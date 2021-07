Coronavirus: este es el duro pronóstico de una prestigiosa viróloga alemana sobre el futuro de la pandemia

Se trata de la prestigiosa científica alemana Sandra Ciesek quien vaticinó qué es lo que ocurrirá con el coronavirus en un futuro

En octubre del 2020, la directora del Instituto de Virología Médica de la Clínica Universitaria de Frankfurt, Sandra Ciesek, había advertido que el coronavirus iba a ir "in crescendo" por toda Europa. La alarma de la viróloga hizo que toda la comunidad científica prestara atención y su advertencia se hizo realidad.

Sin embargo, en los últimos días lanzó un nuevo pronóstico que generó cierto revuelo dentro de la comunidad científica.

Según declaró en una entrevista concedida a la revista Focus, Ciesek lanzó una advertencia muy clara: hay que rebajar la euforia hasta que se complete todo el proceso de vacunación.

Algunos países como Italia, Canadá y España comenzaron a combinar dosis de vacunas contra el coronavirus. Principalmente luego de que se detectara que las vacunas de AstraZeneca provocaban coágulos sanguíneos potencialmente fatales. Incluso Ángela Merkel, canciller alemana, recibió una segunda dosis de Moderna habiendo tenido una primera de AstraZeneca.

Sandra Ciesek es la viróloga más prestigiosa de Alemania

La pandemia se irá pero el virus permanecerá

Por su parte, la investigadora sostiene que la vacunación logrará detener la pandemia, "pero el virus permanecerá". En este sentido, explicó que es probable que se vuelva endémico. No obstante, aclaró que "el nuevo coronavirus no está derrotado".

"Podría ser similar a la gripe, donde tenemos una especie de inmunidad básica", continuó Ciesek. Así dijo que al estar algunos vacunados y otros que ya tuvieron la gripe, se genera una especia de inmunidad parcial.

La investigadora alemana sostiene que la vacunación logrará detener la pandemia, "pero el virus permanecerá"

Siguiendo esta línea, explicó que los más pequeños no nacen con una protección inmunológica y es probable que se infecten más. "Si los niños no están vacunados contra el virus, las infecciones se repetirán una y otra vez", agregó.

No obstante, no está segura de si es primordial vacunar a los niños, en especial los bebés, ya que hay que sopesar entre dos factores: "el beneficio real de la vacunación y el hecho de que los niños no suelen enfermarse gravemente".

¿Las vacunas protegen contra la variante Delta de coronavirus?

Aunque las vacunas son eficaces contra la variante delta, el nivel de protección que ofrecen parece depender en gran medida de si se ha completado la pauta de vacunación.

Los hallazgos de un estudio publicado este jueves en la revista Nature han revelado que una única dosis de las vacunas de Pfizer o AstraZeneca -ambas requieren de 2 inyecciones para completar la protección que ofrecen- es poco o nada eficaz contra la variante delta.

Los investigadores han realizado experimentos de laboratorio con muestras de sangre de personas que habían recibido una de estas vacunas. Después de una única dosis, sólo el 10% de esas muestras habían desarrollado anticuerpos que neutralizaban la variante delta, una señal de que esos individuos estarían protegidos de una infección sintomática.

La variante Delta pone en riesgo la efectividad de las vacunas

Sin embargo, luego de las 2 dosis, el 95% de las muestras habían desarrollado anticuerpos neutralizantes contra la variante Delta.

Según los investigadores, esta nueva variante escapa parcial pero significativamente a la protección inmunitaria de las vacunas.

Aunque los resultados de experimentos de laboratorio como éste no se trasladan necesariamente al mundo real, otras investigaciones han alcanzado resultados similares; indicaron que la variante Delta resiste la protección de una única dosis de la vacuna.

Un trabajo realizado en Reino Unido en mayo descubrió que una sola dosis de la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca sólo tiene una eficacia del 33% contra el Covid-19 sintomático causado por la variante Delta.

Luego de la aplicación de ambas dosis, la eficacia aumenta al 88% para la vacuna de Pfizer y al 60% para la de AstraZeneca. Dos dosis de la vacuna de Pfizer también han sido efectivas en un 96% en la prevención de hospitalizaciones por casos de la misma variante, mientras que 2 dosis de la de AstraZeneca han registrado un 92% de efectividad para el mismo criterio.

La aplicación de ambas dosis de la vacuna da mayor protección frente a la variante Delta que una sola dosis

A su vez, un estudio canadiense que aún está pendiente de revisión por pares ha revelado que una sola dosis de la vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 56% en la prevención de infecciones sintomáticas causadas por la variante delta del virus, a las 2 semanas de la inoculación. Esa tasa era del 67% para la vacuna de AstraZeneca y del 72% para la de Moderna.

En cuanto a la prevención de las hospitalizaciones relacionadas con la misma variante, la eficacia se eleva al 78% en el caso de Pfizer, al 88% en el de AstraZeneca y al 96% en la de Moderna.

El mismo estudio sugiere que, tras 2 dosis, la vacuna de Pfizer es un 87% eficaz contra las infecciones sintomáticas causadas por delta. Pero los investigadores no han conseguido de datos suficientes para AstraZeneca o Moderna.

En conjunto, las investigaciones sugieren que ahora las personas parcialmente vacunadas pueden ser más vulnerables a los casos sintomáticos del Covid-19, ya que la variante Delta se ha convertido en la cepa dominante en muchos países, incluidos Reino Unido y Estados Unidos.