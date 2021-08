¿Te inscribiste en el Portal de Empleo? Así podés acceder a planes de telecomunicaciones más baratos

Quienes se hayan inscripto en Portal de Empleo podrán sumar el beneficio de la Prestación Básica Universal Obligatoria de acceso a las comunicaciones

El portal impulsado por el Gobierno busca vincular trabajadores de la Argentina que se encuentren en búsqueda activa de empleo con ofertas de trabajo.

Las personas que se encuentren anotadas en el Portal de Empleo, impulsado por el Gobierno para la búsqueda de trabajo, sumarán el beneficio de la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) de acceso a las comunicaciones.

La iniciativa tiene como objetivo "garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas", remarcó el Gobierno en un comunicado.

Así, podrá adherirse al PBU un nuevo universo de personas, que tendrán la posibilidad de "mejorar sus posibilidades de acceso a un nuevo o mejor empleo", tal como destacó el Ministerio de Trabajo.

Portal de Empleo permite acceder a beneficios en planes de telecomunicaciones

La Prestación Básica Universal empezó a regir a principio de este año para servicios de telefonía móvil y fija, acceso a internet y televisión por cable, con planes desde los $150 a los $700 por mes.

Cómo se vinculan los puestos con los trabajadores

Cabe mencionar que el Portal de Empleo busca vincular trabajadores de la Argentina que se encuentren en búsqueda activa de empleo o estén interesados en mejorar sus competencias laborales con ofertas de trabajo, formativas y otros servicios o dispositivos de las políticas de promoción de empleo y formación profesional.

Los beneficios aplican para telefonía celular, fija e internet

Hasta el momento, más de 200 empresas y casi 14 mil personas se registraron e inscribieron en el portal, lo que los habilitará, a partir de esta medida, a "obtener el derecho a tener el PBU para navegar".

La plataforma permite generar un currículum vitae, acceder a vídeos informativos, motivacionales y actividades interactivas vinculadas con el mundo del empleo y la formación profesional, realizar cursos en línea para la búsqueda de empleo, acceder a un sistema de ayuda en línea para consultas, postulación a ofertas de empleo publicadas por empleadores así como también la inscripción a ofertas de formación a distancia, entre otros puntos.

¿Qué beneficios tienen los empleadores que contraten por esta vía?

El ministro de Trabajo presentó el Portal Empleo

Los empleadores que se registren podrán publicar las ofertas laborales, realizar búsquedas de personal y seleccionar perfiles de postulantes registrados.

Las empresas también podrán gestionar proyectos del programa "Entrenamiento para el Trabajo" impulsado desde la cartera laboral, y las que contraten trabajadores mediante el Portal Empleo podrán acceder a reducciones en sus contribuciones patronales.

En el caso de las contrataciones, quienes lo hagan obtendrán una fuerte baja de contribuciones patronales: para los que empleen mujeres y personas binarias, las reducciones patronales serían del 95 % y del 90% en el caso de empleados hombres, al menos durante el primer año de contratación.

Qué actividad hay en la plataforma

También se implementará un sistema de ayuda en línea vía chat junto a una línea telefónica gratuita

Las personas que se inscriban podrán iniciar su trayecto formativo y socio-laboral, cargar la historia de trabajos y generar su currículum vitae, como también acceder a videos informativos vinculados al mundo del empleo y la formación profesional, visualizar la oferta de cursos certificados por el Ministerio de Trabajo, realizar cursos cortos sobre actividades laborales en diversos sectores de la economía, e inscribirse en el Programa "Te Sumo", informó la cartera laboral.

Además, se implementará un sistema de ayuda en línea vía chat junto a una línea telefónica gratuita para consultas y asesoramiento.

El ministro explicó que la "formación profesional muchas veces estuvo vinculada a actividades no productivas, y ahora se trabaja con los sindicatos y las cámaras empresarias" de cada rama.

Para este programa, al menos 10 universidades nacionales ofrecerán 115 cursos destinados a personas que no tengan título secundario "en los programas de extensión, no en las carreras de grado", según puntualizó Moroni, y asimismo aclaró que la iniciativa "no es solo para desempleados, es para todos".

De la iniciativa formarán parte las distintas agencias territoriales del Ministerio de Trabajo, al igual que las oficinas de empleo municipales, mediante el asesoramiento y la asistencia acerca de las funcionalidades y servicios que tendrá el Portal Empleo.

En la actividad de la plataforma participarán, también, universidades, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y cámaras empresariales, a través de la difusión y visibilización de sus ofertas de capacitación.