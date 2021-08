Reporte de Bloomberg: ¿a cuánto llegará el Bitcoin?

El contexto macroeconómico actual favorece tanto al bitcoin como al oro. "La reserva de valor analógica y la digital avanzan juntas"

Los mercados alcistas de bitcoin y ether solidificaron bases de soporte en junio y julio. Específicamente el bitcoin ha construido una base sobre los u$s30.000, que es similar al nivel de u$s4.000, que sostuvo a inicios de 2019, señala el reporte de mercado Bloomberg Crypto Outlook, publicado el miércoles.

"Se han observado semejanzas en el rendimiento que ponen a bitcoin en camino hacia los u$s100.000", afirma el jefe de estrategia de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone.

La reserva de valor analógica y la digital avanzan juntas

El reporte también afirma que el contexto macroeconómico actual favorece tanto a bitcoin como al oro. "El resurgimiento de las fuerzas deflacionarias indicado por la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las materias primas en auge, son favorables al oro y a bitcoin. La reserva de valor analógica y la digital avanzan juntas", señalan los analistas.

Según el análisis, la curva del precio de bitcoin estuvo por debajo de su promedio móvil de 20 semanas en su período más largo desde 2018-2019, lo cual sería un signo alcista. "La oferta está disminuyendo mientras que la demanda y la adopción están aumentando en la mayoría de los países que dan la bienvenida al discurso abierto y al capitalismo de libre mercado".

En el siguiente gráficose destacan las semejanzas de la posición actual del precio de BTC (barras), por debajo del promedio móvil de 140 días (línea dorada), que también ocurrió a finales de 2018. En ese momento, hace tres años, se produjo un repunte alcista en los meses siguientes.

"Bitcoin está listo para convertir u$s40.000 en soporte. Este año es el mejor para que bitcoin dé el siguiente paso en su etapa de descubrimiento de precios y veamos un mercado alcista renovado", afirma el reporte.

Bitcoin como resguardo ante la inflación

En una prospectiva del segundo semestre del año, el informe destaca ante los inversionistas los tres activos que considera dominantes: bitcoin, el oro y los bonos del tesoro a largo plazo.

Ethereum sigue mostrando mayores retornos que bitcoin, destaca el estudio. El índice de criptomonedas de Bloomberg, el Galaxy Crypto Index, repuntó 8% en julio y muestra un 105% de apreciación en 2021. Este índice está compuesto de 40% bitcoin, 40% ether y 20% de otras criptomonedas.

Por su parte bitcoin tuvo un repunte de 20% en julio y 32% en lo que va de año. Ethereum aparece rezagado en julio con 11%, pero domina ampliamente en cuanto a la apreciación anual, con 237%, señala Criptonoticias.

En el momento de la redacción de este artículo, bitcoin registra una cotización de u$s43.422, de acuerdo al índice de precios de CriptoNoticias. ether (ETH), la criptomoneda de Ethereum, superó este sábado los u$s3.000, por primera vez desde mayo. Registra en estos momentos la cotización de u$s3.099.

Recomendaciones para invertir en criptomonedas

¿Estás predispuesto a probar en una inversión de alto rendimiento, pero al mismo tiempo de de alto riesgo? Si la respuesta es afirmativa, es posible entonces que debas considerar las criptomonedas.

Pero antes de que incursiones, hay que tener en cuenta que estos activos son muy volátiles y que existen tanto las posibilidades de obtener grandes ganancias como de un quebranto.

Tomemos, por ejemplo, el aumento meteórico del precio de Bitcoin, que alcanzó casi u$s20.000 en 2017 solo para caer en picada a alrededor de u$s3.500 un año después. Con eso en mente, es importante que te informes sobre la inversión en criptomonedas y minimizar los errores. adelante en el mercado.

Como en el mundo real, existen las criptomonedas falsas

Con tantas criptomonedas en el mercado, puede ser difícil saber qué es real y qué no. Cuando invertís en monedas falsas, los delincuentes pueden robar tu identidad y, a menudo, el dinero que tanto te costó ganar.

Lo hacen a través del "phishing": te persuaden para que hagas clic en los enlaces de los correos electrónicos que instalan software espía en tu computadora. No confiés en la palabra de nadie y utilizá tantas fuentes como sea posible para hacer tu propia investigación.

Pensar que la criptomoneda es infalible

Cifrado no significa seguro. Si hay un error que cometen los inversores novatos en los mercados de cifrado, es pensar que la naturaleza encriptada de una moneda digital es suficiente para hacerla segura.

El cifrado le otorga confidencialidad, pero esto no significa que las criptomonedas no puedan ser pirateadas o robadas. Este tipo de activo está descentralizado. Por lo tanto, mantener tu dinero digital seguro es de tu exclusiva y única responsabilidad.

No prestar atención a las matemáticas

Al invertir no pierdas de vista el premio y concentráte en el potencial de ganancias. Pero, para sabrás que estás obteniendo ganancias reales debés prestar atención a los números.

Por ejemplo, debés averiguar cuáles las tarifas de transacción. Como las criptomonedas son activos muy volátiles, hay modificaciones múltiples de precios en un día o incluso una hora. Si deseás aprovechar estos cambios, necesitás considerar las tarifas de transacción porque podrían eliminar una parte significativa de tus ganancias.

Al contrario de las monedas tradicionales, que tienen un soporte físico, las criptomonedas son 100% virtuales.

Invertir sin saber

Sean criptomonedas o cualquier otro activo, lo primero que necesitás recordar al invertir es educarte y comprender en qué estás incursionando. Antes de invertir un solo peso, debés dedicar tiempo al aprendizaje de los conceptos básicos de la inversión en criptomonedas.

La inversión en criptomonedas sigue siendo impredecible y arriesgada y, si no sabés lo que estás haciendo, podés terminar con la pérdida de tu dinero. A continuación, algunas de las cosas básicas que necesitás saber sobre el dinero criptográfico:

Es por completo digital y, por lo tanto, no se representa en forma física como monedas metálicas o papel moneda. Recordá que las criptomonedas existen solo en el mundo digital o en las computadoras.

y, por lo tanto, no se representa en forma física como monedas metálicas o papel moneda. Recordá que las criptomonedas existen solo en el mundo digital o en las computadoras. Es universal . Podés utilizar dinero digital en diferentes países y fronteras. Si tenés Bitcoin , por ejemplo, podés pagarle a un vendedor en China o Alaska que también lo esté usando. No tenés que pensar en cambiarlo por moneda local como el yuan o el dólar estadounidense.

. Podés utilizar dinero digital en diferentes países y fronteras. Si tenés Bitcoin , por ejemplo, podés pagarle a un vendedor en China o Alaska que también lo esté usando. No tenés que pensar en cambiarlo por moneda local como el yuan o el dólar estadounidense. Es de igual a igual . Una transacción criptográfica solo ocurre en línea. Por lo tanto, solo podés hacer transferencias de dinero digital a otra persona de forma virtual.

. Una transacción criptográfica solo ocurre en línea. Por lo tanto, solo podés hacer transferencias de dinero digital a otra persona de forma virtual. Está descentralizado . Sos el único responsable de realizar un seguimiento de tu propio dinero criptográfico. No existen ni bancos centrales ni instituciones financieras que gobiernen o protejan las criptomonedas y las inversiones en estos activos.

. Sos el único responsable de realizar un seguimiento de tu propio dinero criptográfico. No existen ni bancos centrales ni instituciones financieras que gobiernen o protejan las criptomonedas y las inversiones en estos activos. Está encriptado. La razón por la que se llama criptografía es que está "oculta". Los usuarios reciben cadenas de códigos alfanuméricos. Tampoco deben usar sus nombres o direcciones reales para abrir una inversión en criptomonedas.

Entonces, si invertís en este tipo de activos, debés saber que sos responsable de tu propio dinero. Si tenés problemas con tu inversión, no podés obtener ayuda del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) o una compañía de seguros porque las criptomonedas están completamente descentralizadas y no reguladas.

Invertir en una sola criptomoneda

Bitcoin es la más popular de las criptomonedas, y se ha convertido en un genérico. Si bien tiene carreras alcistas, también cae en picado con frecuencia y desencadena grandes pérdidas en cualquier período.

Por lo tanto, es mejor diversificar tus activos digitales. Otras criptomonedas pueden ofrecerte rendimientos interesantes, como por ejemplo Ethereum y Altcoin. No pongas todo tu dinero en una sola criptografía. Al igual que el viejo adagio sobre la inversión, no pongas todos los huevos en una sola canasta.

Comprar solo porque el precio es bajo

Los precios bajos no siempre representan gangas. ¡A veces los precios son bajos por una razón! Tené cuidado con las criptomonedas con tasas de usuarios en caída. A menudo, también, los desarrolladores abandonan un proyecto y deja de actualizarse correctamente, lo que hace que la criptomoneda sea insegura.

Cuidado con las estafas

Los estafadores a veces se comunican con las víctimas por correo electrónico o mensaje de texto con una "oportunidad de inversión". Prometen dar a los inversores el doble o el triple de la cantidad que han invertido en bitcoin si envían su criptomoneda a una billetera digital en particular. Recordá que las ofertas de dinero gratis siempre deben verse con gran escepticismo.

Pensar que las criptomonedas son "dinero fácil"

No hay nada fácil en ganar dinero mediante el comercio de cualquier tipo de activo financiero, ya sean acciones, materias primas como plata y oro o criptomonedas. Cualquiera que diga lo contrario probablemente esté tratando de engañarte para que cometas algunos de los errores ya mencionados.

Tomar decisiones de inversión en criptomonedas basadas en emociones

HODL, FOMO y FUD son acrónimos que encontrarás en la inversión criptográfica. Cada uno de ellos equivale a algún tipo de estrategia, pero al mismo tiempo están impulsados por las emociones, lo que no deberían influir en tus decisiones de inversión:

HODL equivale a mantener tu inversión sin importar cuán volátil sea el mercado. Esto está bien. Pero a veces, simplemente no tenés tiempo para esperar un buen retorno de tu inversión. Cuando eso sucede, cortar tus pérdidas es una mejor opción.

equivale a mantener tu inversión sin importar cuán volátil sea el mercado. Esto está bien. Pero a veces, simplemente no tenés tiempo para esperar un buen retorno de tu inversión. Cuando eso sucede, cortar tus pérdidas es una mejor opción. FOMO o Fear of Missing Out significa comprar a lo bobo y miedo a perderte algo o quedar afuera, porque solo querés seguir la tendencia. Este es el más peligroso porque sería susceptible a estafas o estafas improvisadas.

o Fear of Missing Out significa comprar a lo bobo y miedo a perderte algo o quedar afuera, porque solo querés seguir la tendencia. Este es el más peligroso porque sería susceptible a estafas o estafas improvisadas. FUD es una sigla que significa miedo, incertidumbre y duda. Puede alejarte de una inversión en criptomonedas, a pesar de que los datos o los sentimientos del mercado te digan que es un buen momento para invertir.

Las criptomonedas tienen cotizaciones muy volátiles

Consejos para buenas inversiones en criptomonedas

A continuación, una serie de consejos para que puedas proteger tu inversión:

1. No compartas tus llaves con nadie. Dado que la criptomoneda está representada por códigos o claves, debés asegurarte de guardar los códigos para vos. Si necesitás anotarlo, guardálo dentro de una bóveda o caja de seguridad. Si debés guardarlo en un documento o archivo de texto, aseguráte de que su computadora esté segura. Una vez que alguien obtenga tus llaves, podrá usarlas sin que lo sepas.

2. No dejés tus criptomonedas en plataformas de intercambios ("exchanges") durante períodos prolongados, sin importar cuán popular sea la plataforma. Aunque los "exchanges" de cifrado tienen medidas de seguridad, son un objetivo predilecto para los piratas informáticos. Por lo tanto, no es conveniente que mantengas tus activos digitales en una plataforma durante un tiempo prolongado y luego rezar para que no sean pirateados.

3. Guardá tus criptomonedas en una billetera digital. Elegí una que ofrezca funciones y protocolos que se adapten mejor a tus necesidades y presupuestos. Pero no te concentres sólo en las funciones. También comprobá la credibilidad, el rendimiento y la reputación de la empresa. La elección de una billetera de una empresa en la que puedas confiar coba entonces relevancia.

4. Investigar antes de invertir en una criptomoneda: No es fácil separar las recomendaciones de inversiones en criptomonedas genuinas de las estafas; hay muchos tiburones en espera para tomar su dinero. Cuando te enfrentes a mucha información sobre una criptomoneda, debés dar un paso atrás del bombo publicitario. Intentá mirar en forma crítica el proyecto. ¿Cuántos usuarios tiene? ¿Qué problema soluciona? ¿Tiene algún vínculo con la industria? Evitá las monedas que prometen mucho pero que no han entregado nada tangible.

5. Gestionar el riesgo: Es posible que algunas personas que ofrecen consejos sobre el comercio de criptomonedas no tengan en cuenta tus mejores intereses. Así que no te sientas tentado por cometer los mismos errores que los demás. Establecé límites sobre cuánto invertís en una moneda digital en particular y no te sientas tentado a comerciar con más dinero del que podés permitirte perder.

6. Diversificá tu cartera de criptomonedas: Como ya lo mencionamos, no vale la pena invertir demasiado en una sola criptomoneda. Al igual que con las acciones y los bonos, distribuí tu dinero entre diferentes monedas digitales. Esto significa que no te arriesgues a estar sobreexpuesto si una de ellas cae en picada, especialmente porque los precios de mercado de estas inversiones son muy volátiles.

7. Apostar al largo plazo: Los precios pueden subir y bajar drásticamente día a día, y los "traders" novatos a menudo se ven engañados en la venta por pánico cuando los precios son bajos. Las criptomonedas no desaparecerán, y dejar tu dinero en el mercado durante meses o años podría ofrecerte las mejores recompensas.