Video: "Usted es un caradura": Roberto Cachanosky y José Ignacio de Mendiguren se cruzaron en TV

El presidente del banco BICE dijo que el economista es un "ridículo", quien "hace 40 años" que hablá y "nunca" acertó un pronóstico

Un duelo verbal sobre políticas económicas sostuvieron el miércoles en el ciclo televisivo A dos voces el economista Roberto Cachanosky y el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) José Ignacio de Mendiguren. En un momento el funcionario llegó a plantearle al economista, molesto por sus declaraciones: "Quedamos que no ibas a mentir".

El también dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) consideró que al país "tan mal no le fue con los gobiernos peronistas" y calentó el debate: "Bastante complicado le fue con los gobiernos que le gustan a Cachanosky". El economista recordó: "No estuve en ningún gobierno, él estuvo en todos y me mete a mí en todos". Luego el economista criticó a la administración Fernández:

"Decían que había que ponerle plata en el bolsillo a la gente. En noviembre 2019 había 255 millones de billetes de $1000, y ahora 1053 millones. Antes había seis billetes por habitante, ahora hay 23. Le pusieron más plata en el bolsillo a la gente, pero ¿se puede comprar más que antes?".

Comparó el poder adquisitivo entre el final de la administración Macri y la actual y acusó al kirchnerismo: "Destrozaron la economía". De Mendiguren le preguntó: "¿Quién?", y el economista le respondió: "Ustedes. Generaron una inflación que superó la que dejó el gobierno en 2019, 51,8% contra 50% de Macri".

El empresario retrucó: "Aparte defiende a Macri, es extraordinario". Cachanosky no se quedó atrás: "Pará, después hablás, callate un minuto. Respirá". El exministro de Producción tomó la palabra: "Pero vos también, habíamos quedamos que no ibas a mentir, empezaste a hacerlo y me pusiste nervioso".

El economista habló de la deuda externa, una de las críticas que el Presidente hace a su antecesor. Mencionó que en el gobierno anterior crecía a un ritmo de 1.387 millones de dólares mensuales y que en el actual aumenta a 2.243 millones de dólares por mes.

De Mendiguren elevó la tensión: "Decí pesos, no dólares". Cachanosky le retrucó: "¿Quién conoce los pesos?" Luego el funcionario mencionó que durante el gobierno de Macri hubo cuatro devaluaciones.

En otro de los cruces en el programa el economista criticó al titular del BICE: "‘Vasco’ tenés el récord, tu paso por la gestión pública significó una caída del 11% del Producto Bruto, hiciste un desastre y dejaste una pobreza de 50 y pico por ciento".

En respuesta el empresario volvió a apuntar contra el macrismo: "Los que hicieron un desastre fueron tus amigos que explotaron, decretaron el peor default de la historia de la humanidad y salieron corriendo con 18 monedas, a cada provincia le hicieron una moneda".

"Nunca pegaste una"

Ante una consulta de uno de los conductores del ciclo sobre si la pobreza en la Argentina fue generada por modelos económicos como los propuestos por Cachanosky, De Mendiguren contestó: "Un poquito". La respuesta generó la reacción del economista, quien replicó: "Usted es un caradura, la pobreza la generaron ustedes, hicieron un desparramo de desocupación fenomenal".

"Con este gobierno destrozaron las empresas, aumentaron la tasa de desocupación, aumentaron la tasa de inflación. Después de las elecciones la gente que sepa que los van a embocar con las tarifas de los servicios públicos y el tipo de cambio. Les van a hacer poner el papelito ahora y después los van a destrozar", dijo Cachanosky.

El economista agregó: "No hables de números porque haces el ridículo. Callate". A lo que De Mendiguren contratacó: "Ridículo sos vos que hace 40 años que hablás y nunca en tu vida pegaste una. Vos sos un comentarista".