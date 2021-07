Volvieron a aumentar las muertes por coronavirus: se registraron 474 decesos en las últimas 24 horas

El informe vespertino de este viernes indica que se han detectado 13.483 casos nuevos y 474 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas

El informe vespertino de este viernes señala que se han detectado 13.483 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de casos desde que comenzó la pandemia llegó a 4.919.408, de los cuales 256.785 están activos en la actualidad.

Los fallecidos informados en este reporte fueron 474, de modo que el total de muertes desde que comenzó la pandemia llega a 105.586.

La ocupación de camas de terapia intensiva

Actualmente, hay 3.976 personas internadas en servicios de terapia intensiva. De esta manera, el promedio de ocupación de camas a nivel nacional es de 55,3%, mientras que en el AMBA es de 53,4%.

Los fallecidos informados este lunes fueron 474

Los testeos

En las últimas 24 horas, según el detalle de los datos del informe de este viernes, se han hecho 92.047 testeos en todo el país. El total de pruebas de coronavirus que se ha hecho desde que comenzó la pandemia asciende a 19.334.462.

Ciudad estudia si dos casos Delta son por transmisión comunitaria

Luego de los contagios en la provincia de Córdoba con la variante Delta, los que fueron generados por alguien que llegó de Perú y no respetó el aislamiento obligatorio de los siete días, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ahora está analizando dos casos de personas que fueron infectadas con la misma variante pero que no salieron del país ni estuvieron en contacto con viajeros.

Son dos personas que dieron positivo y a quienes aún no se les pudo rastrear el nexo epidemiológico con ninguna persona que haya ingresado desde el exterior, por lo que se está analizando si ya hay circulación comunitaria de esa variante del virus.

Este hallazgo en la Ciudad se dio casi en simultáneo con la confirmación de los 14 casos registrados en Córdoba.

En esa provincia los controles sanitarios aumentaron en las últimas horas por el hombre que llegó procedente de Perú, quien no se confinó y contagió a al menos 13 personas con la variante Delta del coronavirus. Hasta el momento, hay más de 160 aislados, pero las autoridades alertaron que el número podría aumentar. Además, se activaron protocolos de prevención en cuatro escuelas.

El total de contagios relacionados al viajero son 17, y por ahora en 13 de ellos se confirmó la presencia de la temida variante detectada por primera vez en la India.

El Ministerio de Salud de Córdoba realiza diversas tareas para evitar que aumenten los contagios por el primer portador de la variante Delta registrado en el distrito.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires analiza dos casos que fueron infectados con la variante Delta

Es cuestión de tiempo

Este jueves, la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, había anticipado que "es cuestión de tiempo" hasta que la variante Delta tenga circulación comunitaria en Argentina.

Sin embargo, a pesar de que puede parecer un dato preocupante, consideró que "nos va a encontrar mejor parados" por al avance de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus.

La funcionaria dijo que "lo que hicimos fue ganarle tiempo a algo que inevitablemente va a entrar en la Argentina, más teniendo en cuenta que ya hay circulación comunitaria en Paraguay, en Brasil, en México".

A su vez, agregó: "Hemos tomado medidas para vacunar a más argentinos para que nos encuentre mejor parados a toda la sociedad, porque sabemos que es una variante más agresiva y más contagiosa". Finalmente, aseguró: "Es cuestión de tiempo que llegue acá, pero nos va a encontrar mejor parados".

Florencia Carignano afirmó que la variante Delta "nos va a encontrar mejor parados"

La directora nacional de Migraciones aseguró que "cada semana" en la que hubo cupo de ingreso de personas al país desde el exterior "se vacunó a 2,5 millones de argentinos". De esta manera, se puede decir que se han aplicado "12,5 millones de dosis" en las últimas semanas.

"A fines de agosto el Ministerio de Salud va a estar terminando de vacunar a los mayores de 18, por lo menos con una dosis", continuó.

Por otro lado, aseguró que desde el Gobierno entienden que estas medidas han servido, "por las 12,5 millones de dosis que hemos puestos estas semanas y aun no hay circulación comunitaria".

Aprovechó también para agradecer a los medios de comunicación, que "han ayudado a concientizar de la necesidad de hacer cuarentena", afirmó la funcionaria.

Carignano detalló, además, que "casi el 64% de los casos de gente que ha ingresado a la Argentina con la variante Delta se dio después de los controles en Ezeiza, a los dos o tres días de haber ingresado".

La funcionaria aclaró que la mayoría de los casos de la variante Delta se han detectado en Ezeiza

"La sociedad lo entendió. Cuando empezamos a controlar, el incumplimiento era del 40% y ahora estamos en 10% o menos", destacó.

Aun así, sostuvo que las cuotas de ingreso al país seguirán porque "tenemos 1.271 denuncias desde el 14 de junio, que es cuando empezamos a controlar, hasta ahora de personas que no estaban en su domicilio cuando se les fue a constatar".

"Si todos hicieran la cuarentena, seguramente no sería necesario. O si todas las provincias hicieran lo que hicieron provincia de Buenos Aires, Salta y San Juan de disponer hoteles todos sabríamos que las personas llegan, van al hotel y no hay manera de que no cumplan el aislamiento. Pero todos sabemos que hay personas que llegan del exterior y no lo hacen", detalló la directora de Migraciones.

"Hay un 10% de gente que todavía no está en su casa cuando vamos a constatar. Hay gente que todavía no entendió que pone en riesgo a toda la sociedad y a sus parientes mas cercanos", sentenció Carignano.