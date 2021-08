Fuertes cruces en el Senado: "Olivos era un carnaval, una fiesta encabezada por el Presidente"

El senador Luis Naidenoff solicitó a la Cámara que repudie la celebración del cumpleaños de la pareja del Presidente, Fabiola Yáñez

Este jueves empezó una sesión del Senado que fue convocada en forma sorpresiva por Cristina fernández de Kirchner. De acuerdo a lo trascendido, la Vicepresidenta viajó al Sur y no estará presente, de modo que la presidencia de la Cámara estará a cargo de Claudia Ledesma Abdala.

El temario de la sesión es amplio, pero el foco está en la discusión política que se pueda generar a poco menos de un mes para las elecciones primarias.

En ese contexto, el tema principal promete ser el escándalo generado por el festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, en plena vigencia de la cuarentena.

La foto y el video en la Quinta de Olivos desencadenaron una polémica ue atravesó a toda la sociedad

Lo primero que sucedió en el Senado fue la aceptación de la renuncia del senador Jorge Taiana, quien asumió como ministro de Defensa, en lugar de Agustín Rossi, que se postula como precandidato a Senador por Santa Fe. Enseguida, asumió Juliana di Tullio, quien con la mano extendida juró "por la patria" como nueva senadora y se sumó al bloque del Frente de Todos.

Cabe mencionar que Di Tullio abrazó al senador radical de Formosa, Luis Naidenoff, quien fue el primero en tomar la palabra para criticar la celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta el 14 de julio del año pasado. "Es más fuerte que la pérdida de la credibilidad de la palabra presidencial. Se habla mucho de la devaluación de la palabra del Presidente, pero esto supera el límite de lo imaginable", afirmó el legislador.

A su vez, en su alocución, agregó: "No se cuestiona el festejo, no se confundan. Se cuestiona el castigo, la persecución, el ensañamiento con los argentinos que no podían ni siquiera despedir a sus familiares". Al mismo tiempo, pidió que el Senado condenara lo sucedido en la Quinta de Olivos.

El Senado comenzó una sesión convocada por CFK

"Tenemos que repudiar lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue una burla, todos sentimos que nos tomaron el pelo. Todos sentimos que mientras hacíamos los mayores esfuerzos para cumplir con las medidas, para no ver a un familiar, en algunos casos impedir el regreso a alguna provincia por medidas duras, Olivos era un carnaval, Olivos era una fiesta y la fiesta la encabezaba el Presidente de la República. Y el Presidente amenazaba, apretaba a los que podían incumplir", afirmó el presidente del bloque Juntos por el Cambio en el Senado.

"Fueron tan grotescos que no les alcanzó la fiesta. La propia agencia de noticias del Estado, Télam, había publicado los días previos que la primera dama iba a tener un cumpleaños atípico, a través de zoom y con barbijos. Hasta se prestó la agencia del propio Estado para que se de a conocer cómo iba a ser ese día", indicó el Senador.

Luego, insistió en la necesidad de que el Senado de una señal clara ante la sociedad, repudiando lo que sucedió. "Tenemos que demostrar que el sistema político en Argentina es mucho más fuerte que la inmoralidad presidencial".