El insólito comentario de Cristina Kirchner sobre Oscar Parrilli que hizo estallar las redes

La vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner dio este viernes por la tarde su exposición en la audiencia pública convocada por la causa del memorándum con Irán.

La expresidenta negó ser encubridora del atentado de la AMIA y explicó que para ser encubridor hay que tener conexión con los autores materiales del hecho mientras que ella hace 27 años estaba en la Legislatura de Santa Cruz y "Oscar Parrilli tenía pelo".

"El atentado a la AMIA ocurrió hace 27 años, sería bueno preguntarnos dónde estábamos cada uno de los acusados de encubrir lo que ocurría hace 27 años", lanzó Cristina Kirchner.

"Es interesante este primer ejercicio de sentido común y de lógica acerca de dónde estábamos y qué responsabilidades institucionales teníamos aquellos que hoy estamos acusados de encubrir el atentado", argumentó la funcionaria.

El primero en nombrar fue el actual ministro bonaerense, Andrés Larroque: "Cuando sucedió el atentado de la AMIA, ‘El cuervo’ tenía 17 años y estaría terminando el quinto año del Colegio Nacional de Buenos Aires. Juan Martín Mena, el actual secretario de Justicia, era más chico: tenía 15 y calculo que estaría cursando el tercer año en algún colegio de Mar del Plata", señaló.

Y siguió: "Oscar Parrilli, que por ahí hasta tenía pelo hace 27 años, había abierto nuevamente su estudio de abogados en Neuquén y perdido la interna del Partido Justicialista, con lo cual estaba bastante alejado de la actividad política de nuestro espacio. Y Zannini, ‘Carlitos’ Zannini, creo que era ministro de Gobierno de Néstor Kirchner, que atravesaba en ese momento su primera gobernación".

Los comentarios en las redes por los dichos de Cristina sobre Parrilli no se dejaron esperar.

Me gustaría que como sociedad adoptemos "Parrilli tenía pelo" como una forma de decir "hace mucho tiempo". "No la pongo desde que Parrilli tenía pelo", etc — Clara ★ (@sayitoh) July 16, 2021