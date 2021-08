Vaya o valla, ¿cómo se escribe?: te contamos cómo hacer para diferenciarlas

Las dudas al escribir suelen presentarse con varias palabras, entre ellas están vaya o valla. Te contamos cómo hacer para diferenciarlas

El idioma español tiene un amplio universo de expresiones, dentro del cual existen palabras que se escriben igual y significan diferentes cosas, o se pronuncian igual pero tienen diferentes acepciones, como sucede con los casos de vaya o valla.

En términos específicos, estas palabras entran en un conjunto de definiciones que se llama el grupo de las palabras homónimas, que se pronuncia igual que otra, pero que tiene diferente origen o significado, o el grupo de las homófonas, son palabras que suenan igual, pero que tiene distinto significado y pueden tener distinta grafía, como sucede con vaya o valla.

Estos casos llevan a la gente a cometer muchos errores ortográficos. Por eso, es clave entender qué significa cada uno y también repasar algunas reglas ortográficas que ayudarán en otros casos

Vaya o valla: ¿cómo se dice?

Vaya o valla son palabras homónimas, homófonas, al menos para una gran parte de los hispanohablantes que pronuncian del mismo modo la "ll" y la y".

Antes esta duda: ¿cuál es la forma correcta de escribir vaya o valla según el diccionario de la Real Academia Española (RAE)?

Lo cierto es que si bien estas palabras suenan igual, tienen distintos significados y al hablar, vaya o valla se usan de diferentes maneras. Sin embargo, el verdadero problema viene cuando la escribimos, y vaya o valla crean más confusiones. Las explicaciones para no tener más dudas son las siguientes:

Vaya: es el verbo ir conjugado en primera, segunda o tercera persona de singular de presente en modo subjuntivo. En este caso la definición de esta palabra es una acción, moverse de un lugar a otro o extenderse una cosa de un punto a otro.

Algunos ejemplos son:

Hasta que no vaya no sabrá dónde vive.

Vaya en esa dirección.

Por favor, vaya a la comisaría a hacer la denuncia.

No puedo creer que se vaya del país tan rápido.

¡Vaya auto que te han comprado tus padres!

Vaya con cuidado porque está oscuro y el camino es peligroso.

Capaz vaya a cenar con ella.

Espero que no vaya a romper la tapa de tanto uso.

¡Vaya, vaya, qué tenemos por aquí!

¡Vaya él a saber!

Hasta que mi madre no vaya, no podremos hacerlo nosotros.

¡Vaya fiesta de bienvenida que les hicieron!

¡Vaya uno a entender qué pasó por su mente aquel funesto día!

Le gusta pensar su novela como aquella que vaya captando la atención del lector de a poco.

Por más que vaya a otro médico, siempre le dirán lo mismo.

¡No hay nada que le vaya bien a mi jefe!

También se usa como expresión para expresar una sorpresa, admiración, burla o desagrado por algo. Por ejemplo: ¡Vaya, mira quién viene aquí!

Cómo y cuándo usar valla

En este caso es un sustantivo femenino, que puede referirse al vallado o cerca que se usa para delimitar un terreno, a un cartel publicitario, o un obstáculo que se usa para una prueba de atletismo.

Por ejemplo: He puesto una valla para que su ganado no se mezcle con el mío. Algunos ejemplos son los siguientes:

La valla publicitaria de la avenida distrajo al conductor previo al accidente

Pedro tenía que saltar cada valla limpiamente para obtener mejor puntaje

Mi abuelo compró unos postes de madera para armar una gran valla

El gobierno de Estados Unidos anunció la construcción de una valla más alta con la frontera mexicana

Llámame cuando necesites colocar esa valla en el jardín de tu casa

En el parque había varias vallas pequeñas que rodeaban los árboles recién plantados por los jardineros

Los vehículos debieron quedar detrás de la valla

En el recital habían colocado una valla pero ésta fue derribada proel entusiasmo de los fanáticos

El detective observó un par de huellas que se dibujaban de forma paralela a la valla.

Además, "valla" es del verbo "vallar" conjugado en segunda o tercera persona del singular del presente en modo indicativo. Se refiere a la acción de cercar un sitio con un vallado.

Valla o vaya, también baya

Aunque no se usa tanto, también existe la palabra baya, que se diferencia de vaya o valla.

En este caso, es un fruto y también es el tipo de planta que lo produce. También hace referencia al color blanco amarillento del pelaje de un caballo o yegua. Algunos ejemplos son:

En mi huerto están saliendo unas bayas.

La yegua baya es la más bonita de todas.

Aquellos niños arrojaban bayas a los automóviles que pasaban por la ruta

La competencia consistía en juntar dentro de una canasta la mayor cantidad de bayas de naranja.

La empresa realizaba vino casero y para eso, Ana María juntaba todas las mañanas las bayas de uva de su huerta.

Este licuado está hecho con bayas y poca azúcar.

Esta mañana fueron fumigado el campo. Pero las bayas no fueron afectadas por la fumigación.

El gobierno anunció una reducción de los impuestos generales para los productores de bayas del país.

Con las definiciones claras vamos a poner manos a la obra a la hora de elegir aquella palabra que mejor va con el escrito y que diferencia vaya o valla, al mismo tiempo de baya. Es importante que no nos despistemos y cometamos ningún error.

Otras dudas: haya o halla

Otro claro ejemplo que genera confusiones, además de vaya o valla, es el de haya y halla, ya que suele incluso pensarse que se trata del mismo término cuando en realidad son palabras con significados diferentes aunque en países como Argentina se pronuncien igual.

Hay al menos un sustantivo y dos verbos similares que pueden generar dudas al respecto.

Es por ello que la consulta ortográfica más común a maestros o profesores de lengua es "¿Cómo se escribe correctamente? ¿Es haya o halla?". La respuesta depende de cuál sea la palabra que se quiera utilizar y en qué contexto.

Haya con "y" es un sustantivo y también el modo subjuntivo del verbo haber. En este caso, nunca se escribe con "ll". También existe la palabra haya como sustantivo, utilizado para designar a un tipo de árbol y a la madera que produce ese árbol.

En cuanto su uso para el verbo haber, puede darse de modo impersonal o personal. De modo impersonal, se usa para indicar existencia: Ojalá haya un modo de solucionarlo. También se usa para la primera y la tercera persona para formar verbos compuestos para conjugar el presente del modo subjuntivo. Algunos ejemplos:

Espero que Juana haya podido viajar.

No creo que yo haya sido tan mal estudiante.

"Haya", del verbo haber; y "Halla", de hallar o encontrar son palabras homófonas.

Halla para el verbo hallar, es la conjugación de la tercera persona forma del verbo hallar, o sea, encontrar, descubrir o estar. En este caso se escribe siempre con ll. Ejemplo: Juan halla sus útiles arriba del armario.

Una buena regla para saber cuándo utilizar la "ll" en este caso, es reemplazar el verbo por la forma "encuentra". Si la frase mantiene su sentido, corresponde escribirla con "ll". Por ejemplo:

Fui a ver a su madre, que se hallaba en su casa (se encontraba en su casa).

Estuvieron buscándolos toda la tarde pero no pueden hallarlos (encontralos).

Las reglas ortográficas

Los casos de vaya o valla, al igual que haya o halla, llevan a pensar las formas de recordar las palabras y cómo se escriben, evitando errores y tratando de encontrar la forma de salir del paso fácilmente.

Para eso, además del vaya o valla, existen ciento de palabras que generan confusión, y lo mejor es recurrir a las reglas ortográficas para solucionarlo.

Muchas personas se preguntan cómo recordar tantas reglas de ortografía y así no confundir vaya o valla.

La ortografía es un conjunto de reglas que establecen cuál es la forma correcta de representar los sonidos o fonemas de una lengua por medio de letras, para hacer más sencilla y eficaz la comunicación escrita entre todos los miembros de la comunidad lingüística y porque, dada su arbitrariedad, podrían inventarse casi tantos sistemas de escritura como hablantes o como gustos de los hablantes hubiera, por eso existe vaya o valla pero significan cosas diferentes.

La lengua española tiene una de las ortografías más sencillas y regulares que se conocen, sobre todo si se la compara con la del inglés o la del francés; sin embargo, no deja de plantear problemas en casos como el de la v, o con vaya o valla, ya que no tienen pronunciación labiodental (a pesar de que algunas personas la empleen) sino bilabial, que solamente duplica la representación del fonema b, o como el de las letras s, c y z.

Son estas dificultades las que han hecho que parezca conveniente incluir una serie de reglas de ortografía además de diferenciar las palabras que se escriben diferente y se dicen igual, como vaya o valla.

Entonces, vale repasar algunas reglas para tener en cuenta y que los casos de vaya o valla no se repitan, mejorando la ortografía en general.

¿Con h o sin h; v o b?

Son muchas las palabras que generan dudas a la hora de escribir, y también, muchas veces, los errores se cometen no con una palabra general, sino con confundir una V con la B, o escribir con o sin H. Algunas reglas son las siguientes:

Cuándo se usa B: justamente la b se usa en baya, pero no en vaya o valla. Se escribe los grupos bl, br, como en doblar o hambre; después de la sílaba que termina en m, como en cambio; en todas las terminaciones -ba, -bas, -bamos; en los verbos de la primera conjugación, como en cantaba, y del indicativo del verbo ir: iba, ibas, íbamos e iban; en los verbos terminados en buir, como atribuir; en el prefijo bi-, bis- cuando tienen el sentido de ‘dos’, como en bicolor; en los prefijos ab-, ob-, sub-, como en absolver, observar o subterráneo.

Cuándo se usa C: en los plurales de los sustantivos que en singular terminan en -z, como en nueces, luces; en los derivados de palabras que se escriben con z, cuando el sufijo empieza con e, i y en todas las del presente de subjuntivo de los verbos terminados en -zar, como comencé y comience, del verbo comenzar; en las terminaciones -cita y -cito de los diminutivos, como en madrecita.

Cuándo se usa la H: como mencionamos se usa en haya o halla, pero no en vaya o valla. Se usa H en los prefijos hidr-, hiper-, hipo-, higr-, helio-, hema-, hemo-, home-, hetero-, homo-, hemi-, hepta-, hecto-, hexa-.

Cuándo se usa la V: la v es clave para no confundir vaya o valla. Se usa después de b, n, d, como en inventar, adverso; en los pretéritos de indicativo o de subjuntivo y en el futuro de subjuntivo (poco usual) de los verbos estar, andar, tener, y de los formados con este último (detener, sostener, contener, retener, obtener, mantener, entretener, atener), como estuve, estuviera; en los presentes de indicativo o de subjuntivo y en el imperativo del verbo ir, como voy, vayas, ve.

Cuándo se usa la Y: en todas aquellas formas verbales en las que la conjugación regular haría aparecer una i átona entre dos vocales, como leyó, leyeron, o huyó, huyeron; cuando forma parte de los diptongos ai, ei, oi, aunque no se pronuncie como consonante, como fray, mamey, estoy, doy, soy, hoy. Esta regla sirve para vaya o valla.