mencionamos, los monotributistas también pueden caer en la duda sobre qué obra social tienen.

De hecho, al inscribirse en el régimen de Monotributo la persona puede optar por qué obra social quiere, y este es un momento muy importante porque no podrá cambiar la opción elegida durante doce meses.

Es muy importante entonces elegir la obra social para el monotributo en la que luego la persona podrá estar efectivamente inscripta y recibir el servicio.

Es fundamental entender que no basta con el empadronamiento en AFIP para recibir el servicio de la obra social elegida, sino que además debe conseguir que esa obra social efectivamente lo afilie.

¿Qué obra social tengo como monotributista?

Qué obra social elegir en la inscripción al monotributo

Cuando te adherís al monotributo tenés el derecho y la obligación de elegir y pagar tu obra social.

Nuevamente, los monotributistas pueden elegir a qué obra social se afilian pero deben ser muy cuidadosos con esta elección ya que deberán permanecer en esa empresa por un año como mínimo.

Como ya mencionamos, en principio para elegir una obra social para el monotributo, tenés que asegurarte de estar inscripto en este impuesto simplificado.

Luego, seleccionar entre las obras sociales disponibles para el monotributo la más conveniente para tu caso. En este sentido, podés elegir una obra social para el monotributo que se corresponda con tu actividad principal de generación de ingresos o no.

Tenés que tener en cuenta también que la seleccionada tenga una buena cobertura médica en tu zona. Consultá la cartilla de prestaciones y sobre todo los sanatorios que ofrece cerca de tu domicilio, así como los médicos de cabecera en tu zona.

Los precios son otro factor que no podés ignorar al decidir cuál será tu obra social para el monotributo. Algunas de ellas ofrecen prestaciones extra que pueden resultar importantes para el paciente.

Otro punto importante es el Vademecum, es decir la lista de los medicamentos cubiertos por la obra social para el monotributo que elijas. Si necesitás algún medicamento en particular, fijate de que esté incluido.

Es difícil hacer un ranking de obras sociales para monotributo, ya que sus prestaciones suelen ser básicas y no muy buenas. No olvides que las obras sociales para el monotributo solo están obligadas a proveer al socio las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO).

Las obras sociales proponen generalmente planes superiores con más prestaciones y mejores cartillas.

El sitio Elegí Mejor elaboró un listado de obras sociales para el monotributo en base a la cantidad de afiliados.

En la medida en que una obra social para el monotributo tenga muchos afiliados, puede generar más ingresos y ofrecer más y mejores prestaciones médicas. El mencionado portal experto en cobertura médica privada o pública recomienda las siguientes por su cantidad de afiliados:

OSECAC

La obra social con más afiliados en Argentina es OSECAC (Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles) que tiene más de 2 millones de socios.

La cartilla de prestadores de OSECAC cubre todo el país, con instituciones de primer nivel en Capital y GBA, Córdoba y Santa Fe.

IOMA

Con más de 2 millones de afiliados, IOMA, la Obra Social de la Provincia de Buenos Aires, es una opción buena entre obras sociales para el monotributo, especialmente para los que residen en Provincia de Buenos Aires.

Unión Personal

La Obra Social del Personal Civil de la Nación, cuenta con más de 700.000 beneficiarios. Cubre todas las provincias del país.

Podés consultar en cualquier momento la lista actualizada de obras sociales disponibles para el monotributo en el siguiente espacio de la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.

Asimismo, en la siguiente nota de iProfesional podés conocer la lista completa de proveedores de cobertura médica empadronados para que elijan quienes se inscriben en el régimen de monotributo.

Pero recordá que no basta con registrarte en AFIP dentro de una de las obras sociales propuestas, sino que para que accedas efectivamente a los servicios de salud que ofrece esa empresa deberás afiliarte en la misma y que te den el alta como afiliado.