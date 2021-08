Lionel Messi jugará en el Paris Saint Germain: será presentado en la Torre Eiffel

Lo hizo Khalifa bin Hamad Al Thani, hombre fuerte del club francés, a través de su cuenta de Twitter. Sería presentado el martes en la Torre Eiffel

El destino del máximo astro del fútbol mundial se definió este viernes y no tardó en conocerse: Lionel Messi pasará a formar parte de la plantilla del club francés Paris Saint Germain (PSG).

La noticia no llegó mediante un anuncio oficial, sino de una manera inesperada: a través de un tuit lanzado por Khalifa bin Hamad Al Thani, hermano del emir de Qatar y hombre fuerte del PSG. "Negociaciones oficialmente concluidas. El anuncio se hará más tarde". El mensaje se acompañó con una imagen donde se ve a Messi con la camiseta del PSG.

En Europa ya dan por hecha la llegada de Lionel Messi al club francés, apenas un día después de explosiva salida de Barcelona.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

Una presentación que promete ser inolvidable

Los últimos rumores sugieren que el PSG planea una presentación histórica para el crack argentino. Todo apunta a que se realizará el martes en la Torre Eiffel.

Aunque aún no trascendieron detalles, se habla de un contrato de dos años con opción a uno más, y un proyecto deportivo y de vida a la medida del mejor jugador del planeta. De esta manera, Messi se sumará a un plantel repleto de estrellas y que cuenta con varios amigos, como los argentinos Leandro Paredes y Ángel Di María, y nada menos que su exsocio en Barcelona: Neymar.

El gran golpe de efecto para los qataríes no es casual: el año próximo serán los organizadores de la Copa del Mundo, ahora con Messi en sus dominios. Otro de los aspectos favorables para la contratación fue que Messi llega con el pase en su poder (no deben abonarle nada a Barcelona) y que en Francia quedó en suspenso el fair play financiero debido a la pandemia (es decir que no necesariamente deberá desprenderse de Kylian Mbappé, una de sus estrellas más caras).