Vuelven los parquímetros en la Ciudad: qué reglas y multas se aplicarán a partir de agosto

El gobierno porteño anunció que el nivel de circulación es similar al de la pre pandemia, por lo que se restablecerán las normas de estacionamiento medido

La Ciudad de Buenos Aires anunció que a partir del lunes 2 de agosto volverán a estar vigentes las normas concernientes al estacionamiento pago. Esto se debe a que la circulación de vehículos alcanzó en los últimos meses un nivel similar al que tenía antes de la pandemia.

Según datos oficiales, la circulación en auto llegó al 93% de la que había antes de la pandemia. En junio hubo un 31% más de demoras y las filas en accesos y avenidas fueron 80% más largas. Además, la circulación en autopistas ronda el 90%.

Vuelven grúas y parquímetros

La Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad anunció que el lunes 2 de agosto, cuando termien las vacaciones de invierno, volverán las restricciones de estacionamiento, las grúas y los parquímetros.

En los días que faltan hasta que llegue la fecha, el Gobierno realizará una tarea de concientización: los conductores de vehículos particulares que estacionen mal serán advertidos. Pero no se van a cobrar multas hasta que rijan las restricciones.

Antes de agosto, de acuerdo con los protocolos establecidos por la pandemia de COVID-19, se puede estacionar todos los días como si fuera domingo. Se puede dejar el auto en calles y avenidas donde está prohibido los días hábiles de 7 a 21 y no rige el estacionamiento medido. No se puede estacionar donde no está permitido hacerlo las 24 horas, y tampoco en lugares que obstruyan rampas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, cajones azules o dársenas exclusivas.

Para saber dónde se puede estacionar en CABA, se puede consultar por WhatsApp al Boti, el robot de la Ciudad, al 1150500147. Hay que enviar "¿Dónde puedo estacionar?" y después mandar la dirección exacta, la intersección de calles o compartir la ubicación. El robot indica si está permitido estacionar ahí o si hay que abonar el parquímetro.

Atención: vuelven los parquímetros y las grúas en CABA.

Una por una, las teglas de estacionamiento desde agosto

Avenidas con doble sentido de circulación: prohibido estacionar junto a ambas veredas los días hábiles de 7 a 21 horas.

Avenidas con sentido único de circulación: prohibido estacionar junto a la vereda izquierda los días hábiles de 7 a 21 horas. Permitido estacionar junto a la vereda derecha todos los días durante las 24 horas. En algunas avenidas está prohibido estacionar junto a ambas veredas todos los días durante las 24 horas.

Calles con sentido único de circulación: prohibido estacionar junto a la vereda izquierda todos los días durante las 24 horas. Permitido estacionar junto a la vereda derecha todos los días durante las 24 horas.

Calles con doble sentido de circulación: permitido estacionar junto a ambas veredas todos los días durante las 24 horas.

Estacionamiento medido: permitido estacionar junto a ambas veredas todos los días durante las 24 horas.

Rampas, ochavas, garajes, paradas de colectivo, espacios reservados, ciclovías, veredas y sendas peatonales: prohibido estacionar durante las 24 horas.

Centro y Tribunales peatonal: no rige la restricción para circular, pero no se puede estacionar.

Sanciones: las multas que se vienen

Estacionamiento o detención prohibida: $3.900.

Estacionamiento en lugares reservados para servicios de emergencia, paradas de transporte público, entradas de vehículos, ciclovías, carriles exclusivos, corredores de Metrobús y zona de Macro y Microcentro: $7.800.

En lugares reservados para personas con necesidades especiales o rampas: $11.700.

Estacionamiento medido: $3.900.

Si el vehículo es acarreado por una grúa, además de la multa hay que pagar $4.350

Todas las reglas generales de estacionamiento se pueden consultar en la página del Gobierno de la Ciudad.

CABA: regreso a las aulas

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este lunes un plan progresivo de regreso a la normalidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. La estrategia que se extenderá durante un mes a partir de la reanudación de las clases tras las vacaciones de invierno.

Si bien se mantendrá el principio de no interacción entre los distintos cursos, se flexibilizará el distanciamiento que hasta el momento es de 1,5 metros dentro del aula. Las burbujas pasarán a ser los grados o años completos.

La asistencia a las aulas en este semestre será obligatoria. Solo quedarán exceptuados aquellos chicos que tengan alguna condición de riesgo o convivan con personas de riesgo, quienes van a poder continuar con las clases a distancia.

El anuncio se formalizó en una conferencia de prensa en el Polo Educativo de Mataderos. Allí, además del jefe de gobierno, estuvieron el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales, Francisco Resnicoff.

Las clases serán obligatorias y contarán con la totalidad de los alumnos, salvo exceptuados

El calendario de regresos

El plan avanzará por etapas a partir del 4 de agosto. Si bien las vacaciones terminan unos días antes, el 2 y el 3 de agosto hay mesas de examen para alumnos de secundario. De modo que esos días sólo deben asistir los chicos que tengan materias previas que rendir.

-Desde el 4 de agosto, vuelven a la rutina habitual los alumnos de 4to y 5to año de secundaria, los de 5to y 6to año de secundaria técnica.

-El 9 de agosto vuelven los de 1ero, 2do y 3ro de secundaria y 1ero, 2do, 3ero y 4to de secundarias técnicas.

-Una vez completa la secundaria, "y siempre que la situación sanitaria lo permita", el 17 de agosto van a volver a la rutina habitual los chicos del nivel primario, los de modalidad especial, los de escuela para adultos, los del nivel superior no universitario y de los Centros de Formación Profesional.

-El 23 de agosto retomarán la normalidad los chicos del nivel inicial.

El gobierno porteño presentó el calendario de regreso a las clases presenciales "prepandemia"

Universidades

"Los jóvenes universitarios necesitan volver a las aulas. Llevan ya tres cuatrimestres cursando en la virtualidad", plantean en la Ciudad. Por eso, para después de las vacaciones de invierno proyectan un regreso "gradual y cuidado" a las clases teóricas presenciales.

Ese retorno podrá darse a partir del 17 de agosto, siempre y cuando las universidades públicas y privadas reciban el aval del ministerio de Salud porteño y del gobierno nacional. Los protocolos deberán asegurar un distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre los estudiantes, ventilación y medidas de protección generales, como el uso de tapabocas, alcohol en gel, toma de temperatura y la implementación de un régimen de aislamiento de casos sospechosos.