Video: Fuego cruzado entre Javier Milei y Fernanda Vallejos: "Te duele sentir que te voy a aplastar"

La legisladora acusó al precandidato de "profundo desconocimiento de la historia de la humanidad y del sentido profundo de la Constitución"

El precandidato a diputado nacional Javier Milei mantuvo este miércoles un tenso debate con la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, y la precandidata del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, en el programa A Dos Voces, que se emite por TN.

En el arranque la diputada kirchnerista señaló que uno de los principales referentes de la derecha es Friedrich Hayek, que "apoyó la dictadura de (el militar chileno Augusto) Pinochet", por lo que consideró que "hay una clara contradicción".

"¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad? Qué libertad tenían los chilenos bajo la opresión y el terrorismo de la dictadura de Pinochet. Habla de la opresión, de la presión tributaria, donde el Estado aparece siempre como reprimiendo las libertades individuales. La verdad que el Estado es el instrumento que tienen las sociedades para organizar la vida en comunidad, sino sería la ley de la selva", agregó.

"La libertad de no pagar impuestos"

Además cuestionó a los libertarios por sostener que "la libertad que defiende es la libertad de no pagar impuestos". "Me parece que no se puede mezclar todo en una ensalada porque la libertad de no pagar impuestos es un libertinaje", señaló la diputada, quien advirtió que "cuando alguien no paga impuestos no está ejerciendo la libertad, le está robando al resto de los conciudadanos".

Pero el precandidato a diputado nacional por un partido de derecha respondió: "El liberalismo viene de libertad. No hay nueva o vieja libertad, hay libertad o no hay, por lo tanto el concepto neoliberal no tiene sentido. Fue inventado por Alexander Rüstow que era un marxista, o sea claramente no corresponde a alguien que si hubiera entendido economía no hubiese dicho eso". Milei remarcó que "cuando el Estado trata de organizar tu vida lo único que va a hacer es destruírtela porque nadie sabe mejor de vos lo que querés para tu vida que vos mismo".

"Hay que ir contra los políticos ladrones"

Y así, el precandidato a diputado insistió con su crítica a la dirigencia política y señaló que "los beneficiarios de los planes sociales son las víctimas de la casta política". "Cuanto más ladrón el político, se refugia en los más vulnerables para seguir manteniendo sus privilegios de casta y seguir robando. Hay que ir contra los políticos ladrones", subrayó.

Mientras el economista remarcaba que el Estado "no es la solución" y pregonaba la eliminación de la obra pública para "pasar a un sistema de iniciativa privada", la diputada Vallejos calificaba como "impracticables" las propuestas de Milei.

Incluso, la diputada nacional indicó que "si nadie paga impuestos, parece que la solución es que los pobres se mueran, mientras que ese 1, 2 o 5% de privilegiados hacen uso de esa supuesta libertad en ausencia del Estado y se llevan la riqueza que la pudieron construir en base al esfuerzo de los trabajadores y los que pagamos impuestos".

Milei aclaró que "nunca" habló de quitarles la asistencia social a aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad. "Es una falacia del espantapájaros para acusarnos a nosotros", dijo.

Además se refirió al tema de la fuga de capitales y señaló: "Lo que le recomendaría a Vallejos y a muchos economistas del kirchnerismo es que separen bien el tema de la fuga y que estudien los libros de economía internacional monetaria porque cuando tengo tipo de cambio flexible por definición no hay fuga, porque todo se limpia en el mercado cambiario. Ahora, si no les gusta la teoría económica y las definiciones contables es otro problema".

Frente a la declaración de Milei, Vallejos respondió que "Javier manifiesta un profundo desconocimiento de la historia de la humanidad y del sentido profundo de la Constitución y de las leyes que nos rigen como comunidad".

Milei abordó el tema de la deuda de la Argentina que para el economista es "una cuestión inmoral". "Pero la deuda existe porque hay alguien que está gastando más de lo que ingresa", advirtió.

"Una aberración teórica"

Fue en este contexto que Vallejos cargó contra el sistema político impulsado por el precandidato a diputado por "La libertad avanza" al apuntar que "el neoliberalismo existe, tuvo presencia en la Argentina, gobernó durante tres períodos y cada vez que gobernó nos condujo al desastre. Ese desastre es el que defiende Javier Milei que critica a Macri, pero dice que Menem fue el mejor presidente de la historia por lo que hizo Cavallo, que fue el que nos llevó al 2001″.

Milei hizo referencia a la posibilidad de comprar dólares: "Si yo gano en pesos puedo comprar bananas, tomates, autos y si quiero puedo consumir dólares". Pero Vallejos lo interrumpió y le señaló que "el problema es que la economía argentina no genera la cantidad de dólares que un sector quiere comprar. Ese es el tema, que para que vos compres los dólares nos endeudan a todos".

Ante la intervención de la legisladora, Milei le dijo: "Sé menos maleducada. Acabás de decir una aberración teórica, yo se que te duele sentir que te voy a aplastar, entonces claramente te ponés a embarrar la cancha".

Milei insistió con el tema de los dólares y señaló que estos billetes "no los genera el Estado, sino quien verdaderamente exporte". Fue en ese momento que intervino Castañeira, quien le retrucó que "eso es una falacia, acá los que hacen los dólares en la Argentina son los sectores del agro que se robaron toda la tierra y concentran en 6.000 grupos económicos 85 millones de hectáreas. Se fundamenta sobre mentiras".

"Estoy hablando señorita. Ya sabemos que no sabés de economía. Yo entiendo, no te hagas problema", le contestó el economista. Frente a lo que Castañeira dijo: "Sí, sé de una economía de la que vos no tenés idea. ¿Sabés quien aplicó tu plan económico en la Argentina? ¡Rafael Videla! Ese es tu plan económico. ¡Son unos fachos! Es fascismo puro lo que estás diciendo".