Se endurece la guerra en radio Mitre: Lanata hizo leer una encuesta contra Longobardi

La relación entre Jorge Lanata y Marcelo Longobardi es irrecuperable. El conductor de canal 13 le hizo leer a Marina Calabró el resultado de una encuesta

La guerra entre los periodistas Jorge Lanata y Marcelo Longobardi suma una nueva batalla. Esta vez, el ataque viene del lado de Lanata, quien lanzó munición gruesa contra su colega de radio Mitre.

Durante el programa de este miércoles, la columnista de espectáculos del programa de Lanata, Marina Calabró, leyó los resultados de una encuesta lanzada por el programa Intratables, en la que se preguntaba al público a qué periodista apoyaba (a Lanata o a Longobardi). Este es el polémico audio:

La votación lanzada por el programa conducido por Alejandro Fantino mostró como favorito del público a Jorge Lanata, quien obtuvo el 76% de los votos. Muy por debajo, Longobardi sólo cosechó el 24%.

El resultado fue festejado por Lanata, quien "se hizo el sordo" para que Marina Calabró reiterase los resultados.

El duro reclamo de Longobardi

Este martes, Marcelo Longobardi lanzó un duro mensaje al aire dirigido a las autoridades de Radio Mitre luego de la tensión que se generó por el pase de su programa con el de Jorge Lanata.

Se trata de un reclamo que hizo desde la ciudad de Nueva York, en donde se encuentra actualmente para realizar una entrevista al músico colombiano Maluma para la cadena CNN en español.

Luego de comenzar su programa Cada Mañana y explicar porqué no se encontraba en el estudio, exigió un pedido de disculpas por parte de la emisora.

"Quisiera pedirles disculpas a los oyentes de Radio Mitre porque me he visto enredado en un problema de trabajo; pensaba que podía, como he hecho en varias oportunidades, hacer mi programa de radio normalmente mientras trabajaba para la televisión de los Estados Unidos, y esta vuelta no lo pude hacer, porque me vi desbordado por el trabajo, la verdad que se me complicó", dijo Longobardi.

Y agregó: "Aún así creo que, bueno... Hay gente de Radio Mitre que debiera ofrecer disculpas por asuntos mucho más importantes de los que yo estoy contando, pero eso es un tema que dejaremos para más tarde o para la semana que viene".

Para intentar descomprimir la tensión por los dichos de Longobardi, que aunque sin nombrarlo al aire dejó flotando su enfrentamiento con Lanata, la locutora de su programa le dijo: "No vas a querer volver, Marcelo". "No te preocupes que mi contrato dura hasta 2027", cerró Longobardi.

Enfrentamiento entra ambos conductores

Desde hace varias semanas, Radio Mitre vive momentos de máxima tensión por lo ocurrido entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata.

Resulta que Longobardi le estuvo entregando el programa tarde a Lanata, algo que al conductor de "Lanata sin filtro" no le gustó. Incluso, ya había amenazado con manifestar su enojo contra Longobardi y las autoridades de Radio Mitre.

Hace dos semanas, se vivió un episodio de extrema tensión, cuando Lanata cumplió con su amenaza: como recibió el programa con tres minutos de retraso, decidió arrancar con tres minutos de silencio a manera de protesta.

Cuando Lanata comenzó a hablar, se quejó. El conductor le recriminó al aire a Marcelo Longobardi y le increpó con los demás compañeros.

Ahora bien, aunque se esperaba que los conductores resolvieran sus diferencias, al parecer, no ocurrió así. Los oyentes se sorprendieron porque este viernes no hicieron el acostumbrado pase, donde Longobardi y Lanata hablan de sus vidas y de los temas del día.

El último pase entre Longobardi y Lanata

Cuatro días antes de que el conflicto explotara al aire, Marcelo Longobardi se mostró indignado, durante el pase, por la información que mostró Lanata el domingo pasado en el programa Periodismo Para Todos (PPT) sobre las operaciones políticas que surgen alrededor de las organizaciones sociales.

La indignación se apoderó de mí después de ver el programa de ayer de PPT.

Y continuó: "Mucho se ha escrito en el mundo sobre la toma de decisiones. Miles de libros hablan de cómo debe ser la toma de decisiones. Una de ellas es el tarot. Método por el cual los grandes líderes consiguen una guía. El propio Julio César admitió esto con una frase".

"Es una cosa que se cuenta mucho, pero pocas veces se pudo corroborar. Lo que van a ver el domingo es cómo esto está probado", había dicho Lanata al referirse a su informe. Y sostuvo que, la gente "que necesita algo tan básico como comer termina siendo esclava del piquete". Según el periodista, el Gobierno instrumenta junto a las organizaciones sociales el "reparto de la guita y el poder".