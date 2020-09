Javier Milei militará en política con Espert y anticipa: "Los vamos a sacar a todos a patadas en el culo"

Me voy a meter en la política. Me voy a meter y voy a ir a militar con vos", le dijo Milei a José Luis Espert durante una charla virtual

El economista Javier Milei anunció que será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Despertar, liderado por su colega y ex candidato presidencial José Luis Espert.

"Me voy a meter en la política. Me voy a meter y voy a ir a militar con vos", le dijo Milei, quien se define como liberal o "libertario", a Espert durante una charla virtual.

"Como hemos pedido que se vayan todos y no se fue ninguno, que se queden todos porque nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo para volver a reconstruir la Argentina, una Argentina próspera, una Argentina liberal, pujante, una Argentina que vuelva a abrazar los valores de Alberdi y así en 35 años volver a ser la primera potencia mundial", arengó Milei.

"Nos van a volver a meter en la grieta"

Milei también elogió a Espert y aseguró que su lucha es "contra viento y marea".

"Hay predicciones tuyas que muestra el desastre que estamos viviendo. No hay 2023 si no tenemos un 2021. Si no construimos una alternativa para 2021, no va a haber 2023 porque nos van a volver a meter en la grieta. Este es el momento porque cada una de las cosas que dijimos se cumplieron", sostuvo el economista.

Milei y Espert: la dupla apunta a las elecciones legislativas del año próximo.

El anuncio de Milei tuvo una importante repercusión en redes sociales, especialmente en Twitter, donde fue tendencia.

El economista no ahorró en críticas al Gobierno de Alberto Fernández y su gestión durante la pandemia del coronavirus: "Es una cargada. Cuando uno mira el presupuesto, le dedica 0,5% del PBI a la Salud. Durante años nos estafaron con la idea de la salud pública y si no fuera por el sector privado esto colapsaba. Y el punto es que se va a gastar 3,5 puntos en políticas de género, 7 veces más que en Salud en medio de una pandemia".

Alarmante pronóstico económico de Milei

Javier Milei se refirió al nuevo "súper cepo" al dólar y de paso se manifestó en relación a la situación económica, sobre la cual mostró un marcado pesimismo para lo que viene.

"Argentina va camino a la peor crisis de la historia. La crisis social que se avecina, ni el peronismo la va a poder manejar", advirtió y remarcó que "hay manifestaciones todo el tiempo, que muestran que la situación social está desmadrada".

Milei anticipó que "la hiperinflación está a la vuelta de la esquina".

En dialogó con Multiplataforma Fénix, enfatizó que "hay un descontrol monetario enorme", y anticipó que "la hiperinflación está a la vuelta de la esquina".

"Cuando comience a fluir la economía, va a haber un desastre", manifestó el economista libertario al respecto.

Continuando con las críticas, el economista calificó al cepo como "una devaluación encubierta".

"Eso es casi evidente, cuando agregás restricciones a la compra de un bien, lo que estás haciendo es buscar el mismo efecto que una devaluación, que es que caiga la demanda", enfatizó el economista.

En ese contexto, advirtió que "el efecto es peor, porque hay más demanda de divisas y menos disponibilidad. El remedio termina siendo peor que la enfermedad", sentenció.